Polak szefem FIFA? W kraju poruszenie. Już przekazują ws. Legii. "Ratunek"

Powoli do końca zbliża się aktualnie trwający mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Turniej jest już na etapie półfinałów, a w nich zmierzą się ze sobą Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną. Mimo sportowych piłkarskich emocji związanych z mistrzostwami świata nie brakuje również kontrowersji związanych z Giannim Infantino, czyli prezydentem FIFA.

Ten wywołał niemałą kontrowersję zawieszając czerwoną kartkę dla Floriana Baloguna po interwencji... Donalda Trumpa - prezydenta USA. Poza tym jego działalność jest szeroko krytykowana przez UEFA. Niemniej jednak Szwajcar szykuje się do walki o reelekcje na stanowisko prezesa FIFA i przystąpi do nadchodzących wyborów.

Okazuje się jednak, że europejska federacja powoli zaczyna zastanawiać się, kogo wystawić do kandydowania. I dość niespodziewanie w mediach przewija się kandydatura... Dariusza Mioduskiego. Takie wieści spotkały się ze sporym poruszeniem w Polsce.

Tutejsi eksperci jednoznacznie zaznaczają, że ewentualna prezesura działacza, to być może lepsze czasy dla Legii Warszawa, którą aktualnie zarządza. Żadną tajemnicą nie jest, że Mioduski jest obwiniany przez kibiców za gorsze czasy stołecznej ekipy, a jego odejście być może sprawiłoby, że klub wróciłby do swoich najlepszych czasów.

- Ratunek dla Legii nadchodzi - napisał Radosław Przybysz.

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W podobnych tonach całe zamieszanie podsumował Szymon Janczyk. - Legia Warszawa z nadzieją na lepsze czasy - Dariusz Mioduski może zastąpić Gianniego Infantino w FIFA - czytamy.

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Nieco brutalniej swoimi spostrzeżeniami dzieli się Maciej Łaszkiewicz. - Dariusz Mioduski w nagrodę za rozmontowanie Legii Warszawa zostanie prezydentem FIFA - przekazał.

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Papszun reaguje na wieści ws. Mioduskiego. "Życzę tego właścicielowi"

W mediach pojawiła się już także reakcja Marka Papszuna, czyli obecnego opiekuna Legii Warszawa. Ten wprost życzy 62-latkowi nowego stanowiska, lecz przede wszystkim zwraca uwagę na sytuację klubu, bowiem to jest dla niego na tę chwilę najważniejsze.

- Marek Papszun: Dariusz Mioduski może być kandydatem na prezydenta FIFA? Życzę tego właścicielowi, ale nie wiem, jak to przełoży się na nas. Pytanie, co to oznaczałoby dla Legii, bo przede wszystkim myślę o niej, a nie o wielkiej piłkarskiej organizacji - mówił cytowany przez Legia.net.

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Zgłoszenia kandydatów w nadchodzących wyborach na prezydenta FIFA przyjmowane są do 18 listopada. Wtedy to w Rabacie, stolicy Maroka, odbędą się wybory.

Gianni Infantino Grzegorz Wajda East News

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Dariusz Mioduski, prezes Legii AFP





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