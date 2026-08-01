Polak rządził stadionem na mundialu. 146 osób w zespole, zdradza kulisy pracy

Wojciech Kulak, Interia: Za młodu próbował być pan piłkarzem czy już w głowie powstawał plan, by znaleźć się po tej drugiej stronie barykady?

Tomasz Świerczewski, Venue Manager w Los Angeles podczas tegorocznego mundialu: - Nigdy w życiu nie miałem żadnego porządnego treningu piłkarskiego. Trenowałem lekkoatletykę oraz grałem w koszykówkę. Lekkoatletykę nawet wyczynowo. Nie profesjonalnie, ale osiem jednostek treningowych w tygodniu się wykonywało. Czyli bardziej lekkoatletyka była takim moim konikiem.

Kiedy więc stwierdził pan, że nie zostanie sportowcem, a pójdzie bardziej w stronę zarządzania?

- W okolicach studiów, kiedy człowiek zaczął się orientować, że drugim Usainem Boltem nie zostanie. Podjąłem taką decyzję przede wszystkim dzięki ogromnej pasji do sportu. To ona spowodowała, że chciałem wokół niego pracować. Pasja motywuje do działania i sprawia ze lepiej rozumie się daną branżę.

Ciężka praca doprowadziła pana między innymi do Los Angeles, gdzie był pan jedną z najważniejszych osób na stadionie podczas niedawnego mundialu. Kiedy rozpoczął pan swoje obowiązki za oceanem?

- Moi koledzy na pozostałych stadionach zaczęli przygodę z mistrzostwami świata w styczniu 2025 roku, w moim wypadku sytuacja ułożyła się tak, ze dołączyłem do zespołu po klubowych mistrzostwach świata i przyleciałem do Los Angeles 20 października zeszłego roku. Jesteśmy tu z rodziną już dziewięć miesięcy, ja sam prawie dziesięć.

Długo przyzwyczajał się pan do życia w Stanach Zjednoczonych? Swoje zapewne robi już inna strefa czasowa.

- Dokładnie, pod względem strefy czasowej to jest już najdalej jak się da. Kawałek dalej to będą już tylko Hawaje. Mamy różnicę między Warszawą dziewięć godzin. Porozmawianie z bliskimi z tego powodu robi się bardzo trudne. Trzeba zdzwaniać się albo wcześnie rano albo późno w nocy. Na szczęście istnieją komunikatory, dzięki którym zawsze zabiera się ze sobą kawałek domu.

Jeśli chodzi o przyzwyczajenie się do życia, to jest to złożony proces. Podróżuję po świecie kilka dobrych lat, zmieniając co jakiś czas miejsce zamieszkania. Proces przyzwyczajania się do nowych miejsc mam z tego powodu trochę przyspieszony, ale zawsze pojawiają się nowe wyzwania. Poznawanie nowej kultury i nowego kraju z perspektywy pracownika to zawsze dla mnie ciekawa przygoda, dająca zupełnie inna perspektywę niż zwyczajna wizyta turystyczna.

Jednocześnie człowiek też zdaje sobie sprawę, że w Polsce wcale nie jest aż tak źle. U nas w ojczyźnie życie jest naprawdę komfortowe, mamy na przykład wiele usług, które dla nas wydają się codziennością i oczywistym elementem naszego życia, a gdzieś w innym kraju są one niedostępne bądź są one dopiero planowane, nie mamy na co narzekać. Powinniśmy być dumni z naszego kraju.

Za oceanem znajduje się zresztą całkiem sporo Polaków.

- Nawet tutaj w Kalifornii, daleko od Chicago i Greenpointu w Nowym Jorku w zasadzie nie spotkałem osoby, która nie miałaby kogoś związanego z Polską w swojej rodzinie. Ja to nazywam "Polish Connection". Przykładowo znalazłem mieszkanie w internecie, akurat była dobra oferta oraz dobre warunki. I okazało się, że rodzice sąsiadów uciekali w trakcie II wojny światowej z Polski. Teraz w stanach jest już ich trzecie pokolenie.

Do tego dochodzi dużo słońca. Między innymi z tego słynie Los Angeles.

- Tak, pogoda jest cudowna. Gdybym mógł zabrać jedną rzecz do Polski, to byłaby właśnie ona. Jak przyjechałem w październiku, to do mniej więcej pierwszego tygodnia po nowym roku praktycznie padało co drugi dzień. W stosunku do poprzednich lat opady wzrosły o ponad osiem tysięcy procent. Śmiałem się wtedy, że przyleciałem tu z Polski wraz z pogodą. Później się jednak pozmieniało. Od tamtej pory może był tylko jeden deszczowy dzień. Jeżeli już padało to dosłownie kilka kropel.

25 stopni to już jest tak, że robi się dla mieszkańców Los Angeles gorąco. Jak wzrasta do 28 to zaczynają trochę panikować, że idzie fala gorąca. Temperatury rzadko przekraczają 30 stopni, ale też nie spadają poniżej 20. Jest więc to idealne okno. Pod tym względem jest cudownie. Tutejsze podatki i koszty życia sprawiają, że jest trochę drogo, ale pogoda, przyroda i ocean to wynagradzają.

Jak wyglądała pańska droga do tegorocznego mundialu?

- Środowisko międzynarodowych eventów sportowych składa się z niezbyt sporej liczby osób, które podróżują razem za "cyrkiem" dookoła globu. Doświadczenia z innych imprez czy turniejów pomagają. Na pierwsze turnieje rzecz jasna musiałem aplikować. Dodatkowo zbierałem doświadczenie. Dawno temu pracowałem w Legii Warszawa jako asystent, były to czasy jeszcze studenckie. Potem dostałem się na Stadion Narodowy, tuż przed Euro 2012.

Następnie będąc w PZPN dołączyłem do zespołu projektowego, który robił mistrzostwa świata do lat 20. Tam pracując z kolegami z FIFA wyrobiłem sobie na tyle dobrą opinię, że potem jak przyszedł kryzys covidowy i zbierali ekipę do Kataru, to zadzwonili do mnie i wzięli mnie na testowy event - Arab Cup. Po trzech miesiącach współpracy zaoferowano mi już pozycję związaną z mistrzostwami świata.

Rozumieliśmy się bardzo dobrze jeśli chodzi o filozofię pracy, dodatkowo dobrze się dogadywaliśmy. I tak wracamy do mundialu w USA. Byłem akurat na krótkim urlopie z moją żoną, która była już w drugiej połowie ciąży. W zasadzie myśleliśmy bardziej o nowym członku rodziny niż o jakimś nowym projekcie. Zadzwonił wtedy mój szef z mistrzostw świata w Katarze i zapytał się czy chciałbym dołączyć do projektu i chciałby żebym objął stery na stadionie w Los Angeles.

Czym w skrócie zajmuje się Venue Manager?

- To taka osoba, która jest odpowiedzialna za wszystko, mimo że faktycznie nie dostarcza żadnego usługi czy produktu. Jestem odpowiedzialny za zaplanowanie i egzekwowanie całości operacji meczowych na danym stadionie. Porównałbym to do dyrygenta w filharmonii. Nie gramy na żadnym instrumencie, jednak jesteśmy odpowiedzialni za performance całego zespołu. Moje zadanie jest podobne do bycia takim selekcjonerem na mistrzostwach świata. Czyli muszę dostarczyć zgrany zespół, który będzie świetnie ze sobą współpracował, rozumiał się i umiał rozwiązać wspólnie potencjalne problemy. Jeśli to wszystko działa w dobrej atmosferze i jest poparte wzajemnym szacunkiem, to wykonałem dobrą robotę.

Tomasz Świerczewski spędzał kilkanaście godzin na stadionie. Pobudka jeszcze przed 4:00

Jak wyglądał pana typowy dzień na mundialu?

- Dzień meczowy zawsze zaczynamy od odprawy zespołu, na której spotykam się ze wszystkimi szefami działów. Rozmawiamy o tym co będziemy robić danego dnia, jakie mamy problemy, wyzwania, gdzie możemy sobie nawzajem pomóc. Po nim przechodzimy do indywidualnych zadań. Dla mnie są to przejścia operacyjne, spotkania koordynujące pewne aspekty operacji stadionowej, inspekcje skończonych prac i treningi i szkolenia nowych członków zespołu. Staram się dbać o każdy detal. Do tego jest też aspekt psychologiczny i motywacja zespołu, czasami w trudnych momentach jestem bardziej psychologiem niż managerem. Jeżeli są oni pod większą presją, to trochę trzeba z nich ją zdjąć.

Ile osób należało do pańskiego zespołu?

- 146. Był on podzielony na 34 różne departamenty. Jak już wspominałem wcześniej jest to dość specyficzne, nieduże środowisko pracy, więc spotkałem sporo znajomych z poprzednich turniejów, co było bardzo pomocne w zbudowaniu silnego zespołu.

Największym wyzwaniem jest jednak fakt, że ci ludzie nigdy wcześniej nie mieli ze sobą okazji pracować. Zestawienie, które funkcjonuje na danym turnieju jest unikalne i już raczej w przyszłości się nie powtórzy. To nowy twór, do którego trzeba podejść indywidualne, od zera. Zorientować się jakie umiejętności i charaktery są w zespole i odpowiednio nimi zarządzać.

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Podczas turnieju wszystko poszło po pańskiej myśli czy trzeba było czasem gasić przysłowiowy pożar?

- Tutaj mieliśmy unikatową sytuację, bo zazwyczaj mamy okazję przetestować stadiony, bądź operacje miejskie w testowych eventach. W Katarze mieliśmy na przykład Arab Cup, cały duży turniej, gdzie mogliśmy zapoznać się ze wszystkim. Pomogło to później w mundialu, bo pewne procesy udało się lepiej zaplanować i dopracować optymalne rozwiązania. Były co prawda klubowe mistrzostwa świata w USA, ale akurat rozgrywano je na historycznym stadionie Rose Bowl w Los Angeles. Poprawialiśmy więc pewne aspekty z meczu na mecz.

Idealne okazało się dopiero trzecie spotkanie, od tego momentu wszystko szło w stu procentach zgodnie z planem. To jest złożony proces. Podczas pierwszego meczu obserwujemy z jakimi problemami się mierzymy i następnie staramy się je poprawić do następnego meczu. Mimo, że wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach, to jest to po prostu niesamowicie skomplikowana operacja. Ciężko na początku przejść bez problemów i wyzwań. Śmieję się zawsze, że drugie spotkanie to już "odkupienie", a trzecie jest już bez problemów. Jeżeli jakieś większe problemy są dalej przy trzecim meczu to jest to z kolei znak ostrzegawczy i trzeba wziąć się bardzo mocno do pracy.

Spore wrażenie zrobił na panu stadion w Los Angeles? W telewizji wyglądał on niczym statek kosmiczny.

- Moim konikiem są stadiony, trochę o nich wiem oraz się na nich znam. Za każdym jednak razem, nieważne czy wchodziłem tam 20 czy 30 razy, zbierałem szczękę z podłogi. Ma on jednak swoje mankamenty, które raczej dla kibica nie mają większego wpływu na doświadczenia meczowe. Obiekt ten został zbudowany z myślą o dwóch drużynach NFL. I pod to jest perfekcyjny, spełnia wszystkie zapotrzebowania. Jeśli chodzi o piłkę, to ma trochę mankamentów. Nie ma na przykład możliwości swobodnego poruszania się dookoła boiska, ponieważ narożniki band ledowych są w zasadzie 13 centymetrów od ściany stadionu.

Ma to wpływ choćby na pracę fotografów. Nie mogą oni, tak jak zazwyczaj swobodnie, poruszać się wokół murawy, mieli oni za to trzy różne wejścia i specjalne strefy. Było to trochę skomplikowane. Oprócz fotografów ma to również wpływ na pracowników ochrony, medyków, techników zajmujących się bandami ledowymi i tak dalej. Niemniej jest to wspaniały obiekt z wielkimi możliwościami i przyjemnością było móc na nim pracować.

Tomasz Świerczewski w trakcie swojej pracy na mundialu Tomasz Świerczewski archiwum prywatne

Podczas turniejów nie było incydentów związanych z pracownikami?

- Nie, wszyscy zachowywali się niezwykle profesjonalnie. Piłkarze szli do szatni mijając sporą grupę osób z obsługi. Ci ludzie jednak byli na tyle skupieni na swojej pracy i przyzwyczajeni do obecności sportowych gwiazd, że nie mieliśmy z nimi żadnego problemu. Nikt nie podchodził po autograf czy zdjęcie, po prostu pełen profesjonalizm. Tak czy inaczej zawodnicy mają zapewnione ogromne bezpieczeństwo, ponieważ towarzyszy im specjalna ochrona. Do tego nie są dla Amerykanów takimi gwiazdami jak choćby koszykarze czy futboliści amerykańscy. Piłka jest popularna w Los Angeles, ale wciąż nie jest to ten sam poziom jak NBA czy NFL.

Praca na tak dużym turnieju to bardziej stres czy ekscytacja?

- Zawsze jest mix. Nerwy i stres, ponieważ na mnie i zespole spoczywa wielka odpowiedzialność. Proszę sobie wyobrazić choćby prowadzenie programu na żywo dla kilkuset milionów widzów. Wszyscy obserwują każdy detal, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy de facto każdy na stadionie wyposażony jest w "kamerę" a jego relacja w mediach społecznościowych może dotrzeć do milionów odbiorców w kilka sekund.

Dodatkowo do tego dochodzi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 80 tysięcy kibiców na stadionie, 10 tysięcy pracowników oraz kilkudziesięciu najpotężniejszych ludzi na świecie na sektorach VIP, celebrytów w swoich lożach, których tutaj w Los Angeles było naprawdę sporo. Na pierwszym meczu USA lista nazwisk, które znamy z pierwszych stron gazet lub portali plotkarskich przekraczała 200 osób, każda z nich z osobnym planem bezpieczeństwa i transportu.

Z drugiej strony człowiek ma niesamowitą satysfakcję, gdy pierwszy raz słyszy hymny na stadionie. Dodatkowo krzyk tłumu sprawia, że czuje się dreszcze na całym ciele. Człowiek sobie uświadamia wtedy, że robi coś naprawdę wielkiego. Fakt, że swoją pracą możemy przynieść trochę radości do domów innych ludzi jest naprawdę świetny. Jest to oszałamiające, w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Dużo godzin spędzał pan na stadionie podczas dnia meczowego?

- Mogę posłużyć się przykładem, kiedy mieliśmy początek meczu o godzinie 12:00. Pięć z ośmiu meczów mieliśmy właśnie o tej porze. Wtedy pobudka jest o 3:30 rano. Około 5:00 byłem już na stadionie. 5:30-6:00 to odprawa zespołu, godzinę później otwieraliśmy już stanowisko dowodzenia. 9:00 to otwarcie bram dla kibiców, 10:30 przyjazd drużyn. Punkt w południe rozpoczynał się mecz, po końcowym gwizdku stadion jest jeszcze otwarty przez 2 godziny, więc o 16:00 zamykaliśmy stadionowe bramy, strefę dla sponsorów, ostatnie loże. O 16:30 następowała odprawa po spotkaniu i około 17:20 kończył się nasz dzień meczowy. Łącznie wychodziło więc około 14 lub 15 godzin.

Wciąż przebywa pan w Stanach Zjednoczonych, mimo że mundial zakończył się kilkanaście dni temu. Co znajduje się teraz na pańskiej głowie?

- Teraz w zasadzie już tylko raportowanie i sprawdzanie faktur, jeśli chodzi o wszystkie koszty, wydatki. Wyprowadzka ze stadionu w Los Angeles była szybka, bo to dosyć pracowity obiekt i musieliśmy wyrobić się ze wszystkim przed następnymi imprezami. Mamy ledwo dwa tygodnie od ostatniego meczu, a niebawem odbędzie się na stadionie kolejne wydarzenie. W ciągu pięciu dni "zwinęliśmy się" w dziewięćdziesięciu procentach. Kolejne kontenery były zabierane w następnych dniach. Po tygodniu nikt by się nie zorientował, że na stadionie był jakikolwiek mecz. Teraz dostałem troszeczkę zasłużonego luzu od szefów. Turniej zabiera mi 2 miesiące z życia, więc coś się za to należy (śmiech).

W wolnych chwilach udało się panu korzystać z życia i wybrać się na małe zwiedzanie lub mecz NBA, NHL czy NFL?

- Tak, miałem okazję pójść na mecz NBA. Byłem na meczach Lakers oraz Clippers. Mój bucket list został więc odhaczony. Niesamowite widowisko, polecam każdemu będącemu w Los Angeles. Intuit Dome, obiekt LA Clippers, robi naprawdę wielkie wrażenie. To jest coś totalnie nowoczesnego i unikatowego na ten moment.

Szukając mieszkania brałem dodatkowo pod uwagę to, żeby żona oraz córeczka miały lepsze warunki od tych moich piętnastu godzin na stadionie, dlatego celowaliśmy w coś w miarę blisko oceanu, żeby dziewczyny mogły sobie spacerować. Chodziły obie często na plaże w Santa Monica. Natura tutaj jest piękna. Kaniony, góry, wybrzeże, świetne otoczenie.

Oczywiście te turystyczne must have, czyli Aleja Gwiazd, Obserwatorium Griffitha i wspomniane nadbrzeże w Santa Monica. Było wcześniej trochę czasu. W trakcie turnieju oczywiście zero. Teraz znów będzie czas, żeby nadrobić przyjemności.

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Ile wielkich imprez już za panem?

- Moją przygodę zacząłem w 2012 roku na EURO które organizowaliśmy w Polsce. Potem były turnieje młodzieżowe jak Euro U-21 w 2017 roku, mistrzostwa świata U-20 2019, Arab Cup, Mundial 2022, Euro 2024, FIFA Intercontinental Cup, a spoza piłki mam na koncie Igrzyska Europejskie, mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Mundial za oceanem był więc dwunastą imprezą międzynarodową, w którą jestem zaangażowany. To jest jednak nic w porównaniu do niektórych. Miałem teraz na przykład członka zespołu, który pracował w dziale Hospitality. Idzie już na emeryturę, ale uzbierał łącznie dziewięć mundiali. Rozpoczął w 1994, wtedy też turniej odbywał się w Stanach Zjednoczonych. Potem ruszał na każdą kolejną imprezę.

W Katarze natomiast miałem pana od transmisji telewizyjnych, Broadcast Managera, dla którego były to siódme mistrzostwa świata. Po drodze zrobił większość Euro, wszystkie igrzyska olimpijskie, a był z Australii. Usłyszałem od niego naprawdę mnóstwo anegdot i historii z całego świata. Bardzo fajna sprawa porozmawiać z takimi ludźmi.

Zobaczymy pana w podobnej roli na kolejnym mundialu, jeżeli nadarzy się okazja?

- Mam nadzieję, że tak. To jest troszeczkę takie uzależnienie. Jak jest duża presja to człowiek się czasem denerwuje, że po co mi to było, że mam tego dosyć i nigdy więcej. Ale jak się kończy, to uruchamia się od razu taki głód, że coś by się zrobiło kolejnego i ekscytującego. Za cztery lata zresztą będzie trochę bliżej do domu, bo organizują turniej Portugalia, Hiszpania oraz Maroko. Jeżeli tylko moi szefowie będą mnie chcieli, to jak najbardziej.





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