Podzielili los Polski, teraz czekają na zbawienie. To będzie wielki hit

W czwartek 11 czerwca oficjalnie rozpoczęły się piłkarskie mistrzostwa świata. Te po raz pierwszy od dłuższego czasu będą dość specyficzne dla kibiców z Polski. I wcale nie przez późne godziny rozgrywania spotkań dla Europejczyków, lecz ze względu na brak kwalifikacji naszej kadry. Mimo to w polskim związku ani w drużynie do rewolucji nie doszło.

Znacznie inaczej sprawa wygląda w przypadku Włoch. Mistrzowie Europy z 2021 roku podzielili los Polaków i z marzeniami o grze w Ameryce Północnej pożegnali się po rzutach karnych w barażu z Bośnią i Hercegowiną. Po tej kompromitacji nie dość, że selekcjonerem przestał być Gennaro Gattuso, to do przewrotu doszło również we Włoskiej Federacji Piłki Nożnej.

W końcu Włosi w ten sposób omijają... trzecie mistrzostwa z rzędu. Na nazwisko nowego trenera oraz prezesa związku należało nieco poczekać. Wybory zaplanowane są dopiero na 22 czerwca, a zdecydowanym faworytem do wygrania jest Giovanni Malago. Co ciekawe, ma on już być dogadany z nowym szkoleniowcem. A ten właśnie wykonał ku temu znaczący krok.

Mancini blisko powrotu, Włosi sami ogłaszają. "Wyraził gotowość"

Chodzi o Roberto Manciniego. Otóż 61-latek właśnie rozstał się z katarskim Al Sadd i jest zdeterminowany, by powrócić na ławkę trenerską w roli selekcjonera drużyny narodowej, co jednoznacznie podkreśla portal Tuttomercatoweb. Zdaniem jego dziennikarzy do finalizacji umowy brakuje jedynie zgody wspomnianej federacji.

- Mancini przygotowuje się zatem do powrotu na stanowisko trenera reprezentacji Włoch, z którą wyraził już pełną gotowość do ponownej współpracy, po uzyskaniu zgody Włoskiej Federacji Piłki Nożnej (FIGC) - czytamy.

Ta ma nadejść dopiero po wyborach na nowego prezesa federacji. Włoskie źródło jest jednak przekonane, że powrót Manciniego na stanowisko opiekuna kadry Włoch jest coraz bliżej.

- Warto pamiętać, że wybory nowego prezydenta federacji zaplanowano na 22 czerwca, a Giovanni Malago jest zdecydowanym faworytem. Dopiero po tym terminie, gdy znane będzie oficjalne nazwisko nowego lidera włoskiej piłki nożnej, będzie można sfinalizować umowę z nowym trenerem. Powrót Roberto Manciniego do reprezentacji jest jednak coraz bliższy - dodano.

Roberto Mancini Włochów prowadził w latach 2018-2023. W trakcie kadencji wywalczył mistrzostwo Europy (w 2021 roku).

Roberto Mancini Noushad Thekkayil AFP

Roberto Mancini AFP

Zdjęcie: Roberto Mancini KENZO TRIBOUILLARD / AFP AFP





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