Podzielili los Polski, teraz czekają na zbawienie. To będzie wielki hit

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Bez dwóch zdań Polskę można zaliczać jako jednego z największych nieobecnych aktualnie trwających piłkarskich mistrzostw świata. W naszej kadrze nie doszło jednak do rewolucji. Nieco inaczej sprawa wygląda we Włoszech. Tamtejsza reprezentacja zawiodła kolejny raz i omija właśnie trzeci mundial z rzędu. Z tego względu ze stanowiskiem pożegnał się Gennaro Gattuso. Teraz pojawiło się nazwisko następcy. Jego zatrudnienie będzie wielkim hitem.

Reprezentacja Włoch nie awansowała na mundial 2026
Reprezentacja Włoch nie awansowała na mundial 2026Emmanuele MastrodonatoAFP

W czwartek 11 czerwca oficjalnie rozpoczęły się piłkarskie mistrzostwa świata. Te po raz pierwszy od dłuższego czasu będą dość specyficzne dla kibiców z Polski. I wcale nie przez późne godziny rozgrywania spotkań dla Europejczyków, lecz ze względu na brak kwalifikacji naszej kadry. Mimo to w polskim związku ani w drużynie do rewolucji nie doszło.

Znacznie inaczej sprawa wygląda w przypadku Włoch. Mistrzowie Europy z 2021 roku podzielili los Polaków i z marzeniami o grze w Ameryce Północnej pożegnali się po rzutach karnych w barażu z Bośnią i Hercegowiną. Po tej kompromitacji nie dość, że selekcjonerem przestał być Gennaro Gattuso, to do przewrotu doszło również we Włoskiej Federacji Piłki Nożnej.

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W końcu Włosi w ten sposób omijają... trzecie mistrzostwa z rzędu. Na nazwisko nowego trenera oraz prezesa związku należało nieco poczekać. Wybory zaplanowane są dopiero na 22 czerwca, a zdecydowanym faworytem do wygrania jest Giovanni Malago. Co ciekawe, ma on już być dogadany z nowym szkoleniowcem. A ten właśnie wykonał ku temu znaczący krok.

Mancini blisko powrotu, Włosi sami ogłaszają. "Wyraził gotowość"

Chodzi o Roberto Manciniego. Otóż 61-latek właśnie rozstał się z katarskim Al Sadd i jest zdeterminowany, by powrócić na ławkę trenerską w roli selekcjonera drużyny narodowej, co jednoznacznie podkreśla portal Tuttomercatoweb. Zdaniem jego dziennikarzy do finalizacji umowy brakuje jedynie zgody wspomnianej federacji.

- Mancini przygotowuje się zatem do powrotu na stanowisko trenera reprezentacji Włoch, z którą wyraził już pełną gotowość do ponownej współpracy, po uzyskaniu zgody Włoskiej Federacji Piłki Nożnej (FIGC) - czytamy.

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Ta ma nadejść dopiero po wyborach na nowego prezesa federacji. Włoskie źródło jest jednak przekonane, że powrót Manciniego na stanowisko opiekuna kadry Włoch jest coraz bliżej.

- Warto pamiętać, że wybory nowego prezydenta federacji zaplanowano na 22 czerwca, a Giovanni Malago jest zdecydowanym faworytem. Dopiero po tym terminie, gdy znane będzie oficjalne nazwisko nowego lidera włoskiej piłki nożnej, będzie można sfinalizować umowę z nowym trenerem. Powrót Roberto Manciniego do reprezentacji jest jednak coraz bliższy - dodano.

Roberto Mancini Włochów prowadził w latach 2018-2023. W trakcie kadencji wywalczył mistrzostwo Europy (w 2021 roku).

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Roberto ManciniAFP
Zdjęcie: Roberto Mancini
Zdjęcie: Roberto ManciniKENZO TRIBOUILLARD / AFPAFP


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