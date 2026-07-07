Podczas tegorocznej imprezy w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie kibice obejrzeli już mnóstwo bramek. Od początku turnieju imponował choćby Leo Messi, który z kibicami przywitał się hat-trickiem. Ale pozostali jego konkurenci także nie zamierzali odpuszczać. Trafienie za trafieniem zaliczał Kylian Mbappe. W ścisłej czołówce klasyfikacji Złotego Buta plasują się także Harry Kane oraz Erling Haaland.

W meczach 1/8 finału zaimponował zwłaszcza wspomniany jako ostatni Norweg. Snajper Manchesteru City zaliczył dublet w starciu przeciwko Brazylijczykom, wprowadzając swoją kadrę do ćwierćfinału mistrzostw świata. "Jeśli mam jedną czy dwie okazje, zazwyczaj kończą się one golem. Nie wiem, jak to robię, ale tak właśnie robię. Chodzi o to, żeby pozostać skoncentrowanym. Mówię sobie, że szansa nadejdzie" - mówił po historycznym sukcesie dla "FIFA.com".

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Trzech z czterech wymienionych przez nas piłkarzy już w poniedziałek cieszyło się z awansu do ćwierćfinału mundialu, w związku z czym niebawem otrzymają szansę do podreperowania dorobku bramkowego. Jako ostatni z czołówki boju ruszył Leo Messi. Argentyńczyk początkowo nie przypominał siebie z poprzednich spotkań. Nie wykorzystał nawet rzutu karnego. Obrońcy tytułu wrócili jednak w końcówce z dalekiej podróży i triumfowali 3:2.

Jedno z trafień zanotował właśnie Leo Messi, dzięki czemu 39-latek prowadzi w walce o Złotego Buta turnieju.

Czołowych pięciu strzelców mistrzostw świata po meczu Argentyna - Egipt:

1. Leo Messi (Argentyna) - 8 bramek, 1 asysta

2. Kylian Mbappe (Francja) - 7 bramek, 2 asysty

3. Erling Haaland (Norwegia) - 7 bramek, 0 asyst

4. Harry Kane (Anglia) - 6 bramek, 1 asysta

5. Ousmane Dembele (Francja) - 4 bramki, 2 asysty

Leo Messi PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Leo Messi uderza z 11. metra na MŚ 2026 PAUL ELLIS AFP





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