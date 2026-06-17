Podolski przyznał to Niemcom. Jednak zrezygnował. Od razu podał powód

W najlepszym możliwym nastroju sezon klubowy zakończył Lukas Podolski. Legendarny zawodnik wraz z kolegami z zespołu wywalczył historyczne wicemistrzostwo Polski. Poza tym wreszcie przejął stery w Górniku Zabrze. "Od dzisiaj na wizytówce będzie widniało co innego, ale będę dalej robił to co kocham. Wspierał klub i robił wszystko dla jego dobra" - mówił na konferencji prasowej z okazji oficjalnego podpisania umowy. Obecnie poświęca czas głównie rodzinie.

41-latka zbytnio nie interesuje również spora liczba spotkań na trwającym od niedawna mundialu. Najlepszy na to dowód? Niedawna rozmowa z portalem "sport1.de". Napastnik przygląda się jedynie potyczkom zaplanowanych w korzystnych godzinach dla europejskich kibiców. Z oglądania późniejszych pojedynków zrezygnował. "Jedynym powodem, dla którego wstawałem w środku nocy, były mecze Chicago Bulls albo Mike'a Tysona. Pamiętam to z dzieciństwa. Już tego nie robię" - wyznał początkowo.

Lukas Podolski nie ogląda nocnych meczów mundialu. Ale to się może zmienić

Świeżo upieczony właściciel Górnika nie wyklucza jednocześnie zmiany decyzji. Wszystko jest tak naprawdę w nogach jego rodaków. "Wyjątkiem byłby oczywiście mecz reprezentacji Niemiec w fazie pucharowej, który zaczyna się o trzeciej lub czwartej nad ranem. Wtedy bym oglądał. W przeciwnym razie nie planuję dnia pod kątem turnieju. Mam rodzinę, jesteśmy na wakacjach, a moje dzieci musiały się ostatnio długo beze mnie obejść. Teraz skupiam się na dzieciach, a nie na piłce nożnej" - dodał.

Dłuższy odpoczynek 41-latka od futbolu nie powinien dziwić. Niebawem Lukas Podolski zadebiutuje w nowej, zdecydowanie bardziej odpowiedzialnej roli. Górnik w kolejnej kampanii powalczy choćby w eliminacjach Champions League. Poza tym piłkarze znów postarają się uplasować na podium końcowej klasyfikacji.

Lukas Podolski Tomasz Kawka/East News East News

Lukas Podolski HENNING KAISER AFP

Lukas Podolski AFP





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