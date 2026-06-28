Zmagania w ramach tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata rozpoczęły się 11 czerwca. Od tego czasu kibice mieli okazję podziwiać ogrom różnorodnych pojedynków. Zawodnicy zafundowali im masę świetnych wspomnień, nieoczywistych rozstrzygnięć, zwrotów akcji oraz bardzo wyrazistych bohaterów.

W nocy z 27 na 28 czerwca rozegrane zostały ostatnie spotkania fazy grupowej. Dzięki temu, w niedzielę poznaliśmy pełną pulę drużyn, które wezmą udział w fazie pucharowej tegorocznego mundialu. Nie brakuje oczywiście stałych bywalców tego typu imprez, choć tym razem znalazło się również miejsce dla kilku "outsiderów". Z racji na charakterystykę tegorocznych MŚ, faza play-off rozpocznie się od pojedynków, toczonych w ramach 1/16 finału.

Hitowy mecz już na starcie fazy pucharowej MS 2026. Gospodarz powalczy z "kopciuszkiem"

Pierwszy pojedynek fazy pucharowej mundialu zaplanowany został na niedzielę 28 czerwca. To właśnie tego dnia, o godzinie 21:00, będziemy świadkami bardzo interesującego starcia. Udział wezmą w nim współgospodarze amerykańskiej imprezy oraz ekipa, której początkowo nie wróżono zbyt dużych szans na opuszczenie grupy.

Kanadyjczycy rozpoczęli mundial od remisu (1:1) z Bośnią i Hercegowiną. Później współgospodarze mundialu urządzili istny pokaz siły, gromiąc reprezentację Kataru (6:0). Mieli oni realne szanse na zakończenie fazy grupowej na pozycji lidera grupy "B", jednak zaliczyli potknięcie w decydującym pojedynku ze Szwajcarami (1:2).

To sprawiło, że ostatecznie spadli oni na 2. miejsce. Dla Kanadyjczyków i tak będzie to historyczna chwila. Po raz pierwszy wezmą bowiem udział w fazie play-off mundialu. Warto jednak przypomnieć, że doświadczyli oni poważnego osłabienia. Koszmarnej kontuzji na etapie grupowym nabawił się bowiem Ismael Kone.

Reprezentacja RPA zaliczyła natomiast potężny falstart w meczu otwarcia tegorocznych piłkarskich MŚ. Porażka 0:2 z Meksykanami, okupiona dodatkowo dwiema czerwonymi kartkami zdecydowanie nie napawała optymizmem. W kolejnym meczu reprezentanci RPA zdołali jednak wyszarpać remis z Czechami (1:1).

To dostarczyło afrykańskim piłkarzom przysłowiowego tlenu. Wciąż mieli oni szansę awansować do fazy play-off, lecz aby tego dokonać, musieli oni pokonać zawodników z Korei Południowej. Ta sztuka udała się (1:0), dzięki czemu RPA zakończyło zmagania grupy "A" na 2. miejscu. Dla nich to również pierwszy raz, kiedy zaprezentują się w fazie pucharowej piłkarskiej imprezy czterolecia.

To właśnie reprezentacje RPA i Kanady zmierzą się ze sobą w pierwszym pojedynku 1/16 finału tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata.

MŚ 2026. 1/16 finału - komplet par i terminarz:

Wyżej opisany mecz to oczywiście dopiero początek emocji, związanych z decydującą fazą mundialu. Poniżej znajduje się rozpiska wszystkich spotkań 1/16 finału.

Republika Południowej Afryki - Kanada (28.06, godzina 21:00 - Los Angeles)

Brazylia - Japonia (29.06, godzina 19:00 - Houston)

Niemcy - Paragwaj (29.06, godzina 22:30 - Foxborough)

Holandia - Maroko (30.06, godzina 3:00 - Monterrey)

Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia (30.06, godzina 19:00 - Dallas)

Francja - Szwecja (30.06, godzina 23:00 - New Jersey)

Meksyk - Ekwador (01.07, godzina 3:00 - Mexico City)

Anglia - Demokratyczna Republika Konga (01.07, godzina 18:00 - Atlanta)

Belgia - Senegal (01.07, godzina 22:00 - Seattle)

Stany Zjednoczone - Bośnia i Hercegowina (02.07, godzina 2:00 - San Francisco)

Hiszpania - Austria (02.07, godzina 21:00 - Los Angeles)

Portugalia - Chorwacja (03.07, godzina 01:00 - Toronto)

Szwajcaria - Algieria (03.07, godzina 5:00 - Vancouver)

Australia - Egipt (03.07, godzina 20:00 - Dallas)

Argentyna - Republika Zielonego Przylądka (04.07, godzina 00:00 - Miami)

Kolumbia - Ghana (04.07, godzina 3:30 - Kansas City)

Piłkarze RPA cieszą się z awansu do fazy pucharowej mundialu Yuri Cortez AFP

Reprezentanci Kanady Stephanie Scarbrough AP

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które walczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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