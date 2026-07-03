W 81. minucie Szwajcaria powinna "domknąć" mecz z Algierią. Miałaby wynik 3:0 i w zasadzie pewny awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Zachowanie Fabiana Riedera sprawiło jednak, że zawodnicy z kraju z Afryki mogli uwierzyć, że są w stanie jeszcze odwrócić losy rywalizacji.

Mógł "domknąć" mecz, miał pustą bramkę. Niesamowite, co się stało

24-latek występujący w futbolu klubowym w niemieckim Augsburgu dostał idealne podanie, nabiegał na piłkę i musiał ją tylko umieścić w pustej bramce. Nie dał rady. Trafił piłkę tak nieczysto, że ta poleciała prosto w ręce rzucającego się kilka metrów obok bramkarza, który dopiero co zdążył wstać.

Kopnięcie Riedera w ogóle nie przypomina strzału, a trudno uznać, by próbował jeszcze dogrywać do któregoś ze swoich kolegów z zespołu. Futbolówka leciała dość wolno, ale to nie prędkość była najgorszym aspektem uderzenia, lecz jego wspomniany kierunek. Gdyby bramkarza nie było w tym miejscu, być może piłka poszłaby w okolice słupka. To też wiele mówi.

Zagraniczne media rozpisują się o "największym pudle tych mistrzostw świata".

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Na szczęście dla Szwajcarów nie doszło do żadnego zwrotu akcji, Rieder nie został antybohaterem. Skończyło się na 2:0 i awansie. W 1/8 Helweci zagrają z Kolumbią lub Ghaną.

Fabian Rieder (z prawej) Fran Santiago Getty Images

Fabian Rieder Sarah Stier - FIFA Getty Images





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