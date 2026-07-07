Po interwencji Trumpa zawiesili mu karę. Teraz przerwał milczenie

Folarin Balogun w trakcie meczu Stanów Zjednoczonych z Bośnią i Hercegowiną sfaulował Tarika Muharemovicia w taki sposób, że prowadzący to spotkanie arbiter Raphael Claus po obejrzeniu powtórki VAR nie miał żadnych oporów przed tym, by pokazać zawodnikowi bezpośrednią czerwoną kartkę.

Normalnie futbolista pauzowałby jeden mecz, ale doszło do niespodziewanego obrotu spraw - prezydent USA Donald Trump, co przyznał wprost, interweniował w kwestii kartki u FIFA, a ta zdecydowała się zawiesić karę Baloguna.

Cała sprawa wywołała ogromny skandal, w którego samym centrum znalazł się 25-latek. Napastnik ostatecznie zagrał w kolejnym meczu MŚ - z Belgią - ale nie zdobył żadnej bramki, a jego zespół uległ "Czerwonym Diabłom" 1:4.

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Po końcowym gwizdku Folarin Balogun naturalnie był wypytywany o kwestię swego przywrócenia do turnieju i zdecydowanie odciął się od spraw, które działy się de facto gdzieś "ponad jego głową".

Zaakceptowałem decyzję odnośnie czerwonej kartki i zaakceptowałem też decyzję, gdy powiedziano mi, że mogę grać. Nie brałem udziału w tym procesie i nie ma to nic wspólnego ze mną osobiście

To jednak nie jedyna ciekawa wypowiedź w tym kontekście. Głos po spotkaniu z USA zabrał też selekcjoner Belgów Rudi Garcia który stwierdził, że Balogun przyszedł do niego porozmawiać, chcąc najwyraźniej załagodzić całe napięcie związane z aferą.

"Bardzo mi się to spodobało. To nie jego wina, to nie w niego należy ciskać gromy i to mu właśnie powiedziałem" - orzekł trener, który dodał też, że całe opisywane zamieszanie nie miało wpływu na jego zespół. "Dla nas liczył się tylko nasz plan na grę" - podkreślił.

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Belgowie swój mecz ćwierćfinałowy rozegrają dokładnie 10 lipca o godz. 21.00 i zmierzą się wówczas z Hiszpanami. Po ich ostatnich wynikach na MŚ można oczekiwać, że czekać nas będzie naprawdę interesujące spotkanie w którym powalczą z jednymi z głównych pretendentów do tytułu.

Folarin Balogun Jamie Squire AFP

Mundial 2026: Folarin Balogun, który niechcąco znalazł się w centrum politycznego zamieszania, schodzi z boiska po meczu z Belgią Ted S. Warren East News

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





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