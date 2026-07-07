Piłkarze wpadli w szał, a w mediach takie komentarze. Nawet prezydent zabrał głos
Mecz Argentyna - Egipt w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata miał wielką dramaturgię. Zespół z Afryki do 79. minuty prowadził 2:0. Później Lionel Messi i spółka podkręcili tempo i po końcowym gwizdku mogli cieszyć się ze zwycięstwa 3:2 i awansu do ćwierćfinału. W meczu nie brakowało kontrowersji. Głos na temat występu Egipcjan zabrał także sam prezydent kraju Abd al-Fattah as-Sisi.
Mecz Argentyna - Egipt w ramach 1/8 finały przyniósł wielkie emocje. Zespół z Afryki w 15. minucie wyszedł na prowadzenie za sprawą Yasser Ibrahim, a w bramce miał świetnie dysponowanego Mostafa Shobeira, który obronił m.in. rzut karny wykonywany przed Lionela Messiego.
Egipcjanie wściekli po porażce. Ale nie wszyscy
Egipcjanie w drugiej połowie podwyższyli na 2:0 i do 78. minuty byli w prawdziwej euforii. Później tempo podkręcili "Albicelestes". Messi zaliczył asystę i gola (na 2:2), a decydujący cios w 92. minucie zadał Enzo Fernandez.
Piłkarze z Egiptu w końcówce spotkania mieli spore pretensje do sędziów. - Arbiter był stronniczy od początku meczu. Zrujnował marzenia całego narodu - mówił Zico tuż po meczu.
Kibice w sieci często piszą o "kradzieży". Okazuje się, że egipskie media o wiele spokojniej zareagowały na odpadnięcie z mundialu.
- Ogromny żal! Po prowadzeniu 2:0 przez 79 minut, Argentyna odwróciła losy meczu. Wszyscy byli dziś bohaterami i sprawili, że jesteśmy z nich dumni - niezależnie od wyniku! Dziękujemy wszystkim członkom tej drużyny! Byli wojownikami, byli legendami! - czytamy na profilu thesportshub.eg
Portal "filgoal.com" podkreślił, że Egipt "odpada z wysoko podnienionymi głowami". - Przed nami odpadło 38 drużyn, a pozostało już tylko 9. Stworzyliśmy wspaniałe widowiska w USA i Kanadzie. Nasi piłkarze opuszczają USA, a wraz nimi kibice, którzy stworzyli najlepszą atmosferę spośród wszystkich ekip - czytamy.
Prezydent Egiptu zabrał głos po odpadnięciu z mundialu
Głos po ostatnim gwizdku zabrał także prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi.
- Dziękujemy bohaterom narodowej reprezentacji w piłce nożnej za godny występ i osiągnięcie bezprecedensowego sukcesu w historii egipskiego futbolu. Jesteśmy z was dumni i z waszego osiągnięcia. Przyszłość będzie dla was jeszcze lepsza, jeśli taka będzie wola Boga - napisał w swoich mediach społecznościowych.