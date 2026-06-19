Piłkarz zatrzymany przez ochronę. Kuriozalne sceny na mundialu, wracał do kolegów

Wspomnianym zawodnikiem okazał się Borja Iglesias. Doświadczony napastnik przeżywa obecnie jeden z najpiękniejszych momentów w reprezentacyjnej karierze, ponieważ otrzymał powołanie na mundial i wraz z kolegami ma szansę na historyczny sukces. Nie cieszy się on jednak sporą rozpoznawalnością, czego dowodzą czwartkowe sceny. Gracz Celty Vigo postanowił na chwilę opuścić ośrodek treningowy swojej kadry. Następnie totalnie zaskoczył się przy próbie powrotu.

Zamiast łatwego wejścia, zatrzymała go ochrona przed prowizorycznym ogrodzeniem. "Jestem zawodnikiem reprezentacji. Muszę się dostać" - oznajmił na wstępie. "Masz przepustkę? Jesteś zawodnikiem?" - usłyszał w odpowiedzi. "Tak, jestem zawodnikiem" - potwierdził. Wspomnianej scenie przyglądało się kilku kibiców, którzy nie mogli wytrzymać ze śmiechu. "Jak masz na imię?" - dopytała się przedstawicielka ochrony. "Borja Iglesias" - głośno powiedział jeden z fanów.

Borja Iglesias niewypuszczony na teren ośrodka treningowego. Musiał dzwonić

Skończyło się na tym, że gwiazdor sięgnął po telefon i zadzwonił prawdopodobnie do kogoś ze sztabu. "Napastnik reprezentacji nie mógł wejść do ośrodka treningowego... bo go nie rozpoznali" - napisał profil "elchiringuitotv" na portalu X, pokazując dodatkowo wideo z całego zajścia. "Jak bardzo musisz być zły @BorjaIglesias9, żeby nie znali cię nawet na twoim własnym zgrupowaniu?" - wcześniej oznajmił inny z użytkowników wspomnianej platformy.

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Sytuacja z Borją Iglesiasiem i tak jest najmniejszym problemem Hiszpanów podczas trwającej od ponad tygodnia imprezy. Na otwarcie obecni mistrzowie Europy zaledwie bezbramkowo zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka. 21 czerwca ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zmierzy się z Arabią Saudyjską. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport. Początek potyczki o godzinie 18:00.

Borja Iglesias oraz Marc Cucurella z reprezentacji Hiszpanii Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

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Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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