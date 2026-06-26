Piłkarz "zaginął" na mundialu. Kibice nie dowierzali. Jest ciąg dalszy

Incydent z udziałem spóźnionego na rozpoczęcie drugich czterdziestu pięciu minut Ellyesa Skhiriego jest szeroko komentowany na całym świecie. Nie ma w tym niczego dziwnego, ponieważ są to niespotykane sceny. Same za siebie mówiły zresztą słowa komentującego mecz Kazimierza Węgrzyna. "Nie widziałem takiej sytuacji nigdy, powiem szczerze, żeby wszyscy czekali na zawodnika" - przyznał prosto z mostu na antenie TVP Sport.

Zamieszanie prawdopodobnie wyniknęło z uszkodzonej koszulki zawodnika. Zaskoczona była także sama Katia Garcia, czyli pani arbiter. Ta zamiast wznowić widowisko zgodnie z planem, policzyła tunezyjskich piłkarzy i dała sygnał do gry dopiero po tym, gdy podopieczny Herve Renarda pojawił się na boisku. Czy zrobiła słusznie? Do tematu w piątkowe przedpołudnie polskiego czasu powrócił Rafał Rostkowski, nagrywając krótkie wideo dla profilu TVP Sport na platformie X.

Piłkarz spóźniony na drugą połowę, a sędzia czeka. Sceny podczas mundialu

Zdaniem eksperta sędziowskiego Meksykanka powinna rozpocząć drugą połowę punktualnie. "Mecze trzeciej kolejki w każdej grupie zaczynają się o tej samej porze, żeby zmniejszyć ryzyko układów, 'ustawek' i nieuczciwych wyników. Taka zasada obowiązuje od hańby w Gijon, czyli pseudomeczu RFN z Austrią w 1982 roku. (…) Od tego czasu dla wszystkich było jasne, że mecze ostatniej kolejki na wszelki wypadek muszą zaczynać się o tej samej godzinie i że o tej samej muszą zaczynać się też drugie połowy" - powiedział były arbiter.

Następnie Polak przedstawił jedyne słuszne rozwiązanie. "Zgodnie z przepisami gdy, sędzia Katia Garcia powinna była rozpocząć drugą połowę z niepełnym zespołem Tunezji, a spóźniony powinien był poczekać na pierwszą przerwę w grze i wtedy poprosić o zgodę na wejście na boisko. Sędzia chyba była zaskoczona i poczekała" - dodał. Nie zabrakło także pochwał skierowanych w stronę Meksykanki. "Na szczęście to była jedyna kontrowersja w tym meczu" - podsumował ekspert.

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Kto wie, być może Katia Garcia jeszcze będzie miała okazję pobiegać z gwizdkiem podczas obecnie trwającej imprezy. Meczem Holandia - Tunezja na pewno sobie pomogła w tym, by otrzymać kolejną nominację w fazie pucharowej.

Ellyes Skhiri zmieniający uszkodzoną koszulkę Hakan Akgun / ANADOLU AFP

Katia Garcia Hakan Akgun / ANADOLU AFP

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