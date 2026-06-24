Piłkarz swoimi słowami rozpętał burzę. Teraz ogłasza ws. mundialu

Jeremy Doku znalazł się na językach dziennikarzy z całego globu, gdy podczas jednej z konferencji prasowych reprezentacji Belgii na mistrzostwach świata ogłosił, że zamierza opuścić mundial. Decyzja ta spowodowana była sprawami prywatnymi - piłkarz wyznał bowiem, że wkrótce doczeka się narodzin swojego pierwszego potomka i chciałby w tym ważnym momencie być u boku swojej ukochanej.

"To moje pierwsze dziecko, więc z pewnością chciałbym tam być. Jeśli zapytasz mnie, czego chcę, moja odpowiedź brzmi: nikt nie chce przegapić narodzin swojego pierwszego dziecka. Ale wiem też, że piłka nożna wiąże się z wieloma innymi czynnikami. Wiem, że federacja wspiera swoich zawodników i rozumie ich sytuację. Zobaczymy, co da się zrobić" - ogłosił wówczas (cytat za agencją Reuters).

Belgijska federacja pozwoliła swojemu zawodnikowi opuścić turniej, 24-latek spakował więc walizki i wrócił do Europy. Teraz podzielił się ze światem radosną nowiną - jak ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, na świat przyszedł jego syn, Praise.

"Dziękuję wszystkim za miłość, modlitwy i życzliwe wiadomości, które otrzymywałem w ciągu ostatnich kilku dni. Shireen i Praise mają się świetnie, a moje serce jest pełne wdzięczności. Powitanie mojego syna na świecie to jedno z największych błogosławieństw, jakie Bóg kiedykolwiek mi dał. Dziękuję drużynie za wsparcie. Teraz czas wrócić do futbolu i reprezentować mój kraj na największej scenie" - przekazał.

Jeremy Doku został ojcem Instagram/jeremydoku materiał zewnętrzny

Dziennikarka zaatakowała Jeremy'ego Doku. Potem została zawieszona

Podczas gdy Doku cieszy się z narodzin potomka, wielkie poruszenie wywołała dziennikarka France Pierron. Prezenterka kanału L'Equipe w dość ostrych słowach skomentowała chęć opuszczenia mundialu przez Jeremy'ego Doka, twierdząc, że ojciec jest kompletnie zbędny podczas narodzin dziecka. Sam poród nazwała "obrzydliwym momentem".

"Masz szansę uczestniczyć w mistrzostwach świata, są setki piłkarzy, które zabiłyby, aby znaleźć się na twoim miejscu. A jednak ty decydujesz się opuścić mundial, żeby uczestniczyć w narodzinach swojego dziecka - to obrzydliwy moment, jeśli wybaczysz mi to wyrażenie, w którym ojciec jest zupełnie bezużyteczny" - ogłosiła.

Na konsekwencje nie trzeba było długo czekać. Za swoje wypowiedzi dziennikarka została wkrótce potem zawieszona. "W piątek, 19 czerwca, podczas debaty w programie "L'Equipe de Choc', France Pierron wygłosiła uwagi, które zszokowały wielu widzów kanału L'Equipe. Zespół stanowczo odcina się od tych uwag, które są bardzo odległe od wartości Grupy i przeprasza zaniepokojonego piłkarza, a także swoich odbiorców" - przekazano w oficjalnym komunikacie L'Equipe.

Belg Jeremy Doku (w czerwonym trykocie) DIRK WAEM AFP

Jeremy Doku BRUNO FAHY/AFP AFP

Jeremy Doku DIRK WAEM AFP





Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEO IVAN PISARENKO / AFPTV / AFP AFP