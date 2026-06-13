Pierwszy skandal na mundialu, FIFA już reaguje. Jest oficjalny komunikat

W czwartek 11 czerwca oficjalnie rozpoczęły się długo wyczekiwanie piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Mecz otwarcia odbył się na obiekcie Estadio Azteca pomiędzy wspomnianym Meksykiem a RPA (2:0). Cała rywalizacja miała specjalną otoczkę, a na trybunach czuć było ogromne wsparcie dla gospodarzy. W końcu na stadionie mogącym pomieścić ponad 83 tysiące ludzi pojawiło się dokładnie 80 824 kibiców.

Zupełnie inaczej natomiast wyglądała sprawa drugiego meczu grupy A. W Guadalajarze na mogącym pomieścić niemal 50 tysięcy osób Estadio Akron podczas meczu Korea Południowa - Czechy (2:1) według oficjalnych danych zasiadło 44 985 widzów. Wydaje się jednak, że liczba ta mogła być nieco zakłamana. Otóż na transmisji oraz według osób śledzących spotkanie na obiekcie było bardzo dużo wolnych miejsc.

Wytłumaczeniem może być wysoka cena biletów oraz paradoksalnie niskie zainteresowanie meczem. Jak powszechnie wiadomo ani Czesi, ani Koreańczycy faworytami do wygrania mundialu nie są. To powoduje, że sporo kibiców neutralnych nie chce wydawać pieniędzy na spotkanie mniej znanych drużyn.

Głosy zawodu zdecydowanie dotarły do FIFA, bowiem federacja opublikowała specjalne oświadczenie. A to może wielu zszokować.

FIFA tłumaczy się z frekwencji. "Należy pamiętać"

Otóż jej zdaniem dane frekwencyjne są tworzone na podstawie liczby zeskanowanych biletów i widzów, którzy wchodzą na stadion. Do tego dodano, że w trakcie rywalizacji Czechów i Koreańczyków z południa sporo kibiców przebywało na trybunach, zamiast obserwować mecz z wyznaczonych miejsc.

- Oficjalne dane dotyczące frekwencji odzwierciedlają liczbę zeskanowanych biletów i widzów obecnych na stadionie, a nie wizualną ocenę zajętości miejsc siedzących w dowolnym momencie meczu. Należy pamiętać, że podczas meczu w Guadalajarze, wielu kibiców posiadających bilety stało na trybunach, zamiast pozostać na wyznaczonych miejscach przez cały mecz - przekazała FIFA cytowana przez BBC.

Z zakończeniem fazy grupowej i rozpoczęciem fazy pucharowej takie sceny powinny mieć miejsce coraz rzadziej. Wiadomo, że ceny biletów jednak nie będą zachęcały, by pójść na mecz.

Mistrzostwa świata 2026. Kadr z meczu Korea Południowa - Czechy Ulises RUIZ / AFP AFP

Gianni Infantino Ulrik Pedersen AFP

Korea Południowa - Czechy Ulises Ruiz AFP





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