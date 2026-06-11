Pierwszy dzień mundialu. Spektakularna akcja. Plan Kukulkan jedynym ratunkiem

W niedzielę, 22 lutego 2026 roku, siły specjalne zlikwidowały Nemesio Oseguerę Cervantesa, bardziej znanego jako "El Mencho". Był bossem najpotężniejszego obecnie kartelu narkotykowego w Meksyku. Jego członkowie w odwecie urządzili na ulicach największych miast kraju terror.

Niespełna cztery miesiące przed startem mundialu sytuacja wymknęła się władzom Meksyku spod kontroli. Trzeba było działać szybko i zdecydowanie. W pierwszym tygodniu marca ogłoszono wdrożenie planu Kukulkan.

Meksyk ratuje mundial. Akcja specjalna z udziałem 100 tysięcy ludzi. Są gotowi na wszystko

Kukulkan to Pierzasty Wąż, symbol mądrości i potęgi. Znany z mitologii Majów. Tym razem swoją rolę musi odegrać w prawdziwym świecie - w jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w Ameryce Północnej.

Plan Kukulkan to specjalna strategia bezpieczeństwa wdrożona w kooperacji rządu federalnego Meksyku i FIFA. Główną koordynatorką pozostaje prezydent kraju Claudia Sheinbaum. To na niej spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pięciu milionom kibiców i turystów, którzy w najbliższych dniach odwiedzą jednego z trzech (obok USA i Kanady) współgospodarzy mundialu.

Do akcji zaangażowano 100 000 ludzi. Trzon korpusu stanowi wojsko, ale nie mniej ważne pozostają jednostki policji federalnej oraz prywatne agencje ochrony. Jak zapewnia Sheinbaum, powołana formacja gotowa jest na najbardziej ekstremalne wyzwania.

Operacja ma charakter ogólnokrajowy, ale skupi się przede wszystkim wokół trzech meksykańskich miast-gospodarzy finałów MŚ. To Mexico City, Guadalajara i Monterrey. Pod specjalnym nadzorem znajdą się również lotniska, główne autostrady, hotele, strefy kibica oraz liczne atrakcje turystyczne.

Na liście najniebezpieczniejszych krajów świata Meksyk notowany jest obecnie na trzecim miejscu (na 193 uwzględnione państwa). Wskaźnik zabójstw wynosi 25 na 100 tys. mieszkańców. To o 50 proc. więcej niż w 1986 roku, również mundialowym.

Czwartek, 11 czerwca, jest dniem inauguracji MŚ 2026. Mecz otwarcia rozegrany zostanie w Meksyku na legendarnym Estadio Azteca. Gospodarze zmierzą się z Republiką Południowej Afryki.

Początek spotkania o godz. 21:00. Relacja live w sportowym serwisie Interii.

Policja w Mexico City DANIEL CARDENAS AFP

Estadio Azteca, arena inauguracji finałów MŚ 2026 William Volcov AFP





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP