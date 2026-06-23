Pierwsza taka sytuacja na MŚ. Trafiło na Francuzów. Wyciekły kulisy z szatni

Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata opinia publiczna dotarła do specjalnego protokołu, który nakazywał przerywanie meczów mundialu, jeśli w promieniu nawet kilkunastu kilometrów od stadionu radary wykryją burze.

W związku z tym fani obawiali się, że wiele meczów mistrzostw świata zostanie w ten sposób storpedowanych i będą one trwały w nieskończoność. Na początku mundialu czarny scenariusz się jednak nie sprawdził i mecze odbywały się zgodnie z planem, bez opóźnień i dodatkowych przerw.

Sielanka trwała jednak do czasu. W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego jako pierwsi długiej przerwy w meczu doświadczyli piłkarze Francji i Iraku, którzy mierzyli się ze sobą w meczu drugiej kolejki fazy grupowej MŚ.

Ich starcie przerwano na ponad dwie godziny z powodu burzy w okolicach stadionu. Piłkarze i sztaby szkoleniowe musiały udać się do szatni, a kibice opuścili trybuny obiektu i poproszono ich aby przeczekali burzę w bezpiecznym miejscu. Do gry drużyny wróciły około 2:00 w nocy czasu polskiego.

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Do tak długiej przerwy piłkarze nie są przyzwyczajeni. Z pewnością zaburzyło to mocno ich rytm meczowy. Co zatem zawodnicy robili zamknięci w szatni? Z odpowiedzią pospieszył Didier Deschamps, który po pierwszym wypowiedzianym zdaniu rozbawił siebie i dziennikarzy.

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- Kilka razy podawano nam nowy termin wznowienia spotkania. Pozostawaliśmy cały czas w gotowości. To pierwsza taka sytuacja w mojej karierze i mam nadzieję, że ostatnia - dodał Deschamps.

Francuzi ostatecznie wygrali z Irakiem 3:0, strzelając dwa gole w drugiej połowie. Kolejnym dubletem popisał się Kylian Mbappe, który w klasyfikacji strzelców z czterema trafieniami zajmuje 2. miejsce, ex aequo z Erlingem Haalandem. Lepszy od tej dwójki jest Lionel Messi, który do siatki rywali trafił już pięciokrotnie.





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