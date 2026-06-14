Po wygranej 4:1 Stanów Zjednoczonych z Paragwajem nadszedł czas na drugie spotkanie pierwszej serii gier w grupie D, Australia - Turcja. Rywalizacja ta kończyła trzeci dzień mistrzostw i zapowiadała się całkiem ciekawie. Faworytami zdawali się być piłkarze Vincenzo Montelli, którzy niezłą formę potwierdzili podczas meczów towarzyskich poprzedzających turniej (4:0 z Macedonią Północną i 2:1 z Wenezuelą). Australia natomiast w swoich ostatnich sprawdzianach nie spisywała się aż tak dobrze, bowiem najpierw uległa 0:1 Meksykowi, a następnie zremisowała 1:1 ze Szwajcarią.

Spotkanie od samego początku stało na wysokiej intensywności. W początkowych momentach wysoki pressing stosowali zawodnicy z Australii, lecz efektów brakowało. Turcy natomiast nie zwlekali z atakami i prostymi środkami próbowali dostać się pod pole karne rywali. Pierwsze ostrzeżenie w 7. minucie posłał Arda Guler. Jego uderzenie lewą nogą było jednak niecelne.

Europejska drużyna na tym się nie zatrzymywała. Aktywny był lider środka pola tureckiej ekipy - Hakan Calhanoglu. Po składnej akcji wyłożył on piłkę Ferdiemu Kadioglu, który mógł spróbować swoich sił z dystansu. Lewy obrońca znacznie się pomylił i strzelił nad bramką.

W 26. minucie doszło do przełomu. Najpierw groźnie z woleja uderzył wspomniany już Guler. Na wysokości zadania stanął Patrick Beach. Ten od razu wznowił grę, dzięki czemu nadarzyła się okazja do kontry. Doskonałym podaniem popisał się Paul Okon-Engstler. Do piłki dopadł Nestory Irankunda, a po chwili poradził sobie z tureckim obrońcą stając oko w oko z Ugurcanem Cakirem. 20-latek zachował zimną krew i otworzył wynik meczu. Było 1:0.

Po tym trafieniu tempo gry nieco zwolniło, a dobrych sytuacji nie było aż tak dużo. Pod koniec pierwszej części spotkania znać o sobie dał ponownie Irankunda. Strzelał z okolic 16. metra po ziemi, jednakże w sam środek tureckiej bramki. Do przerwy jedną bramką prowadziła Australia.

Turcja biła głową w mur

Po przerwie Turcy wyszli na murawę jeszcze bardziej zmotywowani. Przecież przez 45 minut to oni "grali w piłkę" na połowie rywala, optycznie byli drużyną lepszą, bardziej techniczną. Na plecy gry zameldował się Kenan Yildiz, gwiazdor Juventusu.

Zespół z Europy prowadzony przez Vincenzo Montellę długimi fragmentami okupował okolice przed polem karnym Australijczyków. Momentami wyglądało to trochę jak w piłce ręcznej. Turcy grali od lewej do prawej, szukając miejsca do podania prostopadłego. Ale cały czas brakowało konkretów.

Kiedy nie udawało się wypracować idealnej okazji, strzelać z dystansu próbowaliHakan Calhanoglu czy wspomniany Yildiz. Ale niemal każde z uderzeń było blokowane przez australijską, zbitą, kompaktową, zorganizowaną obronę, która najczęściej ustawiała się kilka metrów przed swoim bramkarzem. To wyróżniało ich najbardziej. Kiedy wiesz, że czysto piłkarsko nie jesteś tak dobry jak przeciwnik, musisz próbować ograć go sposobem.

Historyczna wygrana po 20 latach

W 72. minucie z bliskiej odległości i z ostrego kąta uderzał Zeki Celik. Dwie minuty później z dystansu niecelnie kropnął Guler. I kiedy wszyscy czekali na to, kiedy Turcy w końcu wcisną piłkę do bramki, to Australia wyszła na prowadzenie 2:0! Autorem gola był Connor Metcalfe. Zawodnik niemieckiego St. Pauli strzelił bardzo precyzyjnie, płasko, na bliższy słupek, znajdując się przed szesnastką.

W ten sposób sensacja powoli stawała się faktem. Skazywani na pożarcie Australijczycy po drugim golu wrócili do tego, co wychodziło im najlepiej, czyli skutecznej i mądrej defensywy. Mimo kolejnych "klepek", dryblingów i gierek kombinacyjnych Turcja nie potrafiła znaleźć sposobu, aby trafić do siatki. Mecz zakończył się ich porażką 0:2, choć byli w posiadaniu piłki przez ponad 70 proc. czasu gry.

To oznacza, że Australia wygrała dopiero drugi raz w swoim pierwszym meczu fazy grupowej w historii mistrzostw świata. Ostatnio komplet punktów na start udało im się zgarnąć 20 lat temu, kiedy w 2006 roku pokonali 3:1 Japonię. Potem w rozpoczęciu poszczególnych turniejów przegrywali kolejno z Niemcami, Chile i dwukrotnie z Francją.

Statystyki meczu Australia 2 - 0 Turcja Posiadanie piłki 31% 69% Strzały 9 30 Strzały celne 4 8 Strzały niecelne 4 10 Strzały zablokowane 1 12 Ataki 41 132

Hakan Calhamoglu, czyli największa gwiazda reprezentacji Turcji AFP

Turcja - Australia Richard Heathcote Getty Images





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