Reprezentacja Turcji, przez niektórych wskazywana jako potencjalny czarny koń MŚ 2026, znów udowodniła, że tego typu tytuł przyznawany jest jej raz po raz raczej na wyrost. "Gwiazdy Półksiężyca" z mundialem pożegnały się bowiem w zasadzie błyskawicznie.

Turcy w pierwszym meczu na turnieju przegrali z Australią 0:2, a w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu ulegli też Paragwajowi 0:1. Nawet jeśli podopieczni Vincenzo Montelli zdołają zaskoczyć i w ostatnim meczu grupowym zwyciężą z dobrze dysponowaną kadrą USA, to nie mają co myśleć o awansie do fazy pucharowej. To jednak nie wszystko.

Mundial 2026: Niebywała nieskuteczność Turcji. Przebili niechlubny wynik Włochów

Jak bowiem wskazał na portalu X MisterChip, znawca futbolowych statystyk, zespół turecki wykazał się rekordową wręcz nieskutecznością - żadna inna ekipa w historii MŚ w ciągu dwóch meczów nie odnotowała tak wielu strzałów, nie notując przy tym ani jednej bramki. Kadra z Azji Mniejszej łącznie podjęła 62 próby zdobycia gola (30 przeciw Australii, 32 przeciw Paragwajowi) i każdorazowo spełzły one na niczym.

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Poprzedni "najlepszy" wynik należał tu do Włochów, którzy w 1966 roku pozostali bez gola po dwóch występach przy 49 oddanych strzałach - 19 przeciw ZSRR oraz 30 przeciw Korei Północnej. "Squadra Azzurra" zajęła wówczas trzecie miejsce w swojej grupie, a od kompletnej klęski ocalił ją triumf 2:0 z Chile na inaugurację ich występów na ówczesnych MŚ.

MŚ 2026: W grupie D pozostała już tylko jedna niewiadoma

Turcja tymczasem swoje ostatnie spotkanie na MŚ 2026 - ze wspominanymi już Stanami Zjednoczonymi - rozegra 26 czerwca o godz. 04.00. Pewni dalszej gry Amerykanie będą chcieli zakończyć pierwszy etap współorganizowanego przez nich mundialu z kompletem punktów, więc z pewnością nie odpuszczą łatwo rywalom.

Tego samego dnia i o tej samej porze w ramach zmagań grupy D Paragwaj spróbuje swych sił przeciw Australii - i szykuje się zacięte widowisko, którego stawką będzie bezpośredni awans do 1/16 finału, bez oglądania się na klasyfikację ekip z miejsc trzecich.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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