Padł antyrekord mistrzostw, tak źle nie było od 60 lat. Wszystko w dwóch meczach

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Nocna seria mundialowych gier z 19 na 20 czerwca zakończyła się potyczką Turcji z Paragwajem, z której zwycięsko wyszli "Guarani", a jedyny gol w spotkaniu padł już po nieco ponad minucie trwania rywalizacji. Choć Turcy usilnie próbowali odpowiedzieć rywalom, to ponieśli swoją drugą porażkę na MŚ i w ten sposób pożegnali się z turniejem. Do tego pobili niechlubny rekord nieskuteczności na boisku.

Dwóch piłkarzy reprezentacji Turcji w białych koszulkach stoi na murawie podczas meczu MŚ 2026.
MŚ 2026: Turcja nie popisała się na turnieju wysoką skutecznościąSoccrates ImagesGetty Images

Reprezentacja Turcji, przez niektórych wskazywana jako potencjalny czarny koń MŚ 2026, znów udowodniła, że tego typu tytuł przyznawany jest jej raz po raz raczej na wyrost. "Gwiazdy Półksiężyca" z mundialem pożegnały się bowiem w zasadzie błyskawicznie.

Turcy w pierwszym meczu na turnieju przegrali z Australią 0:2, a w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu ulegli też Paragwajowi 0:1. Nawet jeśli podopieczni Vincenzo Montelli zdołają zaskoczyć i w ostatnim meczu grupowym zwyciężą z dobrze dysponowaną kadrą USA, to nie mają co myśleć o awansie do fazy pucharowej. To jednak nie wszystko.

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Mundial 2026: Niebywała nieskuteczność Turcji. Przebili niechlubny wynik Włochów

Jak bowiem wskazał na portalu X MisterChip, znawca futbolowych statystyk, zespół turecki wykazał się rekordową wręcz nieskutecznością - żadna inna ekipa w historii MŚ w ciągu dwóch meczów nie odnotowała tak wielu strzałów, nie notując przy tym ani jednej bramki. Kadra z Azji Mniejszej łącznie podjęła 62 próby zdobycia gola (30 przeciw Australii, 32 przeciw Paragwajowi) i każdorazowo spełzły one na niczym.

Poprzedni "najlepszy" wynik należał tu do Włochów, którzy w 1966 roku pozostali bez gola po dwóch występach przy 49 oddanych strzałach - 19 przeciw ZSRR oraz 30 przeciw Korei Północnej. "Squadra Azzurra" zajęła wówczas trzecie miejsce w swojej grupie, a od kompletnej klęski ocalił ją triumf 2:0 z Chile na inaugurację ich występów na ówczesnych MŚ.

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MŚ 2026: W grupie D pozostała już tylko jedna niewiadoma

Turcja tymczasem swoje ostatnie spotkanie na MŚ 2026 - ze wspominanymi już Stanami Zjednoczonymi - rozegra 26 czerwca o godz. 04.00. Pewni dalszej gry Amerykanie będą chcieli zakończyć pierwszy etap współorganizowanego przez nich mundialu z kompletem punktów, więc z pewnością nie odpuszczą łatwo rywalom.

Tego samego dnia i o tej samej porze w ramach zmagań grupy D Paragwaj spróbuje swych sił przeciw Australii - i szykuje się zacięte widowisko, którego stawką będzie bezpośredni awans do 1/16 finału, bez oglądania się na klasyfikację ekip z miejsc trzecich.

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