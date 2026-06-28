Pachniało ustawką na mundialu, nastąpiła wymiana ciosów. I stało się. Jest radość

Po ponad dwóch tygodniach do końca dobiegła faza grupowa mistrzostw świata 2026. W nocy z soboty na niedzielę jako ostatnia grała grupa J. Poza spotkaniem Argentyńczyków z Jordanią rywalizowali również Algierczycy z Austriakami. Mecz ten zapowiadał się jako być może jedno z najbardziej podejrzliwych, bowiem remis urządzał obie drużyny i gwarantował awans do fazy pucharowej. Z tego względu wiele mediów sugerowało, że może dojść do zaplanowanego wcześniej podziału punktów. Każdy inny wynik natomiast wyrzucał z turnieju którąś z ekip (przegranego).

I choć piłkarze obydwu drużyn zaczęli dość intensywnie. Austriacy ruszyli do przodu od pierwszego gwizdka chcąc pokazać, że oni zamierzają grać o pełną pulę. Nie inaczej było w przypadku przedstawicieli afrykańskiej piłki. Na konkretniejsze akcje trzeba było jednak poczekać.

W 8. minucie z daleka próbował Xaver Schlager, lecz jego uderzenie z woleja było kompletnie nieudane. W ten sam sposób znać o sobie dali rywale. Efekt był równie fatalny. Od tamtej pory rywalizacja toczyła się w środku pola, a obie ekipy stosowały słynny "niski pressing".

Do przełomu nastąpiło dopiero po przerwie na uzupełnienie płynów. Wtedy piłkę na linii środkowej przy nodze miał David Alaba. Defensor popisał się świetnym długim podaniem, co wykorzystał Marko Arnautović. Napastnik ledwo przyjął futbolówkę, lecz ostatecznie wykorzystał mały kiks golkipera rywali i umieścił piłkę w siatce.

Po tym trafieniu stało się jasne, że jeśli Algieria chcę grać na mundialu dalej musi doprowadzić do remisu. Uaktywnili się Rafik Belghali oraz Ibrahim Maza. Strzały odpowiednio lewego defensora oraz ofensywnego pomocnika były niecelne. Szczęścia zabrakło również w 40. minucie. Z okolic 18. metra mocno z dystans spróbował Fares Chaibi. Do pełni szczęścia zabrakło mu kilku centymetrów, gdyż piłka zatrzymała się jedynie na słupku.

Drużyna z Afryki na tym nie zaprzestali. Po walce o futbolówkę w rogu boiska zgarnął ją Belghali. Następnie poradził sobie z rywalami i uderzył na bliższy słupek. Golkiper z Europy nie miał szans na interwencje i musiał uznać wyższość przeciwnika. Finalnie po pierwszej połowie było 1:1.

Szybkie gole, a potem gwizdy. Kibice oburzeni grą

Druga część meczu rozpoczęła się bliźniaczo do poprzedniej. Tym razem jednak piłkarze strzelali celniej. Już w 55. minucie było 2:1. Z prawej strony walkę o pozycję wygrał Konrad Laimer, a po chwili zgrał do wolnego Marcela Sabitzera. Austriacki gwiazdor uderzył z pierwszej piłki i cudownym trafieniem dał swojej ekipie prowadzenie.

Na odpowiedź Algierii nie trzeba było długo czekać. Świetnie w okolicach pola karnego odnalazł się Houssem Aouar, który wprost spod linii końcowej podaniem przecinającym niemal całą "szesnastkę" wypatrzył Riyada Mahreza. Ten miał przed sobą tylko bramkę i doprowadził do wyrównania. Było po 2.

Od tamtego momentu gra znacznie zwolniła. Atakiem pozycyjnym rywali starali się zaskoczyć zawodnicy Rangnicka, natomiast przeciwnicy po odbiorze piłki robili... dokładnie to samo. Spotkanie przypominało w pewnej chwili, jakby piłkarze obydwu drużyn grali "na chodzonego". Takie obrazki nie spodobały się kibicom zgromadzonym na obiekcie, którzy w ostatnich momentach zaczęli gwizdać oraz sprawnie opuszczać trybuny.

W ostatnich minutach doszło do niesamowitych scen. W doliczonym czasie gry dla Algierii trafił Mahrez, a to oznaczało jedno - Austria poza fazą pucharową. Wówczas ruszyli całą siłą do ataku, aż doszło do wyrównania. Bohaterem został Sasa Kalajdzić, który wynik ustalił strzałem głową. Finalnie rywalizacja zakończyła się podziałem punktów i remisem 3:3. Jak już wspomnieliśmy, wynik ten raduje obie ekipy, które są pewne gry w fazie pucharowej.

Statystyki meczu Algieria 3 - 3 Austria Posiadanie piłki 63% 37% Strzały 12 10 Strzały celne 5 3 Strzały niecelne 5 6 Strzały zablokowane 2 1 Ataki 118 75

Jordania - Algieria na MŚ 2026 TAYFUN COSKUN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Stefan Posch i Mohannad Abutaha, Austria - Jordania na MŚ 2026 Eakin Howard East News

Pod adresem reprezentacji Algierii skierowano podejrzenia przed meczem z Austrią JUAN MABROMATA / AFP AFP





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