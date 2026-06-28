Pachniało ustawką na mundialu, nastąpiła wymiana ciosów. I stało się. Jest radość

Paweł Nowak

Paweł Nowak

W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego zakończyła się faza grupowa mistrzostw świata. Jako ostatnia grała grupa J, a w niej doszło do starcia Algierii z Austrią. Jeszcze przed meczem wieszczono, że może to być spotkanie grane pod remis, który ustawiał obie drużyny. Spotkanie jednak takie nie było. Ekipy wymieniały się ciosami i finalnie... zremisowały 3:3. Co ciekawe, Austria o swój los walczyła do ostatniej akcji.

Mecz Algieria - Austria
Mecz Algieria - AustriaICON SPORT/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po ponad dwóch tygodniach do końca dobiegła faza grupowa mistrzostw świata 2026. W nocy z soboty na niedzielę jako ostatnia grała grupa J. Poza spotkaniem Argentyńczyków z Jordanią rywalizowali również Algierczycy z Austriakami. Mecz ten zapowiadał się jako być może jedno z najbardziej podejrzliwych, bowiem remis urządzał obie drużyny i gwarantował awans do fazy pucharowej. Z tego względu wiele mediów sugerowało, że może dojść do zaplanowanego wcześniej podziału punktów. Każdy inny wynik natomiast wyrzucał z turnieju którąś z ekip (przegranego).

I choć piłkarze obydwu drużyn zaczęli dość intensywnie. Austriacy ruszyli do przodu od pierwszego gwizdka chcąc pokazać, że oni zamierzają grać o pełną pulę. Nie inaczej było w przypadku przedstawicieli afrykańskiej piłki. Na konkretniejsze akcje trzeba było jednak poczekać.

W 8. minucie z daleka próbował Xaver Schlager, lecz jego uderzenie z woleja było kompletnie nieudane. W ten sam sposób znać o sobie dali rywale. Efekt był równie fatalny. Od tamtej pory rywalizacja toczyła się w środku pola, a obie ekipy stosowały słynny "niski pressing".

Do przełomu nastąpiło dopiero po przerwie na uzupełnienie płynów. Wtedy piłkę na linii środkowej przy nodze miał David Alaba. Defensor popisał się świetnym długim podaniem, co wykorzystał Marko Arnautović. Napastnik ledwo przyjął futbolówkę, lecz ostatecznie wykorzystał mały kiks golkipera rywali i umieścił piłkę w siatce.

Zobacz również:

Mecz Kolumbia - Portugalia na mistrzostwach świata
Mundial

Koniec marzeń Portugalii. Wielkie rozczarowanie Ronaldo. Nie tak miało być

Paweł Nowak
Paweł Nowak

Po tym trafieniu stało się jasne, że jeśli Algieria chcę grać na mundialu dalej musi doprowadzić do remisu. Uaktywnili się Rafik Belghali oraz Ibrahim Maza. Strzały odpowiednio lewego defensora oraz ofensywnego pomocnika były niecelne. Szczęścia zabrakło również w 40. minucie. Z okolic 18. metra mocno z dystans spróbował Fares Chaibi. Do pełni szczęścia zabrakło mu kilku centymetrów, gdyż piłka zatrzymała się jedynie na słupku.

Drużyna z Afryki na tym nie zaprzestali. Po walce o futbolówkę w rogu boiska zgarnął ją Belghali. Następnie poradził sobie z rywalami i uderzył na bliższy słupek. Golkiper z Europy nie miał szans na interwencje i musiał uznać wyższość przeciwnika. Finalnie po pierwszej połowie było 1:1.

Szybkie gole, a potem gwizdy. Kibice oburzeni grą

Druga część meczu rozpoczęła się bliźniaczo do poprzedniej. Tym razem jednak piłkarze strzelali celniej. Już w 55. minucie było 2:1. Z prawej strony walkę o pozycję wygrał Konrad Laimer, a po chwili zgrał do wolnego Marcela Sabitzera. Austriacki gwiazdor uderzył z pierwszej piłki i cudownym trafieniem dał swojej ekipie prowadzenie.

Na odpowiedź Algierii nie trzeba było długo czekać. Świetnie w okolicach pola karnego odnalazł się Houssem Aouar, który wprost spod linii końcowej podaniem przecinającym niemal całą "szesnastkę" wypatrzył Riyada Mahreza. Ten miał przed sobą tylko bramkę i doprowadził do wyrównania. Było po 2.

Zobacz również:

Leo Messi
Mundial

Oto bohaterowie fazy grupowej. Najlepsza "jedenastka" mundialu

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

Od tamtego momentu gra znacznie zwolniła. Atakiem pozycyjnym rywali starali się zaskoczyć zawodnicy Rangnicka, natomiast przeciwnicy po odbiorze piłki robili... dokładnie to samo. Spotkanie przypominało w pewnej chwili, jakby piłkarze obydwu drużyn grali "na chodzonego". Takie obrazki nie spodobały się kibicom zgromadzonym na obiekcie, którzy w ostatnich momentach zaczęli gwizdać oraz sprawnie opuszczać trybuny.

W ostatnich minutach doszło do niesamowitych scen. W doliczonym czasie gry dla Algierii trafił Mahrez, a to oznaczało jedno - Austria poza fazą pucharową. Wówczas ruszyli całą siłą do ataku, aż doszło do wyrównania. Bohaterem został Sasa Kalajdzić, który wynik ustalił strzałem głową. Finalnie rywalizacja zakończyła się podziałem punktów i remisem 3:3. Jak już wspomnieliśmy, wynik ten raduje obie ekipy, które są pewne gry w fazie pucharowej.

Mistrzostwa Świata
3 kolejka
28.06.2026
04:00
Zakończony
Rafik Belghali
45'
Riyad Mahrez
60' , 90+-3'
Marko Arnautovic
28'
Marcel Sabitzer
55'
Sasa Kalajdzić
90+-6'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Algieria
Austria
Rezerwowi

Statystyki meczu

Algieria
3 - 3
Austria
Posiadanie piłki
63%
37%
Strzały
12
10
Strzały celne
5
3
Strzały niecelne
5
6
Strzały zablokowane
2
1
Ataki
118
75

Zobacz również:

MŚ 2026. Leo Messi celebrujący gola w meczu Jordania - Argentyna
Mundial

Messi? Kosmita. On znowu to zrobił. Wystarczyło 20 minut

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Piłkarz w białym stroju opanowuje piłkę w powietrzu, a dwaj zawodnicy w czerwonych koszulkach intensywnie obserwują sytuację podczas meczu na stadionie wypełnionym kibicami.
Jordania - Algieria na MŚ 2026TAYFUN COSKUN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas dynamicznej akcji na boisku; jeden z zawodników ubrany w czerwony strój próbuje przejść obrońcę w białym stroju, który wykonuje wślizg, aby zatrzymać przeciwnika.
Stefan Posch i Mohannad Abutaha, Austria - Jordania na MŚ 2026Eakin HowardEast News
Dwóch piłkarzy rywalizujących o piłkę podczas meczu, jeden w zielonym stroju reprezentacji Meksyku, drugi w biało-niebieskiej koszulce reprezentacji Argentyny na tle boiska z rozmytymi widzami na trybunach.
Pod adresem reprezentacji Algierii skierowano podejrzenia przed meczem z AustriąJUAN MABROMATA / AFPAFP


Liga Narodów. Słowenia - Brazylia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja