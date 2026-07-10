Oto nowy trener Cristiano Ronaldo. Znają się doskonale, jest komunikat

Cristiano Ronaldo zakończy swoją karierę bez mistrzostwa świata zdobytego z reprezentacją Portugalii. 41-latek ostatnią szansę na osiągnięcie tego wymarzonego celu miał podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Tam Portugalia leciała oczywiście z wielkimi nadziejami.

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Trudno, żeby było inaczej, gdy spojrzymy na drugą linię złożoną z: Vitinhi, Joao Nevesa i Bruno Fernandesa, którzy wspierani są z tyłu przez Nuno Mendesa, Joao Cancelo czy Rubena Diasa. Ostatecznie wszelkie nadzieje ulotniły się wraz z porażką w 1/8 finału imprezy organizowanej za oceanem.

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Na tym etapie lepsi okazali się Hiszpanie, którzy wygrali 1:0 po golu w doliczonym czasie gry. Cristiano Ronaldo i spółka musieli się więc spakować i wrócić do kraju z poczuciem kolejnej niewykorzystanej szansy. Z kolei Roberto Martinez już po meczu mógł z dużym prawdopodobieństwem rozpocząć poszukiwania nowej pracy.

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Niedługo później zostało oficjalnie ogłoszone jego odejście. Na następcę Portugalczycy nie czekali długo. Już 10 lipca 2026 roku zostało oficjalnie ogłoszone, że nowym selekcjonerem reprezentacji Portugalii zostaje doświadczony 71-letni Jorge Jesus, który karierę trenerską rozpoczął jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku.

"Nowa podróż rozpoczyna się dzisiaj. Witamy w drużynie narodowej mister Jorge Jesus" - czytamy w krótkim komunikacie. Jesus bardzo dobrze zna się z Cristiano Ronaldo. To właśnie 71-latek był bowiem trenerem Al-Nassr w minionym sezonie. W 49 meczach uzbierał średnią 2,49 punktów wygrywanych na spotkanie. Wspólnie z Ronaldo sięgnął po tytuł mistrza Arabii Saudyjskiej.

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Cristiano Ronaldo i Roberto Martinez ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





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