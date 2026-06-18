Portugalia na każdej wielkiej imprezie jest postrzegana jako jeden z faworytów do triumfu. Nie inaczej jest na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Mistrzowie Europy sprzed dziesięciu lat mają mnóstwo jakościowych zawodników na czele z legendarnym Cristiano Ronaldo.

Pierwsze spotkanie fazy grupowej na mundialu Portugalczycy rozegrali w środę. Spodziewano się, że ze składem wypełnionym gwiazdami drużyna Roberto Martíneza "przejedzie się" po Demokratycznej Republice Konga.

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Tymczasem przedstawiciele Afryki zaprezentowali się świetnie na tle europejskiego giganta. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Jak spisał się były gwiazdor Realu Madryt i obecny zawodnik saudyjskiego Al-Nassr? "Kompletnie nieobecny na murawie był Cristiano Ronaldo. Aż do 68. minuty. Wówczas świetnie podał mu Francisco Conceicao, lecz 41-latek zaliczył sporą wpadkę i nie trafił w bramkę" - relacjonował Paweł Nowak z naszej redakcji.

Występ Ronaldo nie umknął również piłkarskim legendom. Na kilka gorzkich słów po ostatnim gwizdku zdobył się Theirry Henry, który zarzucił 41-latkowi duży egoizm.

- Jest jedna ważna rzecz. To drużyna musi strzelać gole, a nie ty - rozpoczął zasłużony gracz Barcelony czy Arsenalu z poprzedniej dekady.

- W jednej z akcji, chcąc samemu strzelić gola, wchodzi w drogę Bruno Fernandesowi. Łatwiej jest go wtedy kryć. To właśnie jest obecnie problemem Ronaldo. Gra jak napastnik, nr 9, ale nigdy nim nie był i nie zachowuje się jak napastnik. Nie wnosi do reprezentacji Portugalii tych cech" - podsumował gorzko dla telewizji

Podobnego zdania był Zlatan Ibrahimović. - Zazwyczaj jako napastnik przemieszczasz się od pierwszego słupka do drugiego, aby przyciągnąć obrońcę za sobą i stworzyć przestrzeń dla gracza nadchodzącego z tyłu. Więc, oczywiście, podjąłeś złą decyzję, Cristiano - mówił Szwed, zagłębiając się w szczegóły taktyczne.

"Trzy grosze" dorzucił także Kevin-Prince Boateng, który zasugerował na antenie SBS, że Cristiano Ronaldo "ogranicza on rozwój Portugalii". "Idę pospacerować z psem tak jak spaceruje Ronaldo po boisku. Też będę miał pretensje do sąsiadów" - a to już wpis Wojciecha Kowalczyka w mediach społecznościowych.

W grupie K Portugalia zagra jeszcze z Kolumbią i Uzbekistanem.

Portugalia i Szwecja walczą w barażach MŚ 2022, ale w różnych ścieżkach. Zlatan Ibrahimović i Cristiano Ronaldo zmierzyli się w barażu o MŚ 2014, górą była Portugalia AFP PHOTO / Jonathan NACKSTRAND AFP

Cristiano Ronaldo AFP

Thierry Henry ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP East News





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