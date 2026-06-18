Oto największy problem Ronaldo. Brutalne ogłoszenie legend. "Nigdy nie był"
W środowy wieczór polskiego czasu reprezentacja Portugalii sensacyjnie zremisowała 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga. Pełne 90 minut na murawie spędził Cristiano Ronaldo, który tym razem nie pomógł swojej drużynie w zdobyciu bramki. Jego formę i boiskowe zachowanie ostro podsumowały piłkarskie legendy: Thierry Henry oraz Zlatan Ibrahimović.
Portugalia na każdej wielkiej imprezie jest postrzegana jako jeden z faworytów do triumfu. Nie inaczej jest na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Mistrzowie Europy sprzed dziesięciu lat mają mnóstwo jakościowych zawodników na czele z legendarnym Cristiano Ronaldo.
Pierwsze spotkanie fazy grupowej na mundialu Portugalczycy rozegrali w środę. Spodziewano się, że ze składem wypełnionym gwiazdami drużyna Roberto Martíneza "przejedzie się" po Demokratycznej Republice Konga.
Zobaczyli co Ronaldo zrobił na mundialu. Nie wytrzymali, ostre słowa
Tymczasem przedstawiciele Afryki zaprezentowali się świetnie na tle europejskiego giganta. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Jak spisał się były gwiazdor Realu Madryt i obecny zawodnik saudyjskiego Al-Nassr? "Kompletnie nieobecny na murawie był Cristiano Ronaldo. Aż do 68. minuty. Wówczas świetnie podał mu Francisco Conceicao, lecz 41-latek zaliczył sporą wpadkę i nie trafił w bramkę" - relacjonował Paweł Nowak z naszej redakcji.
Występ Ronaldo nie umknął również piłkarskim legendom. Na kilka gorzkich słów po ostatnim gwizdku zdobył się Theirry Henry, który zarzucił 41-latkowi duży egoizm.
- Jest jedna ważna rzecz. To drużyna musi strzelać gole, a nie ty - rozpoczął zasłużony gracz Barcelony czy Arsenalu z poprzedniej dekady.
- W jednej z akcji, chcąc samemu strzelić gola, wchodzi w drogę Bruno Fernandesowi. Łatwiej jest go wtedy kryć. To właśnie jest obecnie problemem Ronaldo. Gra jak napastnik, nr 9, ale nigdy nim nie był i nie zachowuje się jak napastnik. Nie wnosi do reprezentacji Portugalii tych cech" - podsumował gorzko dla telewizji
Podobnego zdania był Zlatan Ibrahimović. - Zazwyczaj jako napastnik przemieszczasz się od pierwszego słupka do drugiego, aby przyciągnąć obrońcę za sobą i stworzyć przestrzeń dla gracza nadchodzącego z tyłu. Więc, oczywiście, podjąłeś złą decyzję, Cristiano - mówił Szwed, zagłębiając się w szczegóły taktyczne.
"Trzy grosze" dorzucił także Kevin-Prince Boateng, który zasugerował na antenie SBS, że Cristiano Ronaldo "ogranicza on rozwój Portugalii". "Idę pospacerować z psem tak jak spaceruje Ronaldo po boisku. Też będę miał pretensje do sąsiadów" - a to już wpis Wojciecha Kowalczyka w mediach społecznościowych.
W grupie K Portugalia zagra jeszcze z Kolumbią i Uzbekistanem.