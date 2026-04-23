Odkąd dziennikarze The Athletic zasygnalizowali, że FIFA miałaby przygotowywać się na scenariusz zakładający wycofanie się - przez sytuację na Bliskim Wschodzie - Iranu z mundialu, ruszyła lawina spekulacji. Zastanawiano się, na ile taki bieg zdarzeń jest realny i kto, w razie ewentualności, zająłby zwolnione miejsce na mistrzostwach świata. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniano Danię, Polskę i Włochy.

Stojący na czele światowej piłkarskiej federacji Gianni Infantino publicznie zadeklarował jednak, że reprezentacja Iranu stawi się w Stanach Zjednoczonych. "Irańska drużyna na pewno przyjedzie" - zadeklarował w trakcie CNBC Invest in America w Waszyngtonie. "Mamy nadzieję, że do tego czasu sytuacja się uspokoi. To z pewnością by pomogło. Ale Iran musi przyjechać, jeśli chce reprezentować swój naród. Zakwalifikowali się i są całkiem dobrą drużyną. Naprawdę chcą grać i powinni grać" - dodał.

Sport powinien być niezależny od polityki

Argumentacja najwyraźniej nie trafiła do wszystkich. Głos zabiera bowiem Paolo Zampolli, bliski przyjaciel Donalda Trumpa, mianowany przez aktualnego prezydenta USA specjalnym wysłannikiem ds. partnerstw globalnych. I proponuje zmianę uczestnika piłkarskich mistrzostw świata 2026.

Włochy zamiast Iranu na mundialu? Tego chce wysłannik Trumpa

Zampolli chciałby wyłączenia Iranu z mundialu. Zwolnione miejsce miałaby zająć reprezentacja Włoch. Dlaczego właśnie ta drużyna? Bo doradca Trumpa sam pochodzi z Włoch i marzy mu się, by jego drużyna zagrała na najważniejszej piłkarskiej imprezie czterolecia. Przemawiają też za tym inne "argumenty".

"Potwierdzam, że zasugerowałem Trumpowi oraz Infantino [Gianni Infantino, prezydent FIFA - przyp. red.], by Włochy zastąpiły Iran na mistrzostwach świata. Pochodzę z Włoch i byłoby to marzeniem zobaczyć Azzurrich na turnieju organizowanym przez USA" - mówi dla Financial Times. "Drużyna ma cztery tytuł i rodowód uzasadniający włączenie do składu" - zapewnia, nawiązując do faktu, że Włosi czterokrotnie wygrywali mundial: w 1934, 1938, 1982 i 2006 roku.

Tymczasem Iran przygotowuje się na udział w turnieju, choć wcale nie wyklucza, że do wycofania istotnie może dojść. Zwłaszcza, że FIFA nie przychyliła się do wniosku o zmianę miejsca rozgrywania ich meczów z terytorium Stanów Zjednoczonych do Meksyku. Zdaje się, że jest to jednak mniej prawdopodobny scenariusz.

Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 rozpoczną się w czwartek 11 czerwca, a zakończą w niedzielę 19 lipca. Zorganizowane zostaną w trzech krajach: Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Na liście uprawnionych znalazło się 48 krajów. To o 16 więcej niż w poprzednich edycjach.

Gianni Infantino i Donald Trump

Piłkarze reprezentacji Iranu

Reprezentacja Włoch nie awansowała na mundial 2026

FC Barcelona - Celta Vigo 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports