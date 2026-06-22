Po hat-tricku z Algierią Lionel Messi zrównał się bramkami na mistrzostwach świata z Miroslavem Klose (16). Można było się spodziewać, że legenda Barcelony w trakcie trwania mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku przebije Niemca. I tak też się stało.

W poniedziałkowy wieczór polskiego czasu Argentyńczycy pokonali 2:0 Austrię. Autorem dwóch trafień był nie kto inny, jak Messi. W ten sposób 38-latek ma już na koncie 18 goli. A biorąc pod uwagę jego kapitalną formę, bez problemu jest wstanie śrubować swój rekord. Co na to eksperci?

Eksperci przemówili po kolejnym wyczynie Messiego

"Messi gra na kodach. W jednej akcji fantastyczne podanie do Alavareza (powinna być asysta), świetnie opanował trudne podanie, kiwnął kilku, na koniec dobitka między nogami obrońcy. Może wszystko" - zachwyca się Krzysztof Marciniak.

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Zareagował nawet profil Rekordów Guinessa.

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"Szanuję ten challenge Argentyńczyków, że chcą zdobyć mistrzostwo tylko na golach Messiego" - pisze nieco humorystycznie Michał Zachodny.

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"Jakość piłkarska to jest jedno, ale niezmiennie pozostaję pod wrażeniem, jaką tej Argentynie udało się wytworzyć grupę dobrych kumpli.

Jednemu nadepną na odcisk, w trzy sekundy dziesięciu biegnie z pięściami. Takie bandy są nie do zdarcia" - zauważa Marcin Długosz.

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"Messi jest wielki, no i okej, ale ciekaw jestem, co ta Argentyna byłaby w stanie zrobić bez niego, bo wygląda, że stosunkowo niewiele" - zastanawia się Sebastian Warzecha.

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"Messi wziął sobie za punkt honoru, żeby zdobyć Złotą Piłkę w wieku 39 lat i żeby nikt nie powiedział, że jest ona niezasłużona. Na pytanie ile goli zdobył będzie odpowiadał: wszystkie. No kurczę, dobry jest" - pisze Filip Macuda.

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"W tej Argentynie cholernie podoba mi się, że potrafią grać jak na mistrzów świata przystało, no kapitalnie, ale kiedy trzeba, idą do bitki jak zwykłe chamidła z jakieś A klasy i nie ma zmiłuj. Ani z nimi grać, ani się kopać. Kawał drużyny" - ocenia Mateusz Janiak.

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"Uwielbiam Argentynę, ale Austriacy dzielnie się stawiali. Wyłączając Leo, byli tacy sami jak mistrzowie świata" - twierdzi Cezary Kowalski.

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"Patrzę na mundialowy bilans Messiego w kontekście tego rekordu i jednak zdumiewające, że pobił go, choć do Brazylii w 2014 leciał jako 27-latek z… jednym golem na mundialu (w debiucie z Serbią i Czarnogórą w 2006)" - pisze Marcin Borzęcki.

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"Messi to najlepszym piłkarzem w historii piłki nożnej został w grudniu 2022 roku. Nie musicie przypominać mi przez tyle lat" - podsumował Wojciech Kowalczyk.

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Leo Messi HAKAN AKGUN AFP

Leo Messi MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Lionel Messi Rich Storry AFP





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