Oto bohaterowie fazy grupowej. Najlepsza "jedenastka" mundialu

Poniżej znajduje się lista subiektywnie wybranych najlepszych piłkarzy z fazy grupowej mundialu.

Bramkarz: Vozinha (Republika Zielonego Przylądka)

Absolutny bohater fazy grupowej.Golkiper Republiki Zielonego Przylądka zachował dwa czyste konta (z Hiszpanią i Arabią Saudyjską). Łącznie w trzech meczach wpuścił tylko dwa gole, a jego historia poruszyła serca kibiców na całym świecie. Cabo Verde świetnie się broniło, a Vozinha swoimi paradami oraz emanowaną aurą stał się twarzą tej drużyny.

Vozinha HAKAN AKGUN AFP

Lewy obrońca: Nuno Mendes (Portugalia)

Portugalia w fazie grupowej ogólnie zawiodła i zajęła dopiero drugie miejsce za Kolumbią. Trudno jednak mieć o to pretensje do Nuno Mendesa, który zdobył gola z Uzbekistanem. Na dziś jest to bezsprzecznie najlepszy lewy obrońca świata, a na mundialu zaprezentował, po prostu, swój poziom.

Nuno Mendes HAKAN AKGUN AFP

Środkowy obrońca: Virgil van Dijk (Holandia)

Holandia już dawno nie prezentowała się aż tak solidnie na wielkiej imprezie. Forma Oranje była wielkim znakiem zapytania, ale okazało się, że w fazie grupowej nie było drużyny grającej aż tak równo. Virgil van Dijk jako lider tego zespołu zasłużył na to, aby znaleźć się w najlepszej drużynie. Znakomicie zarządzał drużyną, strzelił gola z Japonią i dołożył asystę z Tunezją.

Virgil van Dijk ARIC BECKER AFP

Środkowy obrońca: Pau Cubarsi (Hiszpania)

Jedyny w tym zestawieniu przedstawiciel FC Barcelona oraz reprezentacji Hiszpanii. Wielkie odrodzenie Pau Cubarsiego potwierdziło się w fazie grupowej. Bardzo pewny punkt drużyny. Trzy czyste konta, olbrzymia pewność w grze defensywnej, znakomite wyprowadzenie piłki. Ten zawodnik swój największy jak dotąd kryzys ma już za sobą. Powoli staje się liderem, mimo że ma dopiero 19 lat.

Pau Cubarsi JOSE BRETON AFP

Prawy obrońca: Daniel Muñoz (Kolumbia)

Boczni obrońcy w fazie grupowej nie błyszczeli. Muñoz zaprezentował się najlepiej, mimo że w ostatnim meczu z Portugalią rozegrał zaledwie kilka minut. W dwóch poprzednich meczach zdobył jednak dwa gole i grał na bardzo wysokiej intensywności. Dołożył bradzo dużą cegiełkę do pierwszego miejsca w grupie dla Kolumbii.

Daniel Munoz JUANCHO TORRES AFP

Defensywny pomocnik: Moises Caicedo (Ekwador)

Aby jedenastka była zrównoważona, a nie za bardzo ofensywna, przydałby się w niej defensywny pomocnik. Moises Caicedo w meczu z Niemcami pokazał, że zasługuje na miejce w tej jedenastce. Był sercem, płucami, a czasami również mózgiem reprezentacji Ekwadoru. Awans do 1/16 finału to sukces, do którego Caicedo bardzo mocno się przyczynił.

Moises Caicedo Ayman Aref AFP

Ofensywny pomocnik: Johan Manzambi (Szwajcaria)

Absolutny bohater Szwajcarów. W drugim meczu z Bośnią i Hercegowiną został wprowadzony z ławki na zaledwie 19 minut. Zdołał strzelić dwa pierwsze gole, czym natchnął swój zespół. W trzeciej kolejce wyszedł już w pierwszym składzie. Strzelił Kanadzie bramkę i zanotował asystę. Jeden z najbardziej nieoczywistych zawodników w tym zestawieniu. Czekamy na jego kolejne popisy.

Yohan Manzambi Alex Grimm AFP

Prawoskrzydłowy: Yan Diomande (Wybrzeże Kości Słoniowej)

Brak Michaela Olise to zdecydowanie największa kontrowersja tego zestawienia. Francuz w ostatnim meczu z Norwegią nie zagrał już niczego ciekawego, ale fazę grupową kończy z trzema asystami. Tymczasem Yan Diomande był dla Iworyjczyków kimś, kim Garrincha był dla Brazylii w Szwecji w 1954 roku. Nie strzelał goli, ale jego akcji były najwspanialszymi składowymi meczów. Diomande uwiarygodnił się jako jeden z najlepszych skrzydłowych na świecie. Brakuje jeszcze "liczb", ale mamy do czynienia z kimś wyjątkowym. To już widać.

Yan Diomande Michael Miller/ISI Photos AFP

Lewoskrzydłowy: Vinicius Junior (Brazylia)

Vini w końcu stał się niekewstionowanym liderem reprezentacji Brazylii. Pod wodzą Carlo Ancelottiego piłkarz ten znowu zaczął zachwycać. W trzech pierwszych meczach strzelił cztery gole i dorzucił jedną asystę. Dzięki niemu Canarinhos wywalczyli awans z pierwszego miejsca do 1/16 finału. Konkurencja na tej pozycji była duża, ale wybór nie był trudny.

Vinicius Junior EDUARDO CARMIM AFP

Lewy napastnik: Kylian Mbappe (Francja)

Pierwsze 45 minut w jego wykonaniu na tym mundialu to była katastrofa. Na tle Senegalu w pierwszej połowie wyglądał fatalnie. Po przerwie na boisko wyszedł już jednak zupełnie inny Mbappe. Skuteczny, pracujący dla drużyny i podejmujący dobre decyzje. Pokazał najlepszą wersję siebie. Cztery gole i dwie asysty w fazie grupowej.

Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

Prawy napastnik: Lionel Messi (Argentyna)

Rywalizacja na tej pozycji zamknęła się po drugiej kolejce. Leo Messi strzelił pięć goli w spotkaniach z Algierią i Austrią, co było wynikiem szalonym. Z Jordanią wszedł z ławki w drugiej połowie i trafił z rzutu wolnego. Argentyńczyk nie trzymał się skrzydła. Grał bliżej środka, jego heatmapa wskazywałaby nawet na pozycję numer "10". Messiego trudno przypisać do jednej, konkretnej pozycji, ponieważ jest to zawodnik cieszący się wielką swobodą na boisku. W drużynie Argentyny wszystko kręci się wokół niego, mimo że "na karku" jest już 39 lat. Leo był absolutnym bohaterem Albicelestes i znowu zachwycił świat. To wciąż jest jeden z najlepszych piłkarzy na świecie.

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News





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