Ostra decyzja FIFA, nie dała zgody ikonie. Natychmiast padła skarga

W ostatnich dniach urugwajskie media informowały, że przewidywany do miejsca w podstawowej jedenastce tamtejszej kadry narodowej Sergio Rochet przyjechał na zgrupowanie w złej formie fizycznej, ma zaległości i w pierwszym meczu mistrzostw świata zasiądzie na ławce rezerwowych. W jego miejsce miał wskoczyć ikoniczny Fernando Muslera. Tak też się stało, to golkiper Estudiantes La Plata został wystawiony w wyjściowym składzie na Arabię Saudyjską.

To dla niego świetny prezent na przypadające na wtorek 40. urodziny, choć mecz zaczął się z perspektywy Miami jeszcze w poniedziałek (pierwszy gwizdek o 18:00 czasu lokalnego). To dla niego pierwszy mecz oficjalny w reprezentacji Urugwaju od listopada 2021 roku. Przez ostatnie 4,5 roku rozegrał tylko 3 sparingi. Miał aż trzyletni okres, w którym nie był powoływany na zgrupowania. Jego powrót to wielka historia dla wszystkich czujących nostalgię do dawniejszych mundiali.

Urugwajski związek kontra FIFA. Czekamy na decyzję światowej federacji ws. Muslery

Muslera właśnie dodał na swoje konto piąty czempionat globu. Urugwajska federacja chciała, by wystąpił ze specjalną naszywką "legacy" ("dziedzictwo") na prawym ramieniu. Przyznaje się ją zawodnikom, którzy grali na tylu turniejach tej rangi. Właśnie - "grali". W tym jest problem. FIFA nie zgodziła się, bo zawodnik ten nie otrzymał od selekcjonera ani minuty na imprezie w Katarze w 2022 roku. "La Celeste" odpadła wtedy po fazie grupowej, a między słupkami stał wspomniany Rochet.

Krajowy związek już złożył skargę w całej sprawie. - To logiczne, że Fernando jest legendą. Kiedy osiągasz swój piąty Puchar Świata… Kiedy byłem dzieckiem, jedynym, który był w stanie zagrać w pięciu, był Antonio Carbajal. A teraz Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Guillermo Ochoa osiągają swój szósty - powiedział prezes AUF Ignacio Alonso.

Muslera jest jednym z tych piłkarzy, których historia mistrzostw świata dotknęła jak magiczną różdżką. Uczestniczył w pięciu turniejach, dlatego nie trzeba dodawać, że jest legendą i zasługuje na to, by być tak uznanym

Skargę federacji serwis bolavip.com nazwał "kuriozalną".

Ostatecznie były piłkarz m.in. Galatasaray wyszedł na mecz przeciwko Saudyjczykom bez takowej naszywki. Nie musi to oznaczać fiaska "odwołania" działaczy, najpewniej odpowiedź ze strony centrali jeszcze nie nadeszła. Choć trudno też przewidywać, by była pozytywna.

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Gianni Infantino, szef FIFA AFP

Fernando Muslera przed meczem MŚ 2026 Urugwaj - Arabia Saudyjska Chandan Khanna East News

Siedziba FIFA w Zurychu Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





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