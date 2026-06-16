Ostra decyzja FIFA, nie dała zgody ikonie. Natychmiast padła skarga

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Urugwajska federacja przed swoim pierwszym meczem na mistrzostwach świata 2026 żyła nie tylko sportem w najczystszej postaci. Pojawił się też mały spór "urzędowy". Prezes tamtejszego związku nie zgodził się z decyzją FIFA, która uniemożliwiła Fernando Muslerze posiadania ważnej naszywki. Wobec tego wiele osób przed spotkaniem z Saudyjczykami w Miami skierowało wzrok na ramiona doświadczonego golkipera.

Fernando Muslera w zielonym stroju sportowym z rękawicami, obok wizerunek Gianniego Infantino przy mikrofonie.
Fernando Muslera i Gianni InfantinoMarc AtkinsGetty Images

W ostatnich dniach urugwajskie media informowały, że przewidywany do miejsca w podstawowej jedenastce tamtejszej kadry narodowej Sergio Rochet przyjechał na zgrupowanie w złej formie fizycznej, ma zaległości i w pierwszym meczu mistrzostw świata zasiądzie na ławce rezerwowych. W jego miejsce miał wskoczyć ikoniczny Fernando Muslera. Tak też się stało, to golkiper Estudiantes La Plata został wystawiony w wyjściowym składzie na Arabię Saudyjską.

To dla niego świetny prezent na przypadające na wtorek 40. urodziny, choć mecz zaczął się z perspektywy Miami jeszcze w poniedziałek (pierwszy gwizdek o 18:00 czasu lokalnego). To dla niego pierwszy mecz oficjalny w reprezentacji Urugwaju od listopada 2021 roku. Przez ostatnie 4,5 roku rozegrał tylko 3 sparingi. Miał aż trzyletni okres, w którym nie był powoływany na zgrupowania. Jego powrót to wielka historia dla wszystkich czujących nostalgię do dawniejszych mundiali.

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Urugwajski związek kontra FIFA. Czekamy na decyzję światowej federacji ws. Muslery

Muslera właśnie dodał na swoje konto piąty czempionat globu. Urugwajska federacja chciała, by wystąpił ze specjalną naszywką "legacy" ("dziedzictwo") na prawym ramieniu. Przyznaje się ją zawodnikom, którzy grali na tylu turniejach tej rangi. Właśnie - "grali". W tym jest problem. FIFA nie zgodziła się, bo zawodnik ten nie otrzymał od selekcjonera ani minuty na imprezie w Katarze w 2022 roku. "La Celeste" odpadła wtedy po fazie grupowej, a między słupkami stał wspomniany Rochet.

Krajowy związek już złożył skargę w całej sprawie. - To logiczne, że Fernando jest legendą. Kiedy osiągasz swój piąty Puchar Świata… Kiedy byłem dzieckiem, jedynym, który był w stanie zagrać w pięciu, był Antonio Carbajal. A teraz Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Guillermo Ochoa osiągają swój szósty - powiedział prezes AUF Ignacio Alonso.

Muslera jest jednym z tych piłkarzy, których historia mistrzostw świata dotknęła jak magiczną różdżką. Uczestniczył w pięciu turniejach, dlatego nie trzeba dodawać, że jest legendą i zasługuje na to, by być tak uznanym
dodał Alonso

Skargę federacji serwis bolavip.com nazwał "kuriozalną".

Ostatecznie były piłkarz m.in. Galatasaray wyszedł na mecz przeciwko Saudyjczykom bez takowej naszywki. Nie musi to oznaczać fiaska "odwołania" działaczy, najpewniej odpowiedź ze strony centrali jeszcze nie nadeszła. Choć trudno też przewidywać, by była pozytywna.

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Podświetlone logo FIFA na białym tle obok grupy flag na tle nocnego nieba i bezlistnych drzew.
Siedziba FIFA w ZurychuPhoto by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP


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