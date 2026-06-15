Ostatni gwizdek i się zaczęło. Poruszenie na mundialu, tradycja trwa

Podczas tegorocznego mundialu zobaczyliśmy już kilka zaskakujących wyników. Do sporej sensacji doszło choćby w starciu Szwajcarów z Katarczykami, które zakończyło się remisem. Punktami podzieliła się także Holandia z Japonią. I o ile Europejczycy czują spory niedosyt, o tyle Azjaci cieszą się z ciężko wywalczonego "oczka". Bohaterami "Kraju Kwitnącej Wiśni" okazali się Keito Nakamura oraz Daichi Kamada, czyli strzelcy goli.

Ale to nie wspomnianymi zawodnikami od kilku godzin zachwyca się cały świat. Na wysokości zadania po raz kolejny stanęli kibice podopiecznych Hajime Moriyasu. Nie tylko licznie stawili się oni na trybunach, ale też tradycyjnie postanowili posprzątać po sobie sektor. Ta tradycja trwa już od wielu lat i została podtrzymana również podczas mundialu odbywającego się w Ameryce Północnej. Fani decydują się na ten wyjątkowy gest niezależnie od końcowego rezultatu potyczki ich ukochanej kadry.

Japończycy znów posprzątali sektor tuż po meczu. Podziwia ich cały świat

"Jak co turniej Japończycy szokują swoją pomysłowością i kultem porządku - kolejny raz używają worków na śmieci jako oprawy. Zaraz po meczu pozbierali wszystko co po nich (i nie tylko po nich) zostało" - napisał między innymi "Buckarobanza" w serwisie X, który pokazał nagranie przedstawiające sympatyków futbolu z Azji. "Japońsci fani zostali po meczu z Holandią, aby posprzątać stadion" - docenia ich również profil "Tekkers Foot".

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Z kilkoma fanami porozmawiał dodatkowo portal "nytimes.com". "Jesteśmy uprzejmi. (…) Nie skandujemy okrzyków przeciwko innym drużynom" - powiedział Kayo Kita, mieszkający na co dzień w Nowym Jorku. "Dla Japończyków to po prostu normalna rzecz. (…) Kiedy opuszczasz jakieś miejsce, musisz zostawić je czystszym niż było przedtem" - to już z kolei słowa obecnego trenera kadry narodowej, Hajime Moriyasu. Zapewne jest on dumny nie tylko z postawy podopiecznych.

Japońscy kibice ARIC BECKER AFP

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Ceremonia otwarcia mundialu 2026 w Los Angeles FREDERIC J. BROWN AFP





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