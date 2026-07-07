Poniedziałkowy mecz Portugalii z Hiszpanią długimi fragmentami nie mógł porwać postronnego widza, a kluczowa dla jego losów okazała się jego końcówka. Jedyny i decydujący cios padł bowiem już w 1. minucie czasu doliczonego do drugiej połowy spotkania. A zadał go wprowadzony chwilę wcześniej z ławki rezerwowych Mikel Merino, doprowadzając do płaczu Cristiano Ronaldo i całą Portugalię.

Kapitan "Os Navegadores" zalał się łzami już na murawie, a te obrazki poszły w świat w przekazie telewizyjnym. Bolesna była dla niego zapewne nie tylko sama porażka, ale i jej ostateczny skutek, o którym poinformował potem w strefie mieszanej.

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Zaznaczył przy tym, że nie jest to jednoznaczne z zakończeniem reprezentacyjnego rozdziału swojej kariery. - Teraz będę miał czas, żeby się zastanowić, żeby uniknąć pochopnych decyzji - powiedział.

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Wiemy już więc na pewno, że Cristiano Ronaldo zejdzie z piłkarskiej sceny bez najcenniejszego lauru w piłce reprezentacyjnej. Choć ten - jak przyznał - jest dla niego równoważny z łupem zdobytym z kadrą Portugalii na Euro 2016.

- Najważniejszy tytuł, jaki zdobyłem z reprezentacją, to mistrzostwo Europy w 2016 roku, dla mnie równie ważne, co mistrzostwo świata. Dlatego, powtarzam, odchodzę z czystym sumieniem. Dałem z siebie wszystko i to wszystko. Jutro jest kolejny dzień, życie toczy się dalej - obwieścił pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki.

- Zdobyłem trzy tytuły dla Portugalii. Przed Cristiano nie było żadnych tytułów, więc jestem szczęśliwy. Oczywiście, jest mi smutno, że opuszczam mistrzostwa świata w ten sposób, ale jak powiedziałem na konferencji prasowej, dałem z siebie wszystko, zrobiłem, co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Taka jest piłka nożna, takie jest życie piłkarza. Czasami wygrywasz, czasami przegrywasz i trzeba iść dalej - dodał.

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Decyzję CR7 oficjalnie przekazała światu także FIFA. - Bijący rekordy Rolando żegna się z mistrzostwami świata. Gwiazdor Portugalii ogłosił, że nie wróci już na swój siódmy mundial po porażce jego reprezentacji z Hiszpanią w 1/8 finału - czytamy na jej oficjalnym portalu.

Cristiano Ronaldo GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Dan Mullan AFP

Cristiano Ronaldo PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





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