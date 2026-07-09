Osiem zespołów, ale faworyt do mistrzostwa jeden. Wszystko wyliczyli. Blisko 30 procent szans

Przed startem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku wydawało się, że stawka faworytów jest dość jasna. Numerem jeden wśród ekspertów przed turniejem była reprezentacja Francji. Trudno nie patrzeć z obawą na ofensywę złożoną z: Kyliana Mbappe, Michaela Olise i Ousmane Dembele.

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Za nimi plasowali się mistrzowie Europy - Hiszpanie. Ci na turnieju o mistrzostwo Starego Kontynentu Francuzów na swojej drodze odprawili do domu. Wówczas główną siłą Hiszpanii były jej skrzydła - Lamine Yamal i Nico Williams. W trwającym turnieju ta dwójka nie odgrywa znaczącej roli. Mimo tego Hiszpanie są w ćwierćfinale.

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Oprócz tej dwójki o tytuł wciąż walczą także: Argentyna, Maroko, Belgia, Norwegia, Szwajcaria oraz Anglia. Któryś z tych ośmiu zespołów ostatecznie wygra wielki finał. Pierwszy ćwierćfinał już w czwartek. Zmierzą się w nim największy faworyt - Francja oraz Marokańczycy.

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Superkomputer analityków serwisu Opta tradycyjnie w takich sytuacjach wyliczył procentowe szanse na triumf. Największe daje się "Trójkolorowym". Opta szacuje, że podopieczni Didiera Deschampsa mają aż 27,3 % szans na końcowy triumf. Dla porównania Marokańczykom daje się ledwie 3,7 %.

Przewaga Francuzów nad drugimi Hiszpanami jest naprawdę duża. Szanse na triumf obecnych mistrzów Europy szacowane są bowiem na 21,3 %. Trzecie miejsce w tej wyliczance przypadło Argentyńczykom, którzy mają 17,3 % szans na obronę tytułu. Tabelę zamykają Belgowie, którym daje się 3,6 % szans.

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