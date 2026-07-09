Osiem zespołów, ale faworyt do mistrzostwa jeden. Wszystko wyliczyli. Blisko 30 procent szans

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Wkraczamy w kluczową fazę mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. W rywalizacji o końcowy triumf pozostało już tylko osiem zespołów. Pierwszy mecz ćwierćfinałowy w czwartek. Zmierzą się w nim Francuzi oraz Marokańczycy. Jak się okazuje, to właśnie "Trójkolorowi" są wielkim faworytem do wygranej w turnieju. Superkomputer Opta daje im na to aż blisko 30 procent szans.

Leo Messi i Kylian Mbappe
Leo Messi i Kylian MbappeIMAGO/Markus UlmerEast News

Przed startem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku wydawało się, że stawka faworytów jest dość jasna. Numerem jeden wśród ekspertów przed turniejem była reprezentacja Francji. Trudno nie patrzeć z obawą na ofensywę złożoną z: Kyliana Mbappe, Michaela Olise i Ousmane Dembele. 

Francja stworzyła potwora. Urósł i stał się niebezpieczny również dla niej

Za nimi plasowali się mistrzowie Europy - Hiszpanie. Ci na turnieju o mistrzostwo Starego Kontynentu Francuzów na swojej drodze odprawili do domu. Wówczas główną siłą Hiszpanii były jej skrzydła - Lamine Yamal i Nico Williams. W trwającym turnieju ta dwójka nie odgrywa znaczącej roli. Mimo tego Hiszpanie są w ćwierćfinale.

Francuzi wielkim faworytem mundialu. Wszystko policzyli

Oprócz tej dwójki o tytuł wciąż walczą także: Argentyna, Maroko, Belgia, Norwegia, Szwajcaria oraz Anglia. Któryś z tych ośmiu zespołów ostatecznie wygra wielki finał. Pierwszy ćwierćfinał już w czwartek. Zmierzą się w nim największy faworyt - Francja oraz Marokańczycy. 

Tomaszewski miażdży gigantów. Nie ma co zbierać. Tak jeszcze nie uderzył

Superkomputer analityków serwisu Opta tradycyjnie w takich sytuacjach wyliczył procentowe szanse na triumf. Największe daje się "Trójkolorowym". Opta szacuje, że podopieczni Didiera Deschampsa mają aż 27,3 % szans na końcowy triumf. Dla porównania Marokańczykom daje się ledwie 3,7 %.

Przewaga Francuzów nad drugimi Hiszpanami jest naprawdę duża. Szanse na triumf obecnych mistrzów Europy szacowane są bowiem na 21,3 %. Trzecie miejsce w tej wyliczance przypadło Argentyńczykom, którzy mają 17,3 % szans na obronę tytułu. Tabelę zamykają Belgowie, którym daje się 3,6 % szans.

Złota statuetka Pucharu Świata FIFA na białym podeście z napisem „FIFA World Cup Original Trophy” na tle fioletowej tablicy promującej Mistrzostwa Świata FIFA 2026.
Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026FABRICE COFFRINIAFP


Liga Narodów siatkarek. Najlepsze asy w meczu USA - Polska. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja