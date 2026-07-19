Do tej pory w Ameryce Północnej lub Południowej rozegrano dziewięć mundiali:

Urugwaj - 1930

Brazylia - 1950

Chile - 1962

Meksyk - 1970

Argentyna - 1978

Meksyk - 1986

Stany Zjednoczone - 1994

Brazylia - 2014

Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone - 2026

Co ciekawe, pierwsze siedem wygrywały wyłącznie zespoły z Ameryki południowej. Były to kolejno: Urugwaj (1930), Urugwaj (1950), Brazylia (1962), Brazylia (1970), Argentyna (1978), Argentyna (1986) i Brazylia (1994).

Dopiero w 2014 roku mundial odbywający się na amerykańskiej ziemi zdołała wygrać reprezentacja z Europy. Niemcy okazały się wtedy bezkonkurencyjne. Co więcej - w półfinale pokonały brazylijskich gospodarzy 7:1, a w wielkim finale wygrały z Argentyną 1:0 po dogrywce. Triumf nad Ameryką był więc pełnowymiarowy.

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Niemcy dokonały tego jako jedyne. Hiszpania chce powtórzyć ich sukces

Do tej pory Niemcy posiadają tytuł jedynej drużyny z Europy, która wygrała mundial w Ameryce. W 2026 roku ten stan rzeczy może się zmienić.

Mundial odbywa się bowiem w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, a w wielkim finale znalazła się Hiszpania. Jeśli La Roja pokona Argentynę, Niemcy stracą status jedynej takiej drużyny ze Starego Kontynentu.

Do dziś Hiszpania i Niemcy są jedynymi reprezentacjami z Europy, które wygrywały mundial poza Starym Kontynentem. La Roja okazała się bowiem najlepsza w Republice Południowej Afryki. Zwyciężyła na jedynych mistrzostwach świata rozgrywanych do tej pory w Afryce.

Jeśli więc Hiszpania pokona Argentynę, wysunie się na samodzielne prowadzenie w tej szerszej kategorii.

W 2002 roku Niemcy miały świetną okazję, aby przejść do europejskiej historii i wygrać mundial w Azji. Wówczas pierwsze mistrzostwa świata na tym kontynencie odbywały się w Korei Południowej i Japonii. Die Mannschaft doszła wtedy do wielkiego finału, choć mało kto dawał jej na to szansę. W ostatnim spotkaniu lepsza okazała się jednak Brazylia (2:0). Ronaldo zdobył oba gole dla Canarinhos.

Joshua Kimmich po przegranym meczu Niemców z Paragwajem na mundialu 2026 JEWEL SAMAD AFP

Lamine Yamal ULRIK PEDERSEN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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