Okropna kontuzja na mundialu, winowajca aż złapał się za głowę. Koniec turnieju dla piłkarza

Pierwsza seria gier w grupie B na mistrzostwach świata 2026 przyniosła dwa remisy - Kanady z Bośnią i Hercegowiną oraz Kataru ze Szwajcarią. Tym samym w drugiej kolejce każdy ze wspomnianych zespołów chciał dokonać swoistego przełamania i w końcu zgarnąć komplet punktów.

Najpierw doszło do zmagań Szwajcarów i Bośniaków - i ci pierwsi wygrali zdecydowanie, bo aż 4:1. Potem zaś do akcji ruszyli Kanadyjczycy i Katarczycy i ekipa spod znaku klonowego liścia od samego początku rywalizacji również prezentowała na murawie prawdziwą dominację.

Dość powiedzieć, że po pierwszej połowie Kanada wygrywała już z oponentami 3:0 i miała o jednego zawodnika na murawie więcej, bo w 33. minucie czerwoną kartkę obejrzał Homam El-Amin. To jednak nie było ostatnie napomnienie tego typu.

Mundial 2026: Fatalna kontuzja Kone. Madibo był przerażony po swoim faulu

W 51. minucie, a więc już w drugiej odsłonie współzawodnictwa, doszło do naprawdę przykrej sytuacji - podczas walki o piłkę między Ismaelem Kone a Assimem Madibo pierwszy z panów doznał poważnej kontuzji. Praktycznie od razu stało się jasne, że Kone złamał tu nogę i dla niego to koniec mistrzostw.

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Madibo widząc, do czego niechcący doprowadził, aż złapał się za głowę. Pierwotnie obejrzał on żółtą kartkę, ale po interwencji VAR uznano, że popełnił on faul zasługujący na bezpośrednią czerwoną kartkę. Tym samym kadra z Bliskiego Wschodu uległa jeszcze większemu osłabieniu.

Ostatecznie mecz z Katarem skończył się dla "The Canucks" absolutnym triumfem 6:0. Kanada domknie grę w grupie spotkaniem ze Szwajcarią 24 czerwca o godz. 21.00.

MŚ 2026: Koniec turnieju dla Kone, czeka go długa rehabilitacja

Ismael Kone ma 24 lata, od stycznia tego roku jest zawodnikiem włoskiego Sassuolo, do którego przeniósł się z Olympique Marsylia. Czekać go będzie teraz mozolna rehabilitacja, a proces powrotu do zdrowia może się wydłużyć, jeśli w jego przypadku konieczna będzie operacja.





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