Ojciec Haalanda nie zamierzał milczeć. Napisał to po skandalu w meczu z Anglią

Reprezentacja Norwegii nieco sensacyjnie objęła prowadzenie w meczu z Anglią po golu Andreasa Schjelderupa. Pod koniec pierwszej połowy do wyrównania doprowadził Jude Bellingham.

Bramka gwiazdora Realu Madryt została jednak zdobyta w dosyć niecodziennych okolicznościach. A to dlatego, że chwilę wcześniej wybijający piłkę z własnego pola karnego Orjan Nyland zrobił to w ten sposób, że ta zahaczyła o kabel lub drut utrzymujący jedną z kamer nad boiskiem.

Oficjalne stanowisko FIFA mówi, że nie doszło do dotknięcia futbolówki. "Przed golem Anglii w 45+2. minucie meczu przeciwko Norwegii czujnik w piłce nie wykazał szczytu w "pulsie piłki", gdy była w powietrzu, a zatem nie ma dowodów na to, że piłka dotknęła linki i zmieniła kierunek ruchu" - czytamy. Mimo to na powtórkach telewizyjnych wyraźnie widać, że piłka zmienia tor lotu.

Ojciec Haalanda nie wytrzymał

Ostatecznie Norwegowie przegrali 1:2 w ćwierćfinale mundialu. Oprócz tego, że arbiter Clement Turpin uznał trafienie po "aferze kablowej", później anulował gola Torbjorna Lysakera Heggema, ponieważ dopatrzył się faulu Erlinga Haalanda na Elliocie Andersonie. Napastnik Manchesteru City popchnął przeciwnika, a ten upadł na ziemię. Dlatego bramka nie została zaliczona.

Wszystko to sprawia, że triumf zespołu Thomasa Tuchela został okraszony wieloma kontrowersjami i skandalami, które podkreślają przede wszystkim norweskie media.

"Trzy grosze" dorzucił również Alfie Haaland, czyli ojciec Erlinga. "Brawo Bellingham i sędzia" - napisał wymownie w mediach społecznościowych.

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- Teraz chciałbym powiedzieć coś złego, ale nie powiem. Absolutnie okropne. To takie teatralne - powiedział Simen Stamso-Moller z TV 2, jeden ze skandynawskich ekspertów.

- To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. To skandal VAR na wielką skalę - dodaje ekspert "Dagbladet", Bernt Hulsker.

Erling Haaland JEWEL SAMAD AFP

Erling Haaland Abdulhamid Hosbas AFP





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