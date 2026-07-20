Ogromne wyróżnienie Hiszpanów. Ważne spotkanie po powrocie z mundialu
Reprezentacja Hiszpanii po zdobyciu mistrzostwa Europy poszła drogą wybitnego pokolenia z lat 2008 - 2012 i dołożyła do tego także triumf w mistrzostwach świata. Hiszpanie w finale pokonali Argentynę 1:0 i po mniej niż dobie wrócili do kraju w blasku chwały. PIerwszym zaplanowanym wydarzeniem na ich liście było spotkanie z królem Hiszpanii.
Reprezentacja Hiszpanii do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku podchodziła jako teoretycznie drugi najmocniejszy zespół. Wyżej oceniano jedynie szanse Francuzów. Obie ekipy spotkały się ze sobą w półfinale. Faworytem byli naturalnie "Trójkolorowi", ale z tej roli się nie wywiązali.
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Pełne zasługi należy jednak oddać Hiszpanom, którzy zagrali mecz niemal perfekcyjny i awansowali do finału. W tym mierzyli się z obrońcami tytułu - Argentynę. Na trybunach stadionu Met Life Stadium pojawiło się wiele znamienitych osobistości. Wśród nich znalazł się król Filip Filip VI.
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Później król pojawił się na murawie, żeby wspólnie z reprezentantami Hiszpanii przeżyć chwile radości na podium. Po mniej niż dobie piłkarze "La Furia Roja" znów spotkali się z królem Filipem VI. Tym razem już w zupełnie innych okolicznościach. Po 14:00 wylądowali w kraju, skąd ruszyli do Palacio de la Zarzuela.
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Odziani w eleganckie garnitury zawitali na dwór monarchy Hiszpanii. Tam król Filip VI kolejny raz uścisnął każdemu dłoń, a później także pogratulował już po wyjściu z budynku na zewnątrz. Obecne były także przedstawicielki płci żeńskiej, a więc: królowa Letizia, księżniczka Leonora a także infantka Sofia.
Zostało wykonane wspólne zdjęcie z pucharem, gdy w tle słychać było głośne śpiewy "Campeones, Campeones", a więc "mistrzowie". Prezes hiszpańskiej federacji piłkarskiej wręczył królowi oraz jego najbliższej rodzinie koszulki reprezentacji z napisami "mistrzowie 26" na plecach.