Do rywalizacji o mistrzostwo świata przystąpiła reprezentacja Hiszpanii - zespół stawiany przez wielu ekspertów jako jeden z faworytów do wywalczenia złotych medali. Kadra Luisa de la Fuente na przetarcie dostała rywala, o którym było głośno jeszcze przed rozpoczęciem turnieju.

Hiszpanom szyki na inaugurację pokrzyżować będzie chciała kadra Republiki Zielonego Przylądka. Jeden z czterech tegorocznych debiutantów w swoim pierwszym meczu stanął przed szalenie trudnym wyzwaniem, jakim musi być potyczka z aktualnymi mistrzami Europy.

Debiutant z Afryki w eliminacjach wyprzedził m.in. zdecydowanie bardziej utytułowany Kamerun. Notowany na 67. miejscu w rankingu FIFA zespół jest skazywany na pożarcie, co może przypominać wydarzenia z niedzielnego meczu innego debiutanta - reprezentacji Curacao.

Hiszpanie rozpoczęli mundial bez swojej największej gwiazdy. Lamine Yamal spotkanie z Republiką Zielonego Przylądka rozpoczął na ławce rezerwowych. W ostatnich tygodniach stan zdrowia piłkarza FC Barcelony niepokoił kibiców, lecz ostatecznie ogłoszono jego gotowość do gry.

Debiutant postawił się Hiszpanom. Do przerwy wynik meczu wciąż był otwarty

Faworyt od pierwszego gwizdka sędziego kontrolował wydarzenia na boisku. Wbrew oczekiwaniom wielu kibiców Hiszpanie nie zaczęli spotkania od wielkiego szturmu na bramkę potencjalnie słabszego przeciwnika. Ci z kolei swoich szans szukali przede wszystkim w długich piłkach adresowanych za plecy hiszpańskich obrońców. Każdy z ich zrywów na bramkę Hiszpanii wzbudzał wrzawę kibiców zgromadzonych na obiekcie w Atlancie.

Ta przewaga nie przekładała się jednak na stwarzane sytuacje bramkowe. Hiszpanie mieli spory problem z przedarciem się przez głęboką ustawioną defensywę swojego rywala. Do przerwy w statystykach widniał zaledwie jeden celny strzał - w 15. minucie Pedri uderzył zza pola karnego, lecz z bardzo lekkim strzałem problemów nie mógł mieć Vozinha. Ponadto nieudane próby notowali Gavi, Marc Cucurella czy Pau Cubarsi.

Vozinha po raz pierwszy do interwencji został zmuszony w 36. minucie. Po sprytnym prostopadłym podaniu do Cucurelli i nieudanym wybiciu piłki do futbolówki dopadł Pedri. Zawodnik FC Barcelony nie kalkulował i momentalnie zdecydował się na strzał, który zdołał obronić bramkarz Republiki Zielonego Przylądka. Trafienie to jednak i tak nie zostałoby uznane. Cucurella w momencie podania był na pozycji spalonej.

Nie minęły trzy minuty, a Hiszpanie powtórzyli ten sam manewr. Cucurella znów wbiegał z lewej strony pola karnego. Świeżo upieczony piłkarz Realu Madryt zgrał do środka, gdzie gotowy do strzału był już Ferran Torres. Futbolówka po jego uderzeniu odbiła się od poprzeczki, a dobitkę głową Mikela Oyarzabala Vozinha z trudem sparował. 40-letni bramkarz jeszcze przed przerwą udanie interweniował po kolejnych próbach Torresa oraz Aymerica Laporte.

Koszmar Hiszpanów przerwany gwizdkiem sędziego. Ogromna sensacja na starcie mundialu

Tuż po przerwie szczególnie aktywny po stronie Hiszpanów był Fabian Ruiz. Pomocnik francuskiego PSG tylko w pierwszych dziesięciu minutach drugiej połowy trzykrotnie uderzał na bramkę przeciwnika. Dwie pierwsze próby z dystansu były bardzo niecelne, natomiast jego uderzenie głową obronił Vozinha.

Mijały kolejne minuty, a problem Hiszpanów nie chciał zniknąć. Z przewagi w posiadaniu piłki nie wychodziło nic konkretnego, byliśmy tym samym coraz bliżej jednej z największych sensacji w historii mistrzostw świata. W 69. minucie przybyły posiłki w postaci m.in. wracającego po kontuzji Yamala.

Wprowadzenie na boisko 18-latka rozpoczęło kolejną falę ofensywy Hiszpanów. Coraz bardziej żywiołowo zaczynała reagować również publika. Napięcie rosło z każdą kolejną minutą, co okazywały również trybuny, z których zaczęły dochodzić pojedyncze gwizdy. Następne okazje, nawet te stworzone w ostatnich sekundach nie zakończyły się upragnionym golem. Po ostatnim gwizdku wszystko stało się jasne. Hiszpania na inaugurację MŚ 2026 bezbramkowo zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka. Debiutant sprawił tym samym jedną z największych sensacji ostatnich lat.

W drugiej serii spotkań Hiszpania zmierzy się z Arabią Saudyjską (21 czerwca, godz. 18:00, Atlanta), natomiast Republikę Zielonego Przylądka czekać będzie potyczka z Urugwajem (22 czerwca, godz. 0:00, Miami).

Statystyki meczu Hiszpania 0 - 0 Rep. Ziel. Przylądka Posiadanie piłki 71% 29% Strzały 27 6 Strzały celne 7 1 Strzały niecelne 12 3 Strzały zablokowane 8 2 Ataki 133 37

Lamine Yamal OZAN KOSE AFP

Republika Zielonego Przylądka jedzie na mundial w 2026 roku FRANCK FIFE AFP





Trzy czerwone kartki w jednym meczu mistrzostw świata. Czy tak będzie wyglądał cały turniej? Polsat Sport