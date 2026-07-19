Ogłosili ws. Yamala. Kolejny rekord. Nikt wcześniej tego nie zrobił

Kariera Lamine'a Yamala rozwinęła się w nieprawdopodobny sposób. Dzisiaj 19-latek jest jedną z największych gwiazd reprezentacji Hiszpanii oraz FC Barcelona, która za kilka tygodni rozpocznie swój już czwarty pełnoprawny sezon w roli seniora.

Yamal bardzo szybko wskoczył do składu "Dumy Katalonii" z miejsca robiąc furorę grając u boku m.in. Roberta Lewandowskiego. Skrzydłowy szerokiej publice po raz pierwszy zaprezentował się dwa lata temu.

Yamal jako zaledwie 17-letni zawodnik zrobił prawdziwą furorę na mistrzostwach Europy. Hiszpania sięgnęła wówczas po złote medale, a sam Yamal znalazł się w najlepszej jedenastce turnieju oraz zdobył statuetkę dla najlepszego młodego zawodnika.

Dwa lata później Yamal z Hiszpanią w składzie zagrał w finale mistrzostw świata. 19-latek pojawiając się na murawie w starciu z Argentyńczykami pobił absolutny rekord, dokonując imponującego wyczynu jako pierwszy piłkarz w historii.

- 19-letni Lamine Yamal jest pierwszym zawodnikiem, który jako nastolatek zagrał zarówno w finale Mistrzostw Europy UEFA, jak i w finale Mistrzostw Świata FIFA - ogłosił profil "OptaJoe" na portalu "X".

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Yamal chce poprowadzić Hiszpanów do kolejnego mistrzostwa. Rekord ma już w kieszeni

Hiszpanie tegoroczny mundial rozpoczęli od głośnej wpadki. Mistrzowie Europy bili głową w mur przez 90 minut, mając naprzeciw siebie debiutujących na światowym czempionacie zawodników z Republiki Zielonego Przylądka. Podobnie jak 16 lat wcześniej, tak i tym razem były to dla Hiszpanii złe dobrego początki.

Drużyna Luisa de la Fuente w kolejnych dniach okazywała się lepsza od kolejno Arabii Saudyjskiej, Urugwaju, Austrii oraz Portugalii z Cristiano Ronaldo na czele. Co budzi szczególne wrażenie, Hiszpanie w pierwszych pięciu meczach na mundialu nie stracili choćby jednego gola.

Serię przerwał dopiero Belg Charles De Ketelaere. Nie przeszkodziło to jednak Hiszpanii w wygranej 2:1 i awansu do strefy medalowej. Półfinałowa potyczka była prawdziwym popisem mistrzów Europy, którzy wypunktowali Francuzów i po zwycięstwie 2:0 świętowali awans do finału.

Hiszpanie na starcie turnieju drżeli o zdrowie Yamala, który pod koniec sezonu klubowego walczył z naderwaniem ścięgna udowego w lewej nodze. 19-latek był jednak zdolny do gry i debiutu na mundialu. Statystyki z jego strony jednak nie powalają - Yamal zanotował tylko jednego gola w starciu z Arabią Saudyjską.

Nie można powiedzieć jednak, że Yamal notuje słaby występ na turnieju. Skrzydłowy FC Barcelony w praktycznie każdym spotkaniu napędzał ofensywę swojego zespołu. W jego przypadku ciąg na bramkę był olbrzymi, lecz zazwyczaj brakowało mu skuteczności. W półfinale z Francuzami to właśnie po faulu na nim został podyktowany rzut karny.

Relacja z finału mistrzostw świata trwa w serwisie Interia Sport.





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