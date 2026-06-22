Ogłosili ws. Messiego, tuż po historycznym meczu. Nie mogło być inaczej

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Leo Messi być może jest już bliżej niż dalej zakończenia swej piłkarskiej kariery, natomiast niezmiennie prezentuje na boisku formę, jakiej może mu pozazdrościć wielu młodszych zawodników. 22 czerwca 38-latek zdobył dwa kolejne gole na mundialu 2026, pobił rekord wszech czasów Miroslava Klose, a po końcowym gwizdku doczekał się kolejnego wyjątkowego wyróżnienia - raczej w pełni oczekiwanego w takich okolicznościach.

Leo Messi w koszulce Argentyny z numerem 10 unosi ręce, stojąc na tle niebiesko-białej ściany.
Leo MessiFlorencia Tan Jun - FIFAGetty Images

Leo Messi wszedł w swe występy na mistrzostwach świata 2026 wręcz fantastycznie - w pierwszym meczu Argentyny na turnieju, z Algierą, zdobył on hat-tricka, nie dając szans "Fenkom" nawet na pomarzenie o zwycięstwie.

Parę dni później zaś, 22 czerwca, kapitan "Albicelestes" dał też popis w starciu z Austrią - co prawda w 9. minucie zmarnował on rzut karny, ale potem już dwukrotnie trafiał do bramki pilnowanej przez Alexandra Schlagera.

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W ten sposób Messi pobił ostatecznie rekord Miroslava Klose dotyczący największej liczby goli zdobytych na mistrzostwach świata - poprzedni najlepszy wynik wynosił 16 "oczek", a Argentyńczyk ma już ich 18 na swym koncie.

Nie może dziwić więc, że w takich okolicznościach napastnik ekipy z Ameryki Południowej już po raz drugi z rzędu otrzymał nagrodę piłkarza meczu, o czym poinformowano na oficjalnym profilu mundialu:

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Warto nadmienić, że Argentyna ma przed sobą jeszcze jedno spotkanie grupowe na MŚ - z Jordanią, do którego dojdzie dokładnie 28 czerwca o 04.00 według czasu polskiego. Na papierze to dla Messiego i spółki najłatwiejszy przeciwnik na tym etapie zmagań, więc w teorii będzie to doskonała okazja do tego, by "La Pulga" znów powiększył swój dorobek strzelecki.

Po meczu z Austriakami 38-latek, jak łatwo policzyć, pięć trafień zapisanych przy swym nazwisku i jest oczywiście liderem klasyfikacji najskuteczniejszych futbolistów na mistrzostwach. Na ten moment najbliżej jego rezultatu są Jonathan David (Kanada) i Deniz Undav (Niemcy) - obaj mają po trzy bramki, ale sytuacja może się tu naturalnie zmieniać niczym w kalejdoskopie...

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Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10, opaska kapitańska na ramieniu, szeroki uśmiech na twarzy, dynamiczna postawa sugerująca sportową akcję na boisku.
Leo MessiHAKAN AKGUNAFP
Mężczyzna z brodą w stroju piłkarskim Argentyny, skupiony, z opaską kapitana na ramieniu, na tle rozmytego stadionu.
Lionel MessiLUIS ROBAYO / AFP AFP
Piłkarz w biało-błękitnej koszulce z numerem 10, z rozłożonymi szeroko rękami, świętuje sukces na boisku w trakcie meczu.
Leo MessiEd Zurga/Associated Press/East NewsEast News


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