Ogłosili ws. Messiego, tuż po historycznym meczu. Nie mogło być inaczej

Leo Messi wszedł w swe występy na mistrzostwach świata 2026 wręcz fantastycznie - w pierwszym meczu Argentyny na turnieju, z Algierą, zdobył on hat-tricka, nie dając szans "Fenkom" nawet na pomarzenie o zwycięstwie.

Parę dni później zaś, 22 czerwca, kapitan "Albicelestes" dał też popis w starciu z Austrią - co prawda w 9. minucie zmarnował on rzut karny, ale potem już dwukrotnie trafiał do bramki pilnowanej przez Alexandra Schlagera.

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W ten sposób Messi pobił ostatecznie rekord Miroslava Klose dotyczący największej liczby goli zdobytych na mistrzostwach świata - poprzedni najlepszy wynik wynosił 16 "oczek", a Argentyńczyk ma już ich 18 na swym koncie.

Nie może dziwić więc, że w takich okolicznościach napastnik ekipy z Ameryki Południowej już po raz drugi z rzędu otrzymał nagrodę piłkarza meczu, o czym poinformowano na oficjalnym profilu mundialu:

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Warto nadmienić, że Argentyna ma przed sobą jeszcze jedno spotkanie grupowe na MŚ - z Jordanią, do którego dojdzie dokładnie 28 czerwca o 04.00 według czasu polskiego. Na papierze to dla Messiego i spółki najłatwiejszy przeciwnik na tym etapie zmagań, więc w teorii będzie to doskonała okazja do tego, by "La Pulga" znów powiększył swój dorobek strzelecki.

Po meczu z Austriakami 38-latek, jak łatwo policzyć, pięć trafień zapisanych przy swym nazwisku i jest oczywiście liderem klasyfikacji najskuteczniejszych futbolistów na mistrzostwach. Na ten moment najbliżej jego rezultatu są Jonathan David (Kanada) i Deniz Undav (Niemcy) - obaj mają po trzy bramki, ale sytuacja może się tu naturalnie zmieniać niczym w kalejdoskopie...

Leo Messi HAKAN AKGUN AFP

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News





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