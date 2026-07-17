Ogłosili przed finałem mundialu. Już leci do USA, Trump nie będzie zachwycony

Obaj politycy nie mają ze sobą zbyt dobrych stosunków z powodu wydarzeń, które miały miejsce w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Obecny przywódca Stanów Zjednoczonych wielokrotnie krytykował wspomnianego premiera Hiszpanii za to, że ta nie przeznacza 5% PKB na obronność, co stanowi jeden z celów NATO. Groził także konsekwencjami w postaci represji handlowych. Ale Pedro Sanchez nie pozostawał mu dłużny. Między krajami zawrzało choćby w marcu tego roku.

Poszło wtedy o odmówienie Amerykanom wykorzystania baz wojskowych tuż po tym, gdy doszło do ataku USA na Iran. "Istnieje porozumienie w sprawie tych baz, ale w naszym rozumieniu działania muszą być zgodne z międzynarodowymi ramami prawnymi i mieć międzynarodowe poparcie" - mówiła wtedy Margarita Robles, minister obrony europejskiego państwa, cytowana przez TVP. Donald Trump był wściekły, ponieważ nie spodziewał się takiego postępowania.

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Teraz wiele wskazuje na to, że dojdzie do krótkiego spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z szefem hiszpańskiego rządu podczas nadchodzącej potyczki o piłkarskie mistrzostwo świata. Zapewne panowie uścisną sobie dłoń lub nawet krótko porozmawiają. "Nadal utrzymują się napięte stosunki między oboma przywódcami dotyczące wydatków na obronność i wojny z Iranem" - zaznacza choćby Reuters. Relacje obu panów jako "nadwyrężone" określa natomiast portal "indepentent.co.uk".

Smaczku całej sprawie dodaje także fakt, że triumfatorom trofeum wręczy prawdopodobnie sam Donald Trump. Istnieje więc prawdopodobieństwo, iż puchar z rąk prezydenta USA otrzymają Hiszpanie. Do tego jednak daleka droga. Najpierw muszą oni pokonać równie silnych Argentyńczyków. Początek meczu o godzinie 21:00 polskiego czasu. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Donald Trump JIM WATSON AFP

Donald Trump SAUL LOEB AFP

Donald Trump Photo by ALEX WROBLEWSKI / AFP AFP





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