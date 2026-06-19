Ogłosiła na wizji, że ojciec Messiego nie żyje. Teraz ze wstydem przeprasza

Dziennikarka Florencia Pena rezygnuje z pracy po tym, jak na wizji w trakcie prowadzonego na żywo argentyńskiego programu El Show del Verano na kanale Luzu TV podała fałszywą informację o śmierci ojca Lionela Messiego. Kobieta wydała oświadczenie, w którym wyraża skruchę.

Florencia Pena wydała oświadczenie ws. Jorge Messiego. Ludzie nie mogą jej darować

"Przepraszam rodzinę Messich za ten straszny moment, który - jak sobie wyobrażam - przeżywają. Bardzo się wstydzę, że byłam nośnikiem tego bólu. Muszę wyjaśnić, że ta fałszywa informacja została mi przekazana w trakcie transmisji na żywo jako zweryfikowana przez ekipę produkcyjną programu, a ja zaufałam" - opisuje Pena w komunikacie w mediach społecznościowych.

"Mimo to biorę odpowiedzialność za to, że jestem częścią błędu, i dlatego zdecydowałam się odejść i zakończyć mój udział w Luzu. Ponownie przepraszam z głębi serca, pomyliłam się" - podsumowuje.

Rozwiń

Sprawa jest głośna, a wpis zbiera miliony wyświetleń oraz tysiące komentarzy. Odbiór całego zdarzenia jest różny.

"Nie ma o co kruszyć kopii. Przeprosiny wystarczą. Wszystko jest w porządku", "Wszyscy popełniamy błędy. Wierzę, że nie zrobiłaś tego złośliwie", "Popełniłaś błąd i przeprosiłaś. A oni urządzili ogromne polowanie na czarownice"

Zdecydowanie więcej jest jednak krytyki. "Wyglądało to tak, jakbyś cieszyła się z przekazywania tej wiadomości. Wręcz zdawałaś się podekscytowana, że 'Messi będzie musiał zrezygnować z mundialu'", "Trzeci raz o tym mówisz i wciąż obwiniasz produkcję. Zero autorefleksji", "To nie był błąd. Zrobiłaś to, żeby zaszkodzić Leo i reprezentacji" - zarzucają jej internauci.

Rozwiń

Łzy Messiego w meczu na mundialu i oświadczenie rodziny

Tymczasem rodzina Messich wydała oświadczenie w sprawie stanu Jorge. Przyznano, że ojciec kapitana reprezentacji Argentyny ma problemy zdrowotne i przebywa w szpitalu. Rokowania mają być pozytywne.

"Wszelkie istotne aktualizacje będą przekazywane w odpowiednim czasie przez rodzinę oraz za pośrednictwem właściwych kanałów. Dziękujemy za zrozumienie" - zapewniono.

Rozwiń

Wcześniej media obiegły obrazki z Lionelem Messim, który po strzeleniu pierwszego gola w meczu z Algierią (3:0), nie ukrywał łez. Zapytano go o to po spotkaniu.

"Płakałem po pierwszym golu, tak… ale to było coś całkowicie niezwiązanego z piłką nożną. Przeżyłem kilka trudnych dni, ale jestem wdzięczny całej ekipie i moim kolegom z drużyny, ponieważ są przy mnie, dając mi ogromną siłę" - mówił.

Więcej światła na sprawę rzucił trener Lionel Scaloni. "Kiedy twój ojciec zmaga się z poważnym problemem zdrowotnym, piłka nożna nagle wydaje się bardzo mała. Nie ma znaczenia, ile trofeów zdobyłeś ani ile rekordów pobiłeś. Messi próbował zachować siłę dla Argentyny, dla swoich kolegów z drużyny i dla swojej rodziny, ale nikt nie może całkowicie ukryć takiego bólu" - przekazał.





Lionel Messi już niedługo może zakończyć karierę. "Niech on gra do 50". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport