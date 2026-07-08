Ogłosił odejście tuż po meczu. Jest oficjalny komunikat. Legenda Barcelony przejmuje stery

Meksyk miał udany początek piłkarskich mistrzostwach świata. Wygrał grupę A z dziewięcioma punktami po zwycięstwach nad Republiką Południowej Afryki (2:0), Koreą Południową (1:0) i Czechami (3:0). W 1/16 finału pokonał Ekwador 2:0. W czterech meczach Meksykanie nie stracili bramki. "El Tri" mieli nadzieję na wielki sukces, ale w 1/8 finału zostali zatrzymani przez Anglików, którzy triumfowali 3:2.

Po meczu selekcjoner Javier Aguirre potwierdził, że ustępuje z funkcji selekcjonera reprezentacji Meksyku. Była to jego trzecia kadencja w drużynie narodowej. Po raz trzeci doprowadził ją do 1/8 finału mistrzostw świata. Wcześniej dokonał tego w 2002 i 2010 roku.

Zmiana selekcjonera w Meksyku. Jest oficjalny komunikat

Od dłuższego czasu było wiadomo, że nowym selekcjonerem zostanie Rafael Marquez, który był do tej pory asystentem Aguirre. Oficjalne potwierdzenie pojawiło się jednak dopiero w środowy wieczór. - "Komisarz Meksykańskiej Federacji Piłkarskiej, Mikel Arriola, mianował w środę Rafaela Marqueza nowym selekcjonerem reprezentacji Meksyku w piłce nożnej - brzmi komunikat.

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Działacze podkreślili, że nominacja Marqueza "jest częścią planowanej, uporządkowanej transformacji w ramach instytucjonalnej wizji związku". Głównym celem 47-latka jest przygotowanie drużyny do mistrzostw świata w 2030 roku, które odbędą się w Hiszpanii, Portugalii i Maroku.

Marquez strzelił 17 goli w 147 występach w reprezentacji, której był kapitanem. Uczestniczył w pięciu mundialach (2002-2018). Dwa razy miał udział w zdobyciu Złotego Pucharu CONCACAF. Środkowy obrońca z Barceloną dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów i czterokrotnie wywalczył mistrzostwo Hiszpanii. Występował on także w Atlasie, AS Monaco, New York Red Bulls, Hellasie Werona i Leon. Piłkarską karierę zakończył w 2018 roku. W latach 2022-24 trenował rezerwy Barcelony, występujące w czwartej lidze. W 2024 roku rozpoczął pracę w sztabie meksykańskiej kadry.

Rafael Marquez zastąpił na stanowisku selekcjonera Javiera Aguirre Omar Vega AFP

Rafael Marquez AFP

Rafael Marquez (z prawej) AFP





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