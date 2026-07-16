Oficjalny wpis króla Karola po porażce Anglii na mundialu. Obiecuje im jedno
Reprezentacja Anglii przegrała z Argentyną 1:2 i żegna się z marzeniami i o występie w finale i o trofeum MŚ 2026. Na Wyspach zawrzało, a z oficjalnym komunikatem pospieszyła rodzina królewska. Król Karol III, na ręce Harry'ego Kane'a, złożył wyrazy współczucia. Wystosował też do piłkarzy pewną obietnicę. Wpis opublikował również ustępujący premier Wielkiej Brytanii.
"Wyrazy współczucia dla Harry'ego [Kane'a] i zespołu. Choć wy, Trzy Lwy, liżecie dziś rany, nadal jesteście dumą narodu" - wpis o takiej treści pojawił się na oficjalnym profilu króla Karola III i rodziny królewskiej w mediach społecznościowych.
Powstaniecie raz jeszcze
To reakcja brytyjskiego monarchy na porażkę reprezentacji Anglii w półfinale mistrzostw świata 2026. Podopieczni Thomasa Tuchela prowadzili z Argentyną 1:0 aż do 85. minuty gry. To wtedy wynik wyrównał Enzo Fernandez. Siedem minut później trafienie dołożył jeszcze Lautauro Martinez i to Argentyńczycy, z rezultatem 2:1, meldują się w finale mundialu.
Premier Wielkiej Brytanii zabrał głos po porażce reprezentacji Anglii w meczu z Argentyną
Na porażkę Anglii w podobnym tonie co król reaguje również ustępujący premier Wielkiej Brytanii. "Jestem zrozpaczony. Ten wynik nie jest taki, jakiego oczekiwaliśmy, ale ta reprezentacja Anglii dała z siebie absolutnie wszystko" - czytamy we wpisie na platformie X.
"Pasja i energia, jakie okazali reprezentując herb, sprawiły, że wszyscy jesteśmy z nich dumni" - dodał Keir Starmer, a jego stanowisko wywołało dyskusję na kilka tysięcy komentarzy.
Wielu komentujących winnego porażki upatruje w Thomasie Tuchelu. Domagają się wręcz jego zwolnienia ze stanowiska.
Słów krytyki pod adresem selekcjonera nie szczędzi Wayne Rooney. Twierdzi, że trener zarządzonymi zmianami w formacji defensywnej "sam prosił się o kłopoty".
"Znaleźliśmy się w tak dobrej sytuacji [prowadząc 1:0 - przyp. red.], że nie wiedzieliśmy, co robić" - ocenił były kapitan angielskiej kadry. "Zadekowaliśmy się z tyłu, pozwoliliśmy rywalom podejść do nas. Wywarli na nas presję, a my pękliśmy. Jak tylko zdobyli pierwszą bramkę, było nieuniknione, że zdobędą drugą" - mówił w BBC.
"Kiedy prowadzisz, musisz to utrzymać. Prowadzimy 1:0, a potem się cofamy, wprowadzamy zmiany, stawiamy piątkę lub szóstkę w obronie. Jeśli pozwolisz Messiemu i Argentynie na atak, prosisz się o kłopoty" - dorzucił.
Książę William "zdruzgotany" porażką Anglii w półfinale mundialu
Wcześniej smutku powodowanego wynikiem nie ukrywał książę William. "Jestem zrozpaczony. Anglio, daliście z siebie wszystko i wszyscy jesteśmy z was bardzo dumni" - zapewnił na wstępie oświadczenia.
"Dziękuję wszystkim na boisku i poza nim za niesamowity turniej. Walka i wiara, które pokazaliście, zainspirowały nas wszystkich. To była najbardziej kompletna reprezentacja Anglii grająca w turnieju. Możecie swe głowy trzymać wysoko uniesione" - podsumował.