Oficjalny wpis króla Karola po porażce Anglii na mundialu. Obiecuje im jedno

"Wyrazy współczucia dla Harry'ego [Kane'a] i zespołu. Choć wy, Trzy Lwy, liżecie dziś rany, nadal jesteście dumą narodu" - wpis o takiej treści pojawił się na oficjalnym profilu króla Karola III i rodziny królewskiej w mediach społecznościowych.

Powstaniecie raz jeszcze

To reakcja brytyjskiego monarchy na porażkę reprezentacji Anglii w półfinale mistrzostw świata 2026. Podopieczni Thomasa Tuchela prowadzili z Argentyną 1:0 aż do 85. minuty gry. To wtedy wynik wyrównał Enzo Fernandez. Siedem minut później trafienie dołożył jeszcze Lautauro Martinez i to Argentyńczycy, z rezultatem 2:1, meldują się w finale mundialu.

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Premier Wielkiej Brytanii zabrał głos po porażce reprezentacji Anglii w meczu z Argentyną

Na porażkę Anglii w podobnym tonie co król reaguje również ustępujący premier Wielkiej Brytanii. "Jestem zrozpaczony. Ten wynik nie jest taki, jakiego oczekiwaliśmy, ale ta reprezentacja Anglii dała z siebie absolutnie wszystko" - czytamy we wpisie na platformie X.

"Pasja i energia, jakie okazali reprezentując herb, sprawiły, że wszyscy jesteśmy z nich dumni" - dodał Keir Starmer, a jego stanowisko wywołało dyskusję na kilka tysięcy komentarzy.

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Wielu komentujących winnego porażki upatruje w Thomasie Tuchelu. Domagają się wręcz jego zwolnienia ze stanowiska.

Słów krytyki pod adresem selekcjonera nie szczędzi Wayne Rooney. Twierdzi, że trener zarządzonymi zmianami w formacji defensywnej "sam prosił się o kłopoty".

"Znaleźliśmy się w tak dobrej sytuacji [prowadząc 1:0 - przyp. red.], że nie wiedzieliśmy, co robić" - ocenił były kapitan angielskiej kadry. "Zadekowaliśmy się z tyłu, pozwoliliśmy rywalom podejść do nas. Wywarli na nas presję, a my pękliśmy. Jak tylko zdobyli pierwszą bramkę, było nieuniknione, że zdobędą drugą" - mówił w BBC.

"Kiedy prowadzisz, musisz to utrzymać. Prowadzimy 1:0, a potem się cofamy, wprowadzamy zmiany, stawiamy piątkę lub szóstkę w obronie. Jeśli pozwolisz Messiemu i Argentynie na atak, prosisz się o kłopoty" - dorzucił.

Książę William "zdruzgotany" porażką Anglii w półfinale mundialu

Wcześniej smutku powodowanego wynikiem nie ukrywał książę William. "Jestem zrozpaczony. Anglio, daliście z siebie wszystko i wszyscy jesteśmy z was bardzo dumni" - zapewnił na wstępie oświadczenia.

"Dziękuję wszystkim na boisku i poza nim za niesamowity turniej. Walka i wiara, które pokazaliście, zainspirowały nas wszystkich. To była najbardziej kompletna reprezentacja Anglii grająca w turnieju. Możecie swe głowy trzymać wysoko uniesione" - podsumował.

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