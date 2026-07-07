Mistrzostwo świata to dla wielu piłkarzy najcenniejsza możliwa zdobycz. Tylko nieliczni dostąpią bowiem zaszczytu wzniesienia triumfalnie ku niebu pucharu za wygranie najważniejszej imprezy czterolecia.

Tego typu wyróżnienia nie doświadczyło wielu wybitnych zawodników. W gronie tym znajduje się między innymi Cristiano Ronaldo. Dotychczas ikoniczny Portugalczyk musiał zadowolić się "tylko" triumfem w mistrzostwach Europy.

Jego sytuacja nie zmieni się po tegorocznej edycji mundialu. Mimo awansu do fazy pucharowej turnieju oraz wyeliminowaniu Chorwatów, Ronaldo i spółka musieli uznać minimalną wyższość Hiszpanów. Porażka z obecnymi mistrzami Europy zakończyła udział Portugalczyków w tegorocznych piłkarskich MŚ.

Selekcjoner ogłasza tuż po odpadnięciu z mundialu. Definitywny koniec

Emocje po ostatnim gwizdku arbitra były ogromne. Udzieliły się one szczególnie wspomnianemu wcześniej Cristiano Ronaldo. Dla 41-latka najprawdopodobniej jest to bowiem ostatni mundial w karierze. Okazuje się, że porażka z Hiszpanami niesie za sobą jeszcze jedną bardzo istotną zmianę.

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Tuż po zakończeniu meczu selekcjoner reprezentacji Portugalii Roberto Martinez ogłosił bowiem, że po ponad 3 latach żegna się z posadą selekcjonera "Os Navegadores". Pod jego wodzą Portugalczycy rozegrali 45 spotkań, kończąc je bilansem 32 wygranych, 6 remisów oraz 7 porażek.

Nie trzeba było przesadnie długo czekać na nazwisko potencjalnego następcy hiszpańskiego trenera. Portal "A Bola" przekazał bowiem, że tamtejsza federacja już upatrzyła sobie kolejnego kandydata na selekcjonera. Mowa o Jorge Jesusie, który w czerwcu opuścił szeregi Al-Nassr. W swojej bogatej karierze prowadził on również takie drużyny jak: Sporting, Benfika, SC Braga czy Fenerbahce.

Roberto Martinez Piotr Matusewicz East News

Jorge Jesus Yasser Bakhsh Getty Images

Cristiano Ronaldo PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





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