Oficjalny komunikat tuż po porażce Ronaldo na mundialu. To naprawdę koniec

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata były dla Portugalczyków niezwykle ważne. Niemal na pewno są one bowiem ostatnią imprezą czterolecia, w której udział wziął najbardziej ikoniczny piłkarz tej nacji - Cristiano Ronaldo. Przygoda podopiecznych trenera Roberto Martineza zakończyła się jednak na 1/8 finału. Tuż po końcowym gwizdku arbitra selekcjoner udzielił wywiadu, podczas którego z jego ust padło bardzo ważne ogłoszenie.

Cristiano Ronaldo i Roberto Martinez
Cristiano Ronaldo i Roberto MartinezPixsell/MB MediaGetty Images

Mistrzostwo świata to dla wielu piłkarzy najcenniejsza możliwa zdobycz. Tylko nieliczni dostąpią bowiem zaszczytu wzniesienia triumfalnie ku niebu pucharu za wygranie najważniejszej imprezy czterolecia.

Tego typu wyróżnienia nie doświadczyło wielu wybitnych zawodników. W gronie tym znajduje się między innymi Cristiano Ronaldo. Dotychczas ikoniczny Portugalczyk musiał zadowolić się "tylko" triumfem w mistrzostwach Europy.

Jego sytuacja nie zmieni się po tegorocznej edycji mundialu. Mimo awansu do fazy pucharowej turnieju oraz wyeliminowaniu Chorwatów, Ronaldo i spółka musieli uznać minimalną wyższość Hiszpanów. Porażka z obecnymi mistrzami Europy zakończyła udział Portugalczyków w tegorocznych piłkarskich MŚ.

Selekcjoner ogłasza tuż po odpadnięciu z mundialu. Definitywny koniec

Emocje po ostatnim gwizdku arbitra były ogromne. Udzieliły się one szczególnie wspomnianemu wcześniej Cristiano Ronaldo. Dla 41-latka najprawdopodobniej jest to bowiem ostatni mundial w karierze. Okazuje się, że porażka z Hiszpanami niesie za sobą jeszcze jedną bardzo istotną zmianę.

Tuż po zakończeniu meczu selekcjoner reprezentacji Portugalii Roberto Martinez ogłosił bowiem, że po ponad 3 latach żegna się z posadą selekcjonera "Os Navegadores". Pod jego wodzą Portugalczycy rozegrali 45 spotkań, kończąc je bilansem 32 wygranych, 6 remisów oraz 7 porażek.

Nie trzeba było przesadnie długo czekać na nazwisko potencjalnego następcy hiszpańskiego trenera. Portal "A Bola" przekazał bowiem, że tamtejsza federacja już upatrzyła sobie kolejnego kandydata na selekcjonera. Mowa o Jorge Jesusie, który w czerwcu opuścił szeregi Al-Nassr. W swojej bogatej karierze prowadził on również takie drużyny jak: Sporting, Benfika, SC Braga czy Fenerbahce.

Zobacz również:

Cristiano Ronaldo
Mundial

Sceny po porażce Ronaldo na mundialu. Zrobił to na oczach całego świata

Igor Szarek
Igor Szarek
Mężczyzna w kurtce sportowej patrzący skupionym wzrokiem, w tle widać trybuny stadionu i drugą osobę ubraną elegancko.
Roberto MartinezPiotr MatusewiczEast News
Mężczyzna o siwych włosach i poważnym wyrazie twarzy stoi na trybunach stadionu, w tle widoczny tłum kibiców.
Jorge JesusYasser Bakhsh Getty Images
Piłkarz w bordowej koszulce z herbem Portugalii unosi prawą rękę w górę, patrząc przed siebie, na tle rozmytych postaci i żółtego stadionowego tłumu.
Cristiano RonaldoPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP


Kosecki ostro o selekcjonerze Portugalii. "Nie pasuje"Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja