Na ten moment czekali sympatycy futbolu z całego świata. 19 lipca 2026 roku rozegrano wielki finał mundialu, w którym naprzeciw siebie stanęły dwie potęgi światowej piłki - reprezentacje Hiszpanii i Argentyny.

Starcie obrońców tytułu z triumfatorami mistrzostw Europy budziło przekonanie, iż tego dnia piłkarski świat otrzyma nie lada widowisko. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Hiszpanie, słynący z efektownego i ofensywnego stylu gry, od pierwszych minut narzucili swoje warunki i wyraźnie zdominowali rywali. Argentyńczycy długo utrzymywali się w grze, lecz nie mogąc znaleźć sposobu na dużo bardziej dynamicznych przeciwników, często uciekali się do kontrowersyjnych zagrań.

Losy finału rozstrzygnęły się dopiero w dogrywce. W drugiej części dodatkowego czasu gry decydujące trafienie zanotował Ferran Torres, zapewniając Hiszpanii upragnione zwycięstwo. Tym samym "La Furia Roja" sięgnęła po swój drugi w historii tytuł mistrza świata.

Gwiazdor reprezentacji nadał komunikat. Obwieścił zakończenie epoki

Wielu kibiców spodziewało się, że po klęsce w finale MŚ otrzymamy komunikat obwieszczający zakończenie kariery reprezentacyjnej lidera "Albicelestes" - Leo Messiego. W kuluarach mówi się, że 39-latek podjął już ostateczną decyzję ws. swojej przyszłości. Wciąż nie została ona jednak potwierdzona.

Takowego komunikatu doczekaliśmy się natomiast od innego wicemistrza świata - Nicolasa Otamendiego. 23 lipca w swoich mediach społecznościowych defensor reprezentacji Argentyny opublikował bardzo poruszający wpis.

"Dziś muszę napisać najtrudniejsze słowa w całej mojej karierze. Od dziecka marzyłem, że będę nosił koszulkę reprezentacji Argentyny i to był największy przywilej, jaki dała mi piłka nożna. [...]. Żegnam się ze spokojem ducha, wiedząc, że dałem z siebie wszystko. Ani przez chwilę się nie oszczędzałem, nigdy nie przestałem wierzyć i nigdy nie przestałem czuć, że noszenie tej koszulki jest największym zaszczytem w moim życiu" - przekazał Nicolas Otamendi.

W seniorskiej drużynie "Albicelestes" zadebiutował on w 2009 roku. W barwach narodowych rozegrał łącznie 139 spotkań, zdobywając 8 goli oraz 3 asysty. Z kadrą narodową sięgnął po: mistrzostwo świata (2022), dwa tytuły Copa America (2020/2021, 2023/2024) oraz CONMEBOL-UEFA Cup of Champions (2021/2022).

Leo Messi, Nicolas Otamendi, Rodrigo de Paul MANDEL NGAN AFP

Nicolas Otamendi podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu ROMAIN PERROCHEAU / AFP AFP

Leo Messi (na środku) cieszący się z triumfu na Copa America 2024 CHANDAN KHANNA / AFP AFP





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