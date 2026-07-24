Oficjalny komunikat po finale mundialu. Wicemistrz świata potwierdza, to naprawdę koniec
19 lipca poznaliśmy nowych mistrzów świata w piłce nożnej. Zostali nimi Hiszpanie, którzy w niezbyt urodziwym pojedynku pokonali obrońców tytułu - Argentyńczyków. Po klęsce "Albicelestes" cały piłkarski świat czeka na oficjalną decyzję, ws. przyszłości Leo Messiego. Przed nim oficjalny komunikat postanowił wypuścić jednak inny gwiazdor, który przez kilkanaście ostatnich lat stanowił prawdziwy filar reprezentacji Argentyny.
Na ten moment czekali sympatycy futbolu z całego świata. 19 lipca 2026 roku rozegrano wielki finał mundialu, w którym naprzeciw siebie stanęły dwie potęgi światowej piłki - reprezentacje Hiszpanii i Argentyny.
Starcie obrońców tytułu z triumfatorami mistrzostw Europy budziło przekonanie, iż tego dnia piłkarski świat otrzyma nie lada widowisko. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Hiszpanie, słynący z efektownego i ofensywnego stylu gry, od pierwszych minut narzucili swoje warunki i wyraźnie zdominowali rywali. Argentyńczycy długo utrzymywali się w grze, lecz nie mogąc znaleźć sposobu na dużo bardziej dynamicznych przeciwników, często uciekali się do kontrowersyjnych zagrań.
Losy finału rozstrzygnęły się dopiero w dogrywce. W drugiej części dodatkowego czasu gry decydujące trafienie zanotował Ferran Torres, zapewniając Hiszpanii upragnione zwycięstwo. Tym samym "La Furia Roja" sięgnęła po swój drugi w historii tytuł mistrza świata.
Gwiazdor reprezentacji nadał komunikat. Obwieścił zakończenie epoki
Wielu kibiców spodziewało się, że po klęsce w finale MŚ otrzymamy komunikat obwieszczający zakończenie kariery reprezentacyjnej lidera "Albicelestes" - Leo Messiego. W kuluarach mówi się, że 39-latek podjął już ostateczną decyzję ws. swojej przyszłości. Wciąż nie została ona jednak potwierdzona.
Takowego komunikatu doczekaliśmy się natomiast od innego wicemistrza świata - Nicolasa Otamendiego. 23 lipca w swoich mediach społecznościowych defensor reprezentacji Argentyny opublikował bardzo poruszający wpis.
"Dziś muszę napisać najtrudniejsze słowa w całej mojej karierze. Od dziecka marzyłem, że będę nosił koszulkę reprezentacji Argentyny i to był największy przywilej, jaki dała mi piłka nożna. [...]. Żegnam się ze spokojem ducha, wiedząc, że dałem z siebie wszystko. Ani przez chwilę się nie oszczędzałem, nigdy nie przestałem wierzyć i nigdy nie przestałem czuć, że noszenie tej koszulki jest największym zaszczytem w moim życiu" - przekazał Nicolas Otamendi.
W seniorskiej drużynie "Albicelestes" zadebiutował on w 2009 roku. W barwach narodowych rozegrał łącznie 139 spotkań, zdobywając 8 goli oraz 3 asysty. Z kadrą narodową sięgnął po: mistrzostwo świata (2022), dwa tytuły Copa America (2020/2021, 2023/2024) oraz CONMEBOL-UEFA Cup of Champions (2021/2022).