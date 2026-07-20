Oficjalny komunikat od Messiego. Nie przyszło mu to łatwo. "Dziękuję"

Rywalizacja Hiszpanii z Argentyną w finale mistrzostw świata nie będzie tą, którą kibice zapamiętają na długo. Nie brakuje bowiem opinii, że spotkanie stało na słabym poziomie, brakowało w nim przede wszystkim bramek i sytuacji podbramkowych, a w dużej mierze zawiodła Argentyna. Obrońcy tytułu mieli ogromne problemy, aby zagrozić mistrzom Europy. Przez dziesiątki minut "Albicelestes" nie byli w stanie oddać choćby strzału.

Zupełnie niewidoczny w wielkim finale był m.in. Leo Messi. Lider argentyńskiego zespołu, który świetnie spisywał się we wcześniejszych rywalizacjach, nie mógł pozwolić sobie na zbyt wiele przy świetnie grających hiszpańskich obrońcach. Dopiero po stracie bramki w dogrywce Messi starał się atakować i był bliski wykreowania akcji, po których Argentyna mogła zdobyć bramkę. Tak się jednak nie stało.

Messi zwrócił się do kibiców. Przejmujący wpis legendy

Jedynego gola w wielkim finale zdobył Ferran Torres. Bramka piłkarza FC Barcelona zadecydowała o tym, że Hiszpania po raz drugi w historii została mistrzem świata. Po porażce emocje i u zwycięzców i u przegranych były ogromne. Kamery długo pokazywały płaczącego Messiego, którego nazwisko skandowane było przez argentyńskich fanów. Wielce prawdopodobne, że dla 39-latka były to ostatnie mistrzostwa świata w karierze.

Sam zawodnik niespełna 24 godziny po finale postanowił zwrócić się do kibiców za pośrednictwem mediów społecznościowych. W sieci umieścił przejmujący wpis."Ból jest ogromny i zagojenie tej rany nie będzie łatwe. Ale zachowam też w pamięci wszystko, co dobre… Mecze, w których odwróciliśmy losy, dając z siebie wszystko, i które na zawsze pozostaną w naszej pamięci, oraz wsparcie całego kraju, które w połączeniu z pracą i wysiłkiem tej drużyny pozwoliło nam po raz kolejny znaleźć się wśród najlepszych na świecie" - czytamy.

"Dzisiaj trudno jest docenić to, co osiągnęliśmy, ale ta drużyna dotarła do dwóch kolejnych finałów mistrzostw świata. Z całego serca dziękuję za każde pozdrowienie i każdą wiadomość. Po raz kolejny udało nam się zjednoczyć jako naród i być razem, dzieląc ogromną dumę z bycia Argentyńczykami. Chciałbym również pogratulować Hiszpanii zdobycia mistrzostwa" - zakończył Messi.

Rozwiń

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Leo Messi ODD ANDERSEN AFP





Hajto mocno o przerwie w finale mundialu. "Nie wiedzieliby, co to jest spalony". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport