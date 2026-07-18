"Oficjalnie odwołany". Hiszpanie szykują się na finał, nagle taki problem

Sobota była ostatnim dniem, w którym Luis de la Fuente mógł dokonać ostatnich przygotowań na niedzielny finał mundialu. Rywalem Hiszpanii będzie reprezentacja Argentyny.

Ostatni trening przed wielkim finałem zawsze jest bardzo ważny. Podczas zajęć zawodnicy mogą udoskonalić poszczególne warianty i taktykę pod konkretny mecz.

Plany reprezentacji Hiszpanii zostały jednak storpedowane. Ze względu na problemy pogodowe przygotowania mistrzów Europy z 2024 roku przedwcześnie się zakończyły.

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- Ostatni trening przed finałem mundialu przeciwko Argentynie odwołany z powodu wielkiej burzy. Zawodnicy odbyli sesję treningową na siłowni - poinformowało El Partidazo de COPE.

- To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego przydarza się tej reprezentacji podczas mistrzostw świata. Podobna sytuacja miała już miejsce w Chattanooga. W tym przypadku trening został opóźniony o co najmniej 30 minut zgodnie z amerykańskimi procedurami pogodowymi - informuje Marca.

- Pół godziny to minimalny czas oczekiwania wymagany do wznowienia zajęć na świeżym powietrzu. Sesja, która miała odbyć się na obiekcie Red Bull New York, jest ostatnią przed wielkim finałem - dodaje madrycki portal.

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Hiszpania z problemami przed finałem. De la Fuente stoi przed wielkim wyzwaniem

Jak widać, reprezentację Hiszpanii przed wielkim finałem spotkały komplikacje. Trudno jednak nazwać je niespodziewanymi. Pogoda w Stanach Zjednoczonych jest kapryśna i spodziewano się, że będzie płatać drużyn figle na przestrzeni całego mundialu.

Hiszpańscy kibice muszą mieć nadzieję, że Luis de la Fuente zdążył już w odpowiednim stopniu przygotować swoich zawodników na niedzielny finał z Argentyną. Aby pokonać Albicelestes i odebrać im tytuł mistrza świata La Roja będzie musiała wspiąć się na wyżyny swoich możliwości.

W półfinale z Anglią Argentyna pokazała, że potrafi rozegrać wiele minut na niesamowitej intensywności i zdominować rywala prezentującego wysoką klasę. Hiszpania natomiast zdeklasowała reprezentację Francji, czyli drużynę postrzeganą za głównego faworyta do złota. Finał, który przed nami, zapowiada się niesamowicie emocjonująco.

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP

Aymeric Laporte i Mikel Oyarzabal w barwach reprezentacji Hiszpanii ALEXANDRE MARTINS AFP

Lamine Yamal podczas meczu z Belgią Ulrik Pedersen AFP





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