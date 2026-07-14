Do końca mistrzostw świata 2026 pozostały już tylko mecze półfinałowe oraz starcia o medale. Od momentu zakończenia rywalizacji w fazie grupowej, polscy kibice czekają przede wszystkim na informacje, jaki kolejny mecz posędziuje Szymon Marciniak?

Kiedy jasne stało się, że nie będzie on prowadził starcia Francji z Hiszpanią, nastąpiło nerwowe oczekiwanie na obsadę meczu Argentyny z Anglią. Tutaj również jednak nie zobaczyliśmy nazwiska Polaka, a wybrany został Ismail Elfath.

Urodzony w Casablance sędzia miał okazję prowadzić już trzy mecze na tegorocznym mundialu, a ostatnim było stacie Brazylii z Norwegią. Najwięcej jednak w kontekście Elfatha mówi się o meczu, który miał miejsce na mistrzostwach świata 2022, pomiędzy Portugalią i Ghaną.

Ostatecznie ekipa Cristiano Ronaldo wygrała tamto spotkanie 3:2, a "CR7" rozpoczął strzelanie w 65. minucie z rzutu karnego. I właśnie podyktowanie "jedenastki" sprawiło, że Ghańczycy złożyli skargę na Elfatha. Mohammed Salisu przed kontaktem z gwiazdorem kadry Portugalii dotknął piłkę, jednak arbiter nie miał okazji tego zobaczyć, bo dyktując rzut karny nie pokusił się o analizę sytuacji na VARze.

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Podobną "jedenastkę" Elfath podyktował podczas tegorocznego mundialu, kiedy to Matheus Cunha upadł w polu karnym po kontakcie z Kristofferem Ajerem. Zdania o słuszności rzutu karnego w tej sytuacji są podzielone, bowiem jedna z powtórek pokazuje, że Norweg faktycznie dotknął piłkę przed kontaktem z rywalem.

Również po starciu Urugwaju z Hiszpanią nie brakowało mocnych słów pod adresem Amerykanina. - Podczas tego meczu widać, że tempo gry go przerasta. Przeoczył ewidentne faule obu drużyn, zawodnicy są sfrustrowani. Obawiam się, że przeniósł tu styl z MLS, a wygląda to równie fatalnie - zauważył jeden z internautów na portalu "reddit".

I faktycznie sytuacji, w których gra powinna zostać wstrzymana ze względu na złamanie przepisów było znacznie więcej, niż faktycznie zarządził to arbiter. 44-latek dość często sięga także po żółte kartki na mistrzostwach świata. Podczas sześciu spotkań na dwóch mundialach, Elfath pokazał 22 żółte kartki.

Dla pórównania, Szymon Marciniak (3 mundiale i 7 meczów) pokazał ich 23. Tu jednak zaznaczyć warto, że aż 8 z nich pokazanych zostało w finale MŚ sprzed czterech lat, kiedy nerwy wzięły górę, a w meczu Egiptu z Iranem, który przesądził o układzie tabeli i awansie dalej, Polak pokazał 7 kartoników o żółtym kolorze.

Ismail Elfath JOSE BRETON AFP

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP





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