Odważny pomysł Trumpa. Możliwa nowa posada dla Infantino, to byłby szok

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich miesiącach Gianni Infantino robił wszystko, żeby jak najbardziej udobruchać Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych był na przykład w niedzielę jednym z głównych bohaterów finału mundialu. Świat błyskawicznie obiegły sceny jak podczas potyczki Hiszpanów z Argentyńczykami dotknął trofeum dla mistrzów świata, potem natomiast nie chciał za bardzo opuścić sceny z cieszącymi się triumfatorami.

Jeszcze wcześniej Szwajcar obecnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych wręczył Pokojową Nagrodę FIFA. Wydarzenia z losowania mundialowych grup do dziś są zresztą przypominane. I temat ten wraca ze zdwojoną siłą właśnie 22 lipca. Powód? Donald Trump najprawdopodobniej chce się odwdzięczyć, rekomendując Gianniego Infantino na stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Informacjami ze światem podzielili się dziennikarze "The Post".

Trump rekomenduje Infantino na sekretarza generalnego ONZ. Szwajcar milczy

"Trump uważa, że Infantino 'cieszy się szacunkiem na całym świecie i zdaje sobie sprawę z tego, że ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi'"- czytamy na łamach "nypost.com". "Tylko prezydent Trump mógł wpaść na tak genialny pomysł" - uważa między innymi Paolo Zampolli, pełniący funkcję przedstawiciela USA do spraw globalnych partnerstw. "Infantino wykonałby świetną pracę. Jest lubiany przez wszystkich" - dodał biznesmen oraz dyplomata.

Póki co nie doczekaliśmy się reakcji ze strony samego Gianniego Infantino. Przedstawiciele redakcji, która jako pierwsza opublikowała te sensacyjne wieści, próbowali kontaktować się z szefem FIFA, lecz nie uzyskali od niego odpowiedzi. Całkiem możliwe, że Szwajcar podziękuje za propozycję choćby z powodów finansowych. W międzynarodowej federacji zarabia obecnie kilka milionów dolarów rocznie. Pensja w ONZ ma nie przekraczać natomiast pół miliona dolarów.

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Piłkarski działacz czasu do namysłu nie ma wcale sporo, gdyż wybory zaplanowano na marzec przyszłego roku. Kandydat dodatkowo musi uzyskać rekomendację 15-osobowej Rady Bezpieczeństwa ONZ, dopiero potem zatwierdza wszystko Zgromadzenie Ogólne.

Gianni Infantino (na pierwszym planie) w towarzystwie prezydenta USA, Donalda Trumpa ROBERTO SCHMIDT East News

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Gianni Infantino ADEM ALTAN / AFP AFP





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