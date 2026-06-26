Odpadli z mundialu, a teraz ogłaszają. Ta kadra skradła serca kibiców

W pierwszym meczu fazy grupowej mistrzostw świata reprezentacja Curacao zmierzyła się z Niemcami. I po 21 minutach remisowała 1:1, co już było olbrzymią sensacją. Finalnie okazało się, że był to jedyny gol strzelony przez beniaminka mundialu w trakcie całego turnieju.

Niemcy rozbili Curacao 7:1. Potem zespół prowadzony przez Dicka Advocaata zremisował bezbramkowo z Ekwadorem. I to również był niemały sukces. W takiej sytuacji w starciu ostatniej kolejki "kopciuszek" mógł marzyć o miejscu dającym awans do 1/16 finału.

Curacao żegna się z mundialem. Federacja przekazuje

Warunek był jeden - wygrana z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Tym razem to ekipa z Afryki okazała się zdecydowanie silniejsza. Pokonała Curacao 2:0, dzięki czemu zajęła drugą pozycję w grupie E (6 pkt) i awansowała do fazy pucharowej.

Dla państewka położonego w południowej części Karaibów oznaczało to pożegnanie z mundialem. Z jednym punktem na koncie Curacao zakończyło zmagania na ostatnim miejscu (bilans bramkowy 1:9).

Mimo dosyć kiepskiego wyniku sportowego reprezentację tę pokochali fani na całym świecie. Przede wszystkim dzięki jej niesamowitej historii! W końcu wyspę tę zamieszkuje niespełna 160 tys. osób. Po odpadnięciu z mistrzostw świata tamtejsza federacja piłkarska opublikowała post w mediach społecznościowych o treści:

"Jaka to była podróż…Poczuliśmy waszą miłość, wsparcie, oddanie i dumę wobec The Blue Wave. Zawodnicy dali z siebie wszystko. I wy też, kibice! Dziękujemy!" - czytamy. Na wpis zareagowało mnóstwo kibiców.

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"Gratulacje, kochamy was", "Jesteśmy z was dumni", "Gratulacje za udany turniej, chłopaki, niestety nie udało się przejść tej ostatniej granicy, ale sprawiliście, że cały naród znów uwierzył!", "Dobrze reprezentowaliście swój kraj. Gratulacje za świetny turniej i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć was na następnym mundialu" - pisano.

Kibic reprezentacji Curacao PONG PONG AFP

Ekwador - Curacao JUAN MABROMATA / AFP AFP





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