Odpadli z mundialu, a teraz ogłaszają. Ta kadra skradła serca kibiców
Reprezentacja Curacao pożegnała się z mistrzostwami świata. W czwartkową noc "kopciuszek" przegrał 0:2 z Wybrzeżem Kości Słoniowej i zajął ostatnie miejsce w grupie E. Mimo to kadra z wysepki południowej części Karaibów skradła serca kibiców. Po ostatnim meczu na mundialu tamtejsza federacja wydała specjalny komunikat.
W pierwszym meczu fazy grupowej mistrzostw świata reprezentacja Curacao zmierzyła się z Niemcami. I po 21 minutach remisowała 1:1, co już było olbrzymią sensacją. Finalnie okazało się, że był to jedyny gol strzelony przez beniaminka mundialu w trakcie całego turnieju.
Niemcy rozbili Curacao 7:1. Potem zespół prowadzony przez Dicka Advocaata zremisował bezbramkowo z Ekwadorem. I to również był niemały sukces. W takiej sytuacji w starciu ostatniej kolejki "kopciuszek" mógł marzyć o miejscu dającym awans do 1/16 finału.
Curacao żegna się z mundialem. Federacja przekazuje
Warunek był jeden - wygrana z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Tym razem to ekipa z Afryki okazała się zdecydowanie silniejsza. Pokonała Curacao 2:0, dzięki czemu zajęła drugą pozycję w grupie E (6 pkt) i awansowała do fazy pucharowej.
Dla państewka położonego w południowej części Karaibów oznaczało to pożegnanie z mundialem. Z jednym punktem na koncie Curacao zakończyło zmagania na ostatnim miejscu (bilans bramkowy 1:9).
Mimo dosyć kiepskiego wyniku sportowego reprezentację tę pokochali fani na całym świecie. Przede wszystkim dzięki jej niesamowitej historii! W końcu wyspę tę zamieszkuje niespełna 160 tys. osób. Po odpadnięciu z mistrzostw świata tamtejsza federacja piłkarska opublikowała post w mediach społecznościowych o treści:
"Jaka to była podróż…Poczuliśmy waszą miłość, wsparcie, oddanie i dumę wobec The Blue Wave. Zawodnicy dali z siebie wszystko. I wy też, kibice! Dziękujemy!" - czytamy. Na wpis zareagowało mnóstwo kibiców.
"Gratulacje, kochamy was", "Jesteśmy z was dumni", "Gratulacje za udany turniej, chłopaki, niestety nie udało się przejść tej ostatniej granicy, ale sprawiliście, że cały naród znów uwierzył!", "Dobrze reprezentowaliście swój kraj. Gratulacje za świetny turniej i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć was na następnym mundialu" - pisano.
O piłkarzach i szczegółach funkcjonowania reprezentacji Curacao można przeczytać na łamach Interii Sport.