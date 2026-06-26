Odpadli z mundialu, a teraz ogłaszają. Ta kadra skradła serca kibiców

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Reprezentacja Curacao pożegnała się z mistrzostwami świata. W czwartkową noc "kopciuszek" przegrał 0:2 z Wybrzeżem Kości Słoniowej i zajął ostatnie miejsce w grupie E. Mimo to kadra z wysepki południowej części Karaibów skradła serca kibiców. Po ostatnim meczu na mundialu tamtejsza federacja wydała specjalny komunikat.

Juninho Bacuna z Curacao w niebiesko-żółtym stroju walczy o piłkę z dwoma rywalami w biało-czarnych koszulkach.
Dwóch na jednego. W opałach pomocnik reprezentacji Curacao, Juninho Bacuna (nr 7)RONALDO SCHEMIDTAFP

W pierwszym meczu fazy grupowej mistrzostw świata reprezentacja Curacao zmierzyła się z Niemcami. I po 21 minutach remisowała 1:1, co już było olbrzymią sensacją. Finalnie okazało się, że był to jedyny gol strzelony przez beniaminka mundialu w trakcie całego turnieju.

Niemcy rozbili Curacao 7:1. Potem zespół prowadzony przez Dicka Advocaata zremisował bezbramkowo z Ekwadorem. I to również był niemały sukces. W takiej sytuacji w starciu ostatniej kolejki "kopciuszek" mógł marzyć o miejscu dającym awans do 1/16 finału.

Curacao żegna się z mundialem. Federacja przekazuje

Warunek był jeden - wygrana z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Tym razem to ekipa z Afryki okazała się zdecydowanie silniejsza. Pokonała Curacao 2:0, dzięki czemu zajęła drugą pozycję w grupie E (6 pkt) i awansowała do fazy pucharowej.

Dla państewka położonego w południowej części Karaibów oznaczało to pożegnanie z mundialem. Z jednym punktem na koncie Curacao zakończyło zmagania na ostatnim miejscu (bilans bramkowy 1:9).

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Mimo dosyć kiepskiego wyniku sportowego reprezentację tę pokochali fani na całym świecie. Przede wszystkim dzięki jej niesamowitej historii! W końcu wyspę tę zamieszkuje niespełna 160 tys. osób. Po odpadnięciu z mistrzostw świata tamtejsza federacja piłkarska opublikowała post w mediach społecznościowych o treści:

"Jaka to była podróż…Poczuliśmy waszą miłość, wsparcie, oddanie i dumę wobec The Blue Wave. Zawodnicy dali z siebie wszystko. I wy też, kibice! Dziękujemy!" - czytamy. Na wpis zareagowało mnóstwo kibiców.

"Gratulacje, kochamy was", "Jesteśmy z was dumni", "Gratulacje za udany turniej, chłopaki, niestety nie udało się przejść tej ostatniej granicy, ale sprawiliście, że cały naród znów uwierzył!", "Dobrze reprezentowaliście swój kraj. Gratulacje za świetny turniej i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć was na następnym mundialu" - pisano.

O piłkarzach i szczegółach funkcjonowania reprezentacji Curacao można przeczytać na łamach Interii Sport.

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Zawodnik w niebieskiej koszulce z numerem 21 prowadzi piłkę podczas dynamicznej akcji, próbując minąć defensora w żółtym stroju, który wykonuje wślizg, a w tle widoczni są pozostali gracze ubrani na żółto.
Ekwador - CuracaoJUAN MABROMATA / AFPAFP


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