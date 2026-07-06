Odpadli z MŚ po jednym golu, legendarny trener odchodzi. "Ponadczasowa lekcja"

Reprezentacja Ghany zaczęła mistrzostwa świata 2026 naprawdę dobrze, bo od triumfu 1:0 z Panamą i choć był to bez dwóch zdań najłatwiejszy oponent w grupie L, to potem "Czarne Gwiazdy" również pokazały, że nie można ich lekceważyć.

Bezbramkowy remis z Anglią i minimalna - bo wynosząca 1:2 - porażka z Chorwacją wywindowała ekipę z Afryki do 1/16 finału. Tam lepsza okazała się jednak Kolumbia, która zatriumfowała nad "The Black Stars" 1:0 po trafieniu Jhona Ariasa.

Gdy bitewny kurz już nieco opadł z obozu Ghańczyków nadeszły istotne, ale i jednocześnie raczej spodziewane wieści - selekcjoner Carlos Queiroz w mediach społecznościowych potwierdził, że nie będzie kontynuował swojej pracy z kadrą. Poniżej jego pełne oświadzenie.

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Mundial 2026: Carlos Queiroz pożegnał kadrę Ghany. "Podróż zaczyna się teraz"

"Do Ghany,

Futbol, podobnie jak życie w ogóle, uczy nas jednej ponadczasowej lekcji: albo wygrywasz, albo otrzymujesz lekcję.

Kończę tę podróż z dumą z tego, co osiągnęliśmy, ale także przy zdrowym niezadowoleniem tych, którzy zawsze chcieli więcej. Osiągnięcie wyższego poziomu nigdy nie powinno być celem samym w sobie - powinno być początkiem jeszcze większych ambicji.

Przyszłość 'Czarnych Gwiazd' nie będzie budowana tylko na boisku.

Sukces 'Czarnych Gwiazd' musi zaczynać się poza boiskiem, od stworzenia jak najlepszego środowiska do przygotowania, ochrony i rozwoju niezwykłych talentów piłkarskich Ghany.

Mojemu Prezydentowi i Zarządowi bardzo dziękuję za możliwość służenia Ghańskiej Reprezentacji Piłkarskiej. To był zaszczyt i przywilej służyć Krajowi i 'Czarnym Gwiazdom'.

Moim zawodnikom i personelowi składam najszczersze podziękowania za odwagę, zaangażowanie i niezachwiane poświęcenie dla drużyny.

Kibicom nie możemy pozostawić pełnej satysfakcji sportowej, ale z dumą możemy powiedzieć, że oddaliśmy hołd barwom Ghany i przywróciliśmy szacunek i wiarygodność 'Czarnym Gwiazdom' na największej scenie piłkarskiej.

Dziękujemy, Ghano. Podróż zaczyna się teraz.

Ku przyszłości,

CQ"

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Carlos Queiroz był jednym z najbardziej doświadczonych trenerów na mundialu 2026

Carlos Queiroz objął ghańską drużynę tuż przed mundialem - w kwietniu tego roku. Jego kontrakt pozostanie jeszcze ważny formalnie do końca lipca. Być może gdyby zespół z zachodniej części Afryki doszedł na mundialu nieco dalej w grę wchodziłaby chociaż krótkotrwała prolongata umowy, nawet pomimo wieku Portugalczyka (73 lata).

Szkoleniowiec swoją karierę trenerską rozpoczął w końcówce lat 80. i ma naprawdę bogate doświadczenie jeśli mowa o pracy z reprezentacjami - nie licząc Ghany prowadził on Portugalię (dwukrotnie), ZEA, RPA, Iran (dwukrotnie), Kolumbię, Egipt, Katar i Oman. Jeśli mowa o piłce klubowej to zasłynął on m.in. jako sternik Sportingu czy Realu Madryt, dwa razy podejmował się też pracy asystenta sir Alexa Fergusona w Manchesterze United. Życiorys Queiroza to kawał historii piłki nożnej z najróżniejszych zakątków globu.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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