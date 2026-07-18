Odmówili mistrzowi świata wjazdu do USA. Oto powód. Wystarczył jeden mecz

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Już tylko godziny pozostały do rozpoczęcia najważniejszego meczu tegorocznego mundialu, w którym Hiszpanie zmierzą się z Argentyńczykami. Z tego powodu do Nowego Jorku zmierza mnóstwo ważnych postaci. Dramat przeżywa niestety jeden z zaproszonych mistrzów świata z 2010 roku. Joan Capdevila, bo o nim mowa, nie może przekroczyć granicy, ponieważ nie otrzymał zgody. Piłkarz już pospieszył z przejmującym apelem skierowanym do Donalda Trumpa. Tylko on może odkręcić tę trudną sprawę.

Donald Trump i Joan Capdevila
Joan Capdevila nie może wjechać do USA. Pojawił się apel do Donalda TrumpaJIM WATSON / Javier SORIANOAFP

Joan Capdevila, gdy otrzymał zaproszenie na finałowe spotkanie mundialu, był zapewne jedną z najszczęśliwszych osób na naszej planecie. Mógł on z trybun zobaczyć jak jego młodsi rodacy walczą o drugi tytuł w historii dla Hiszpanii. Ten pierwszy zdobył właśnie między innymi 48-latek, triumfując w zmaganiach rozgrywanych w Republice Południowej Afryki. Uśmiech jednak zniknął z twarzy mistrza świata tuż przed wjazdem do Stanów Zjednoczonych. Powód? Brak zgody na przekroczenie granicy.

Emerytowany już zawodnik postanowił działać w sposób błyskawiczny. Licząc na cud, zaapelował do samego Donalda Trumpa. "Potrzebuję pomocy! Przed chwilą powiedziano mi, że nie mogą podróżować na finał z moimi dziećmi, ponieważ odmówiono mi ESTA. Czy ktoś może mi w tym pomóc? Nie wiecie, jak bardzo się cieszyłem na myśl, że będę tam z moimi kolegami z 2010 roku i z tą drużyną, żeby ich dopingować" - napisał na wstępie.

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Mundial. Joan Capdevila może nie zobaczyć finału pomimo zaproszenia. Dramat na granicy

"Nie mogę uwierzyć, że nie pozwalają mi wjechać do USA... i że stracę taki moment z moimi dziećmi, które tak bardzo kochają piłkę nożną... Jeśli ktoś wie, jak to rozwiązać, będę wam wdzięczny do końca życia" - dodał w emocjonalnym wpisie na platformie X. Sprawę od razu zaczęli nagłaśniać hiszpańscy dziennikarze. Dość szybko okazało się, że problemów 48-latkowi narobiło spotkanie sprzed prawie dziesięciu lat, które to Joan Capdevila wraz z legendami La Ligi rozegrał na terenie Iranu.

Mediacji we współpracy z FIFA próbowała hiszpańska federacja, lecz ta nie przyniosła oczekiwanych skutków. "Jedynym człowiekiem, który może to zrobić, jest Trump, a wiesz, jaki on jest, więc jest to całkowicie niemożliwe" - przyznał mistrz świata sprzed 16 lat na łamach "cope.es". Wciąż liczy on na pozytywny zwrot akcji, jednak nadzieja umiera stopniowo wraz z każdą kolejną mijającą godziną. Początek meczu już w niedzielę o 21:00 polskiego czasu. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

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Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP


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