Odmówił gry dla reprezentacji, zmiana w takim momencie. Kibice mu tego nie wybaczą

Reprezentacja Maroka jest w oczach ekspertów jedną z najlepiej ułożonych drużyn podczas tegorocznych mistrzostw świata. "Lwy Atlasu" nie zaznały jeszcze porażki, a w 1/16 finału wyeliminowały postrzeganą za faworyta Holandię. Gola na wagę dogrywki strzelił wówczas w doliczonym czasie Issa Diop.

Środkowy obrońca został bohaterem rywalizacji w 1/16 finału, podczas której potrzebne były rzuty karne do wyłonienia zwycięzcy. Celniej strzelali Marokańczycy, dlatego to oni, a nie "Oranje" awansowali do 1/8.

Hiszpania ma problem, zwrot akcji ws. Yamala. Kolega z kadry wszystko potwierdził

Chciał grać dla Francji. Po latach zmienił zdanie

Sam Diop jest postacią mocno polaryzującą kibiców z Maroka. Wszystko dlatego, że odmówił on gry dla niej. I chociaż od tamtego czasu upłynęło wiele lat, niesmak pozostał.

Zawodnik West Hamu mógł na dobrą sprawę reprezentować aż trzy reprezentacje - Senegal lub Maroko, z uwagi na pochodzenie swoich rodziców, lub Francję, jako że tam właśnie przyszedł na świat. Od najmłodszych lat był zdecydowany, że to "Trójkolorowi" są drużyną, z którą się utożsamia. Na wielu szczeblach rozegrał dla Francji aż 40 spotkań w drużynach młodzieżowych. Co więcej, nie wyobrażał on sobie, żeby bronić barw innej nacji.

Zawsze mówiłem, że będę grał tylko dla Francji i dla nikogo innego

- Niezależnie od tego, czy zostanę powołany do pierwszej reprezentacji, czy nawet jeśli nigdy do niej nie trafię, nie zagram dla żadnej innej kadry. Urodziłem się we Francji. To właśnie we Francji mam wszystko. Nie widzę więc powodu, dla którego miałbym reprezentować inny kraj - deklarował w dalszej części rozmowy.

Gwiazda w centrum burzy. Kibice nie chcą mu wybaczyć

Nigdy nie mów nigdy, chciałoby się rzec. Jako że przez wiele lat powołanie do seniorskiej kadry Francji nie nadeszło, Diop wyszedł z założenia, że tylko krowa nie zmienia poglądów i rozpoczął starania o możliwość gry dla Maroka. W marcu 2026 roku zadebiutował w rywalizacji z Ekwadorem.

Mimo że Diop z marszu stał się ważną postacią w drużynie prowadzonej przez Mohameda Ouahbiego, część kibiców nie wybaczyła mu kuriozalnych z dzisiejszej perspektywy deklaracji, a także początkowej niechęci do reprezentowania barw Maroka. Wytykają defensorowi hipokryzję, a także brak szczerości i poszanowania dla barw narodowych.

Burza po hicie mundialu. Piłkarz szantażuje federację. Żąda głowy selekcjonera

"Marokańczycy zmusili Issę Diopa do usunięcia nazwiska 'Diop' z koszulki i pozostawienia jedynie "Issa", wszystko po to, by ukryć jego senegalskie pochodzenie. To jednak absurd. Issa Diop to oportunista, który wielokrotnie odrzucał Maroko, ponieważ liczył na powołanie do reprezentacji Francji. Do Maroka przyszedł tylko po to, żeby zagrać na mistrzostwach świata." - brzmiał jeden z wpisów, który w trakcie trwania mundialu zyskał ogromne zasięgi na platformie "x.com".

Część kibiców w komentarzach broniła zawodnika. Nie brakowało jednak także przykrych wpisów, które niewiele wspólnego miały z konstruktywną krytyką.

Issa Diop w objęciach kolegów CARL DE SOUZA AFP

Issa Diop Ayman Aref AFP

Issa Diop w młodzieżowej reprezentacji Francji CHARLY TRIBALLEAU AFP





Kalidou Koulibaly pełen optymizmu po porażce z Norwegią. "Nie przestaniemy wierzyć". WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press