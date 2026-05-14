Real Madryt przeżywa kryzys. Dwa kolejne sezony bez zdobycia jednego z trzech najważniejszych trofeów to rzecz w Madrycie niedopuszczalna. Wobec tego kibice spodziewają się, że latem dojdzie w drużynie do sporych zmian. Te mogą okazać się dla niektórych bolesne.

Bez wątpienia bolesne były dwa ostatnie rozstania z trenerami. Zwolnienie Carlo Ancelottiego wiązało się dla kibiców "Królewskich" z bólem, bo druga kadencja Włocha na stanowisku trenera "Los Blancos" trwała aż cztery lata. To wynik w Realu Madryt bardzo dawno niewidziany.

Ancelotti na dłużej w Brazylii. Nowa umowa przed mundialem

Rozstanie z Xabim Alonso bolało z innego powodu. Hiszpan był uważany za wybrańca do roli trenera Realu, a jego przygoda skończyła się już w styczniu i nie była nadzwyczajnie udana. Obecnie zastępuje go Alvaro Arbeloa, a sam Xabi pozostaje bez pracy. Najlepiej po Realu radzi sobie Carlo.

Włoch w maju 2025 roku przejął stery w reprezentacji Brazylii i szykuje się do ogłoszenia powołań na najbliższy mundial. Jeszcze przed pierwszym meczem mistrzostw świata Brazylia ogłosiła, że Carlo Ancelotti zostanie przy kadrze "Canarinhos" na dłużej, a dokładnie aż do 2030 roku.

"Brazylia 🤝 Carlo Ancelotti do 2030 roku! Brazylia nadal pod wodzą jednego z najwspanialszych trenerów w historii! Zaangażowanie, ciągłość i zaufanie, by poprowadzić brazylijską reprezentację jeszcze dalej. Podróż trwa. Nasze marzenie również" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Carlo Ancelotti i Luiz Felipe Scolari, 26.05.2025 r.

