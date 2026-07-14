Nowy trener Portugalii już zdecydował ws. Ronaldo. Mocne słowa o "problemie"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Portugalii odpadła z mistrzostw świata 2026 w 1/8 finału, ulegając 0:1 Hiszpanii. Od razu po końcowym gwizdku pojawiła się lawina pytań o to, czy mecz ten był "ostatnim tańcem" Cristiano Ronaldo. Piłkarz wzbronił się przed jasnym wskazaniem, jaka będzie jego dalsza przyszłość w kadrze, natomiast nowy selekcjoner "Nawigatorów" po czasie nie zostawił złudzeń co do tego, jaki będzie jego stosunek do ewentualnego powoływania "CR7".

Jorge Jesus gestykuluje obok Cristiano Ronaldo w żółtym stroju Al-Nassr, w tle drużyna i sztab.
Jorge Jesus i Cristiano Ronaldo mieli okazję do współpracy w Al-NassrYasser Bakhsh Getty Images

Reprezentacja Portugalii z całą pewnością była w szerszym gronie faworytów do sięgnięcia po puchar mistrzostw świata 2026 - a przynajmniej w takich kategoriach była postrzegana jeszcze przed początkiem turnieju, bo w miarę upływu mundialu tego typu aura zdawała się mocno wygasać wokół wspomnianej drużyny.

"Nawigatorzy" ostatecznie pożegnali się z MŚ na etapie 1/8 finału ulegając, mimo wszystko minimalnie, Hiszpanom 0:1 po dość późnym golu Mikela Merino. Od razu też pojawiło się pytanie o to, czy był to ostatni mecz Cristiano Ronaldo w narodowych barwach.

Kapitan Portugalczyków po końcowym gwizdku nie chciał dawać żadnych mocnych deklaracji w tej sprawie - kwestia tego, czy będzie uczestniczył w kolejnych wyzwaniach swej kadry pozostaje więc otwarta. Z całą pewnością może jednak liczyć na wsparcie ze strony Jorge'a Jesusa, nowego selekcjonera "Os Navegadores".

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Nowy trener Portugalii: Ronaldo nigdy nie będzie problemem dla reprezentacji

"Dopóki będzie grał i będzie w formie by zostać powołanym, to będę go powoływał, w pewnych granicach i na warunkach, które uznam za najlepsze dla reprezentacji" - orzekł trener, cytowany przez Muhammada Zakiego z Goal.com. Jak dodał szkoleniowiec, postrzega on Ronaldo jako "symbol portugalskiej piłki".

"[On] nigdy nie będzie problemem dla reprezentacji. Ani dla reprezentacji, ani dla mnie. Współpraca z nim w ostatnim sezonie była dla mnie wielką przyjemnością, łatwo się z nim pracuje" - podkreślił Jesus.

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Portugalia jesienią spróbuje swych sił w kolejnej edycji Ligi Narodów

Obaj panowie mieli okazję do kooperacji w szeregach saudyjskiego Al-Nassr, z którym Jorge Jesus rozstał się oficjalnie wraz z końcem czerwca. Najbliższym wyzwaniem Portugalczyków będą rozgrywki Ligi Narodów UEFA - w ich ramach jesienią zmierzą się z Walią, Norwegią oraz Danią.

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Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 7 i opaską kapitana na ramieniu unosi jedną rękę, stojąc na murawie stadionu sportowego.
Cristiano RonaldoTHOMAS COEX / AFPAFP
Piłkarz w bordowej koszulce z herbem Portugalii unosi prawą rękę w górę, patrząc przed siebie, na tle rozmytych postaci i żółtego stadionowego tłumu.
Cristiano RonaldoPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 7 i opaską kapitana na ramieniu idzie ze spuszczoną głową, trzymając butelkę wody i zasłaniając twarz ręką, wokół niego znajdują się inni zawodnicy na tle boiska i trybun.
Cristiano RonaldoMCGUELBERAFP


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