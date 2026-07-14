Nowy trener Portugalii już zdecydował ws. Ronaldo. Mocne słowa o "problemie"

Reprezentacja Portugalii z całą pewnością była w szerszym gronie faworytów do sięgnięcia po puchar mistrzostw świata 2026 - a przynajmniej w takich kategoriach była postrzegana jeszcze przed początkiem turnieju, bo w miarę upływu mundialu tego typu aura zdawała się mocno wygasać wokół wspomnianej drużyny.

"Nawigatorzy" ostatecznie pożegnali się z MŚ na etapie 1/8 finału ulegając, mimo wszystko minimalnie, Hiszpanom 0:1 po dość późnym golu Mikela Merino. Od razu też pojawiło się pytanie o to, czy był to ostatni mecz Cristiano Ronaldo w narodowych barwach.

Kapitan Portugalczyków po końcowym gwizdku nie chciał dawać żadnych mocnych deklaracji w tej sprawie - kwestia tego, czy będzie uczestniczył w kolejnych wyzwaniach swej kadry pozostaje więc otwarta. Z całą pewnością może jednak liczyć na wsparcie ze strony Jorge'a Jesusa, nowego selekcjonera "Os Navegadores".

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Nowy trener Portugalii: Ronaldo nigdy nie będzie problemem dla reprezentacji

"Dopóki będzie grał i będzie w formie by zostać powołanym, to będę go powoływał, w pewnych granicach i na warunkach, które uznam za najlepsze dla reprezentacji" - orzekł trener, cytowany przez Muhammada Zakiego z Goal.com. Jak dodał szkoleniowiec, postrzega on Ronaldo jako "symbol portugalskiej piłki".

"[On] nigdy nie będzie problemem dla reprezentacji. Ani dla reprezentacji, ani dla mnie. Współpraca z nim w ostatnim sezonie była dla mnie wielką przyjemnością, łatwo się z nim pracuje" - podkreślił Jesus.

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Portugalia jesienią spróbuje swych sił w kolejnej edycji Ligi Narodów

Obaj panowie mieli okazję do kooperacji w szeregach saudyjskiego Al-Nassr, z którym Jorge Jesus rozstał się oficjalnie wraz z końcem czerwca. Najbliższym wyzwaniem Portugalczyków będą rozgrywki Ligi Narodów UEFA - w ich ramach jesienią zmierzą się z Walią, Norwegią oraz Danią.

Cristiano Ronaldo THOMAS COEX / AFP AFP

Cristiano Ronaldo PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Cristiano Ronaldo MCGUELBER AFP





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